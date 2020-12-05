Katar'ın Borsa İstanbul'a Ortak Olması Ne Anlama Geliyor? Ortaklık Ekonomide İyiye Mi İşaret?

Katar’ın Borsa İstanbul’a Ortak Olması Ne Anlama Geliyor?

Katar’ın Borsa İstanbul’a ortak olması herkes tarafından merak konusu olmuştur.

Katar, Bundan Sonra Borsa İstanbul’un Ortaklarından Biri Oldu!

Katar, Perşembe günü imzaladığı anlaşmayla artık Borsa İstanbul’un % 10’luk payının sahibi oldu. Katar devleti yatırım fonu olan Katar Yatırım Otoritesi’nin ( QIA) ortaklık için ne kadar para verdiği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bu ortaklıktan sonra Türkiye Varlık Fonu’nun Borsa İstanbul’daki payı düşüş yaşayarak 80,6’ya kadar düştü.

Katar ile anlaşma yapmadan önce Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) Borsa İstanbul’daki payı tam tamına %90,6’ydı.

Borsa İstanbul’un diğer ortakları ise şunlardır: Yüzde 1,30'una Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), yüzde 2,30'una Borsa İstanbul A.Ş., yüzde 5,80'ine aracı kurumlar, bankalar, kıymetli maden, döviz şirketleri ile diğer şirketler sahipler.

Bu anlaşmadan sonra Katar ile Türkiye’nin arasındaki ilişkilerin daha fazla güçlü olması bekleniyor.

Avrupa, Zaten Borsa İstanbul’dan Çekilmişti

2015’te Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Borsa İstanbul aralarında stratejik ortaklık anlaşması imzalamışlardır ve bundan dolayı Borsa İstanbul’un %10’luk payına EBRD sahiplik yapmıştı.

Fakat 29019 yılında Halkbank’ın eski yöneticisi Hakan Atilla’nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atanmasından sonra EBRD kendi payını TVF’ye geri satmıştır.

Bloomberg: İlişkiler 2016 Yılından Beri Güçlü Devam Ediyor.

Bloomber, Katar’ın Borsa İstanbul’dan pay almasından sonra iki ülkenin ilişkilerinin zaten 2016 yılında olan darbe giriminden beri güçlendiğini belirtti.

Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerinin uygulamış olduğu boykot sırasında Türkiye’nin Katar’a destek sağladığını belirtirken Türkiye’nin 2017 yılından beri Katar’daki üste askerlerinin olduğu belirtildi.

2018 yılında yaşanan kur krizinde Katar, Türkiye’ye 15 milyar dolar yaparak kredi hattının açık olduğunu söylemişti.

Bu yılda her iki ülkenin merkez bankaları arasındaki swap anlaşmasının limitinin 15 milyar dolara yükseltildiği de belirtildi.

Financal Times: Katar Yine Zor Zamanda Yetişti.

İngiltere’nin Financal Times gazetesi Katar’ın Türkiye ekonomisinin zor zamanında yaptığı anlaşmalarla Türkiye’nin yardımına yetiştiğini aktardı.

Gazere bu anlaşmaların miktarlarının düşük olmasına rağmen Türkiye’nin direk olarak yabancı yatırıma ihtiyacı olduğu bir dönemde olduğunu vurgulamıştır.

Türkiye'yi Perşembe günü ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplamda 10 anlaşmaya imza atmışlardır.

Borsa İstanbul’a yönelik yapılan anlaşma ise borsaların nasıl bir yapıya sahip olduğunu ve başka ülkelerde borsaların yönetiminin nasıl işlediğine yönelik soruların ortaya çıkmasına neden oldu.

Borsalar Nasıl Çalışıyor Ve Para Kazanabiliyor?

Borsaların nasıl yönetildiklerini düşünecek olursak herhangi bir finansal kurumdan farkının olmadığını görebiliriz.

Fakat bir borsanın performansı, bulunduğu ülkenin ekonomik gücü ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekmesi gerektiğinden bulunduğu ülke çok önemlidir.

Borsaların bir yatırım aracı olan tahvil, bono ve hisse senedi gibi menkul kıymetlerin alınıp satıldığı pazar yerleri olarak tanımlayabiliriz.

Borsaların kurulmasına ihtiyaç duyulmasının önemi tarih içerisinde görülmektedir. Bunun sebebi şirketlerin hisselerini satacakları bir pazara ihtiyaç duymaları ve bu pazarında bir otorite tarafından düzenlenmesi gerektiğinden oluşturulmuşlardır.

Borsaların gelir yolları ise, işlem yaptıkları şirketlerin ve menkul kıymetleri alıp satanlardan işlem ücreti almaktır.

Başka Ülkelerde Borsaların Sahipleri Kimlerdir?

Borsaların yönetim şekilleri ve şirketlerin yapısı ülkeden ülkeye değişim göstermektedir.

Öneğin NYSE Euronext adlı çok uluslu şirket, kendi bünyesinde birçok borsayı bulundurmaktadır.

New York Menkul Kıymetler Borsası, Euronext ve NYSE Arca gibi birçok menkul kıymet borsası işleten NYSE Euronext, piyasa değeri açısından dünyanın en büyük borsasıdır.

Almanya’nın borsa şirketi olan Deusche Borse, halka açık olarak çalışan NYSE Euronext ile birleşmeyi düşünmüştü; fakat bu birleşme hiçbir zaman gerçekleştirilemedi.

ABD’deki Nasdaq borsası ise halka açık bir şirkettir.

Japonya’daki Tokyo Menkul Kıymetler Borsası da bankalar ve yatırım şirketlerinin arasında bulunan bir anonim şirkettir.

İşlem kapasitesi bakımından dünyanın en büyük borsaların arasında 4. Sırada olan Londra Borsası ise halka açık bir şirket olan London Stock Exchange Group aracılığıyla işletilmektedir.

Borsa İstanbul Hangi Tarihte Kuruldu?

Türkiye’de Borsa İstanbul (BIST) ilk önce İstanbul Menkul Kıymetler Borsası adında 1985 yılında kurulmuştur.

Türkiye’deki borsaları kendi himayesinde toplayan Borsa İstanbul’un zamanında diğer ülkelerin borsalarında paylarının olduğu da görülmüştür.

Borsaların sahibi olan şirketlerin birbirini satın aldığı ya da ortak oldukları sıkça rastlanan bir durumdur.

2015 Yılından Beri Halka Arz Ertelenmekte!

Başka ülkelerin borsalarını işletmekte olan birçok şirket gibi halka arz olmak Borsa İstanbul’un da 2015’ten beri gündeminde olan bir konudur.

Fakat bu atılması gereken adım her seferinde erteleniyor.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla Şubat ayında yaptığı açıklamalarda, Borsa İstanbul’un bu yılın sonlarında halka arz edilmeye hazır olunacağını söylemiştir.