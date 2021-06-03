KÇÖ yattı mı? KÇÖ Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Kısa Çalışma Ödeneği , ekonomik ve bölgesel zorlayıcı nedenlerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin azalması ya da süreklilik şartı olmadan işyerinin tamamen ya da kısmen en az dört hafta süreyle kapanması hallerinde, işyerinde üç aydan fazla olmamak şartıyla sigortalı olan kişilere çalışamadıkları günler için gelir desteği sağlayan bir düzenleme olarak karşımıza çıkar. Kısa Çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Kısa çalışma ödeneği

KÇÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalı kararla 1 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girdi. Bu kararla, Kovid-19 koşullarından dolayı dönemsel zorluklarla uğraşan iş yerleri 30 Haziran 2021 tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanabilecek.

Mayıs ayının Kısa Çalışma Ödeneği 4 Haziran’da ödeneceği duyuruldu.