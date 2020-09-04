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kaymakamlık yardımları nedir? 2020 Kaymakamlık yardımlarına nereden başvuru yapılır? Kimler kaymakamlık yardımı için başvuruda bulunabilirler?

Okurlarımızın merakla bekledikleri kaymakamlık yardımları nedir? Kaymakamlık yardımlarına nereden başvuru yapılır? Kimler kaymakamlık yardımı için başvuruda bulunabilirler? ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Cuma günü yayınlanan 04-09-2020 tarihli haberimizde kaleme aldık. kaymakamlık yardımları nedir? Kaymakamlık yardımlarına nereden başvuru yapılır? Kimler kaymakamlık yardımı için başvuruda bulunabilirler? başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

04 Eylül 2020 Cuma 13:05
kaymakamlık yardımları nedir? 2020 Kaymakamlık yardımlarına nereden başvuru yapılır? Kimler kaymakamlık yardımı için başvuruda bulunabilirler?
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Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan ailelere devletten destek yapılmaya devam ederken alınan son kararla birlikte kaymakamlıklara talimat verildi. Verilen talimatlara göre çocuk okutan ailelere 500-900 TL arasında yardım yapılacak. Başvurular kaymakamlıklara yapılacak denilmiştir.  

Çocuklu ailelere müjde kaymakamlıklardan

 

Çocuklu ailelere yapılacak yardımlar okul öncesi, ilk öğretim, lise ve üniversitede çocukları okuyan çocuklar için verilecek. Muhtaçlara yapılan yardımlar ve evde bakım maaşları ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına aktarıldıktan sonra sırada çocuk okutan aileler var denildi. Maddi zorluklardan dolayı çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamayan ailelere sosyal devlet anlayışına uygun olarak 500-900 TL arasında yardım yapılacak. 

Çocuk eğitim maaşı başvuruları başladı

 

Sosyal devlet anlayışına uygun olarak ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlar günden güne artmaktadır. Devlet tarafından yapılan yardımlara her şehirden her okuldan öğrencilerin velileri başvuru yapabilecek.  


Okul öncesi de sisteme eklendi

 

Yapılan açıklamalarda okul öncesi dönem için 500 TL, ilk öğretim için 750 TL, orta öğretim ve lise için 800 TL ve üniversite öğrencisi olan aileler için 900 TL yardım yapılacağı belirtildi.  

Kolay başvuru ekranı kullanımda

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince açılan kolay başvuru ekranları kaymakamlıkların sosyal yardımlaşma bürolarına aktarılacak. Buradan da ihtiyaç sahibi ailelere PTT ve Ziraat Bankası üzerinden her ay düzenli olarak ödeme yapılacaktır.  

Çocuğu olmayan ailelere 600 TL yardım yapılacak

 

Tüm bu yardımlar sonrasında çocuğu olmayan aileler de seslerini duyurabilmek için kaymakamlıklara koştu. Yapılan görüşmeler sonrasında yetkili merciilerden yeni bir açıklama geldi. Son yapılan açıklamalara göre hiçbir sosyal güvencesi olmayan ailelere 600 – 821 TL yardım yapılacağı belirtildi. 

 



Son Güncelleme: 04.09.2020 13:05
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Fatma 2020-08-28 17:11:11

Yardım para

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