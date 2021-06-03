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KÇÖ yattı mı? KÇÖ Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Koronavirüs salgınından dolayı çalışamayan insanlara Kısa Çalışma Ödeneği desteği sağlanmaktadır. Mayıs ayına ait Kısa Çalışma Ödeneği'nin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak edilmektedir? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ yattı mı? Bu haberimizde KÇÖ ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte KÇÖ hesaplara yatma tarihi...

03 Haziran 2021 Perşembe 11:19
KÇÖ yattı mı? KÇÖ Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
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Kısa Çalışma Ödeneği , ekonomik ve bölgesel   zorlayıcı nedenlerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin azalması  ya da  süreklilik şartı olmadan  işyerinin  tamamen ya da  kısmen en az dört hafta süreyle kapanması  hallerinde, işyerinde üç aydan fazla olmamak şartıyla  sigortalı olan kişilere  çalışamadıkları günler için  gelir desteği sağlayan bir düzenleme  olarak karşımıza çıkar. Kısa Çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Kısa çalışma ödeneği

KÇÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalı kararla 1 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girdi. Bu kararla, Kovid-19 koşullarından dolayı dönemsel zorluklarla uğraşan iş yerleri 30 Haziran 2021 tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanabilecek.

Mayıs ayının Kısa Çalışma Ödeneği 4 Haziran’da ödeneceği duyuruldu.

                                                                                                                                                               


Son Güncelleme: 03.06.2021 11:19
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KÇÖ Ne Zaman Yatacak?Kısa çalışma ödeneği
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