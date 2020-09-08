Kazakistan ev kiraları 2020 yılında ne kadar? Kazakistan'da ev nasıl kiralanır?

Yurtdışında çalışmaya giden veya sadece gezmek için yurtdışına çıkan kişilerin en merak ettiği Türki ülkelerinden Kazakistan asgari ücreti, yaşam standartları, kira ve market fiyatları ile araştırılmaya devam ediyor. Kültürel alanda ki gelişmişliği ile, yaşlı sayılan insanların bile üniversite okuduğu, sosyal aktivitelere önem verdiği Kazakistan’da asgari ücret sadece simgesel bir göstergedir. Ülkede çalışan kişilerin maaşlarına bakıldığında ise asgari ücretin çok çok üzerinde bir miktar verilmektedir.

Kazakistan ev kiraları 2020 yılında ne kadar?

Türk öğrencilerin gerek Erasmus gerekse okumak için Kazakistan’a gitmektedir. Ev kiralarına bakıldığına bakıldığında ise merkeze yakın bölgelerde 1 odalı odalar 111.030 Kazak Tengesi etmektedir. Şehir merkezine uzak olan bölgelerde ise 73.940 Kazak Tengesi olarak dikkat çekmektedir.

Şehir merkezinde aileler için 3 odalı odalar 215.697 Kazak Tengesi olurken şehir merkezine uzak olan bölgelerde 131.603 Kazak Tengesi ödenmektedir.

Kazakistan Ev Kiraları Şehir Merkezinde Şehir Merkezi Haricinde En Yüksek (1 Oda) 150.000 ₸ 100.000 ₸ En Yüksek (3 Oda) 400.000 ₸ 200.000 ₸ En Düşük (1 Oda) 70.000 ₸ 50.000 ₸ En Düşük (3 Oda) 120.000 ₸ 85.000 ₸

Kazakistan ev nasıl kiralanır?

Ev kiralama işlemleri genellikle emlaklar üzerinden gerçekleşmektedir. %80 oranında Emlaklardan alınan evler için öncelikle tanınmış bir emlakçı ile görüşülmesi gerekmektedir. Ancak emlakçılar konusunda bilinmesi gereken ise emlakçıların gerekli masrafları arttırarak değerinden fazla ev kiralamaya çalışmalarıdır. Araştırmaların iyi yapılarak piyasanın çok üzerinde ki evlerden uzak durulması gerekmektedir.

Kazakistan’da ev tutulurken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Kazakistan’da ev tutarken dikkat edilmesi gerekenler Türkiye’de nasılsa öyle olmalıdır. Evin temiz olması özellikle ilk konudur. Daha sonrasında gelen kısım ise evin yapım yılıdır. Özellikle Kazakistan’da eski evlerden uzak durulması gerekmektedir. Kazakistan’da 30 – 40 yıllık binaların hem ses hem de ısı yalıtımları son derece kötüdür.

Emlakçıların Kazakistan’da ev kiralarken aldıkları komisyon ücretleri Türkiye’den çok daha fazladır. Kazakistan’da depozito parası da göz önüne bulundurulduğunda kira ücretinin 2 belki 3 katı para bulundurmanız gerekmektedir.

Astana ev kira fiyatları 2020

Kazakistan’ın başkenti olan Astana’da ev tutmak diğer bölgelerde ev tutmaktan çok daha iyi olacaktır. Türkiye’de nasıl Afyon ile Ankara’da ev kiralamak karşılaştırılamazsa Kazakistan’da da Astana ve diğer şehirler karşılaştırılamaz. Astana’da merkeze yakın yerlerden ev tutacak olursanız 1 odalı bir daireye 125.000 Kazak Tengesi ödemeniz gerekirken Astana merkezden uzakta ev tutulmak istendiğinde 93.571 Kazak Tengesi ödeme yapılması gerekmektedir.

Astana merkezde 3 odalı bir ev tutmak isterseniz 224.545 Kazak Tengesi ödeme yapılması gerekirken, Astana merkeze uzak olan bir bölgeden ev tutmak isterseniz 159.166 Kazak Tengesi ödeme yapmanız gerekmektedir.

Astana Ev Kiraları Şehir Merkezinde Şehir Merkezi Haricinde En Yüksek (1 Oda)

100.000 ₸ En Yüksek (3 Oda) 320.000 ₸ 200.000 ₸ En Düşük (1 Oda) 90.000 ₸ 65.000 ₸ En Düşük (3 Oda) 150.000 ₸ 120.000 ₸

Oskemen ev kiraları 2020

Öğrencilerin sıklıkla tercih ettiği ve kira ücretlerinin son derece düşük olduğu Oskemen’de 1 odalı ev kiraları 46.666 Kazak Tengesi ödeme yapılırken, Oskemen merkeze uzak olan bölgelerde 1 odalı evler için 38.333 Kazak Tengesi ödenmesi gerekmektedir.

Oskemen bölgesinde 3 odalı aile evi tutulmak istediğinde 88.333 Kazak Tengesi olurken Oskemen merkeze uzak olan bölgelerde58.333 Kazak Tengesi kira ödenmektedir.

Oskemen Ev Kiraları Şehir Merkezinde Şehir Merkezi Haricinde En Yüksek (1 Oda) 60.000 ₸ 45.000 ₸ En Yüksek (3 Oda) 100.000 ₸ 70.000 ₸ En Düşük (1 Oda) 40.000 ₸ 30.000 ₸ En Düşük (3 Oda) 80.000 ₸ 50.000 ₸

Kazakistan’da ev kiralama siteleri hangileridir?

Olx

Olx, Kazakistan’ın en çok bilinen ve en çok tercih edilen ev kiralama sitesidir. Bu site sayesinde istenilen şehirlerde, istenilen bölgelerde ve semtlerde, istenilen kira değerleri ile ev bulunabilmektedir.