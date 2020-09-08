İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına...

Kazakistan ev kiraları 2020 yılında ne kadar? Kazakistan'da ev nasıl kiralanır?

Son dönemlerin gerek kültürel gerekse yaşam standardı olarak merak edilen ülkelerin başında Kazakistan gelmektedir. Kazakistan yaşam standartları yüksek olan bir ülke olarak Türklerin en merak ettiği ülkelerden bir tanesidir. Pek çok kişi, Kazakistan ev kiraları, asgari ücret ve yaşam standartları nedir? soruları merak edilmektedir.

08 Eylül 2020 Salı 09:23
Kazakistan ev kiraları 2020 yılında ne kadar? Kazakistan'da ev nasıl kiralanır?
Takip Et:

Yurtdışında çalışmaya giden veya sadece gezmek için yurtdışına çıkan kişilerin en merak ettiği Türki ülkelerinden Kazakistan asgari ücreti, yaşam standartları, kira ve market fiyatları ile araştırılmaya devam ediyor. Kültürel alanda ki gelişmişliği ile, yaşlı sayılan insanların bile üniversite okuduğu, sosyal aktivitelere önem verdiği Kazakistan’da asgari ücret sadece simgesel bir göstergedir. Ülkede çalışan kişilerin maaşlarına bakıldığında ise asgari ücretin çok çok üzerinde bir miktar verilmektedir.

Kazakistan ev kiraları 2020 yılında ne kadar?

Türk öğrencilerin gerek Erasmus gerekse okumak için Kazakistan’a gitmektedir. Ev kiralarına bakıldığına bakıldığında ise merkeze yakın bölgelerde 1 odalı odalar 111.030 Kazak Tengesi etmektedir. Şehir merkezine uzak olan bölgelerde ise 73.940 Kazak Tengesi olarak dikkat çekmektedir.

Şehir merkezinde aileler için 3 odalı odalar 215.697 Kazak Tengesi olurken şehir merkezine uzak olan bölgelerde 131.603 Kazak Tengesi ödenmektedir.

Kazakistan Ev Kiraları

Şehir Merkezinde

Şehir Merkezi Haricinde

En Yüksek (1 Oda)

150.000 ₸

100.000 ₸

En Yüksek (3 Oda)

400.000 ₸

200.000 ₸

En Düşük (1 Oda)

70.000 ₸

50.000 ₸

En Düşük (3 Oda)

120.000 ₸

85.000 ₸

 

Kazakistan ev nasıl kiralanır?

Ev kiralama işlemleri genellikle emlaklar üzerinden gerçekleşmektedir. %80 oranında Emlaklardan alınan evler için öncelikle tanınmış bir emlakçı ile görüşülmesi gerekmektedir. Ancak emlakçılar konusunda bilinmesi gereken ise emlakçıların gerekli masrafları arttırarak değerinden fazla ev kiralamaya çalışmalarıdır. Araştırmaların iyi yapılarak piyasanın çok üzerinde ki evlerden uzak durulması gerekmektedir.

Kazakistan’da ev tutulurken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Kazakistan’da ev tutarken dikkat edilmesi gerekenler Türkiye’de nasılsa öyle olmalıdır. Evin temiz olması özellikle ilk konudur. Daha sonrasında gelen kısım ise evin yapım yılıdır. Özellikle Kazakistan’da eski evlerden uzak durulması gerekmektedir. Kazakistan’da 30 – 40 yıllık binaların hem ses hem de ısı yalıtımları son derece kötüdür.

Emlakçıların Kazakistan’da ev kiralarken aldıkları komisyon ücretleri Türkiye’den çok daha fazladır. Kazakistan’da depozito parası da göz önüne bulundurulduğunda kira ücretinin 2 belki 3 katı para bulundurmanız gerekmektedir.

Astana ev kira fiyatları 2020

Kazakistan’ın başkenti olan Astana’da ev tutmak diğer bölgelerde ev tutmaktan çok daha iyi olacaktır. Türkiye’de nasıl Afyon ile Ankara’da ev kiralamak karşılaştırılamazsa Kazakistan’da da Astana ve diğer şehirler karşılaştırılamaz. Astana’da merkeze yakın yerlerden ev tutacak olursanız 1 odalı bir daireye 125.000 Kazak Tengesi ödemeniz gerekirken Astana merkezden uzakta ev tutulmak istendiğinde 93.571 Kazak Tengesi ödeme yapılması gerekmektedir.

Astana merkezde 3 odalı bir ev tutmak isterseniz 224.545 Kazak Tengesi ödeme yapılması gerekirken, Astana merkeze uzak olan bir bölgeden ev tutmak isterseniz 159.166 Kazak Tengesi ödeme yapmanız gerekmektedir.

Astana Ev Kiraları

Şehir Merkezinde

Şehir Merkezi Haricinde

En Yüksek (1 Oda)


150.000 ₸

100.000 ₸

En Yüksek (3 Oda)

320.000 ₸

200.000 ₸

En Düşük (1 Oda)

90.000 ₸

65.000 ₸

En Düşük (3 Oda)

150.000 ₸

120.000 ₸

 

Oskemen ev kiraları 2020

Öğrencilerin sıklıkla tercih ettiği ve kira ücretlerinin son derece düşük olduğu Oskemen’de 1 odalı ev kiraları 46.666 Kazak Tengesi ödeme yapılırken, Oskemen merkeze uzak olan bölgelerde 1 odalı evler için 38.333 Kazak Tengesi ödenmesi gerekmektedir.

Oskemen bölgesinde 3 odalı aile evi tutulmak istediğinde 88.333 Kazak Tengesi olurken Oskemen merkeze uzak olan bölgelerde58.333 Kazak Tengesi kira ödenmektedir.

Oskemen Ev Kiraları

Şehir Merkezinde

Şehir Merkezi Haricinde

En Yüksek (1 Oda)

60.000 ₸

45.000 ₸

En Yüksek (3 Oda)

100.000 ₸

70.000 ₸

En Düşük (1 Oda)

40.000 ₸

30.000 ₸

En Düşük (3 Oda)

80.000 ₸

50.000 ₸

 

Kazakistan’da ev kiralama siteleri hangileridir?

Olx

Olx, Kazakistan’ın en çok bilinen ve en çok tercih edilen ev kiralama sitesidir. Bu site sayesinde istenilen şehirlerde, istenilen bölgelerde ve semtlerde, istenilen kira değerleri ile ev bulunabilmektedir.



Son Güncelleme: 08.09.2020 09:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KazakistanEv Kiraları 2020
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BDDK duyurdu! tüketici kredilerinde vade düşürüldü
BDDK duyurdu! tüketici kredilerinde vade düşürüldü
Eylül ayı yaşlı ve engelli maaş ödemeleri başladı
Eylül ayı yaşlı ve engelli maaş ödemeleri başladı
TUİK enflasyonu açıkladı! Kira zam oranları belli oldu
TUİK enflasyonu açıkladı! Kira zam oranları belli oldu
İŞKUR tarafından kamu hastanelerinde çalışmak üzere KPSS'siz peronel alımı yapılacak!
İŞKUR tarafından kamu hastanelerinde çalışmak üzere KPSS'siz peronel alımı yapılacak!
Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları hesaplara yatmaya başladı
Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları hesaplara yatmaya başladı
Son 20 yılın çeyrek altın fiyatları
Son 20 yılın çeyrek altın fiyatları

Popüler Haberler

Kazakistan ev kiraları 2020 yılında ne kadar? Kazakistan'da ev nasıl kiralanır?
EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum hesaplama tablosu 2020
SGK cenaze yardımı nasıl alınır? 2020 SGK ölüm yardım başvurularında gereken evraklar
PTT'denö özel borç transfer ve yapılandırma kredisi Eylül 2020
Hayvan yetiştiriciliği yapmak isteyenler hangi hayvan beslemeli, hangisi daha karlı?
Saç ekimi uzmanı nedir, ne iş yapar, hangi sertifikaları almalıdır?
Ev hanımları nasıl kredi çekebilir? 2020 Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası
İş güvenliği devlet desteklerinden yararlanma şartları nelerdir? 2020
ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında düşüş olacak mı?
TV8 Kırmızı Oda konusu ve oyuncuları kimler? Dizi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
Zümrüdü Anka Ülfet Kimdir? Gerçek adı nedir? Hatice Aslan hakkında bilgiler
Volkswagen 2020 Golf 8 Türkiye satış fiyatı açıklandı mı? 2020 VW Golf 8 özellikleri ve iç dizaynı
Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi?
Nöbetçi noter sorgulama: 25 Ocak 2020 hangi noterler nöbetçi?
Behzat Ç.'nin kadrosuna katılan yeni oyuncular kimler?
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020
Garanti BBVA 10.000 TL Eylül 2020 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
Şubeye gitmeden kredi nasıl çekilir? Bankaların anında kredi başvuru şartları
Esnaf kredi borç erteleme imkanı 3 ay daha uzatıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Subay ve Yedek Subay olabilmek için gerekli şartlar neler olacak? Çalışma şartları nasıldır?
İş Bankası konut kredisi hesaplama ve ev kredisi başvurusu Eylül 2020 faiz oranları ve şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.