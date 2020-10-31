Kasım Ayı Fed ve PPK toplantı tarihi belli oldu mu? Merkez Bankası PPK ve FED toplantı tarihi

Dünyayı etkileyen corona virüsü ve ardından dolar, euro ve altının yükselişi piyasa dengesini bozdu. Bir yandan virüsle savaşan ülkeler ekonomik dalgalanmalarla mücadele ediyor. Türkiye bu virüse yakalandı ve ekonomik zorluklarla başa çıkmaya çalışıyor. Türkiye, diğer ülkelerle yapılan birçok toplantı ve anlaşmada yeni yollar ve yöntemler arıyor.

Dünyayı etkileyen corona virüsü ve ardından dolar, euro ve altının yükselişi piyasa dengesini bozdu. Bir yandan virüsle savaşan ülkeler ekonomik dalgalanmalarla mücadele ediyor. Türkiye bu virüse yakalandı ve ekonomik zorluklarla başa çıkmaya çalışıyor. Türkiye, diğer ülkelerle yapılan birçok toplantı ve anlaşmada yeni yollar ve yöntemler arıyor.

Bu toplantıların en önemlisi önümüzdeki birkaç gün için planlanıyor. Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım ayında TCMB faiz oranını müştereken belirleyecek. Kasım ayı PPK toplantısının sonucu merak edilmeye başlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası TCMB

Her ülkede en büyük finans kurumu olan bankanın verdiği karar ve izlediği yol ülke ekonomisi için kritiktir. Türkiye’nin bu faaliyetleri yürütme kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Merkez Bankası, ülke ekonomisinin dengesini değiştiren bir kuruluştur. Türkiye geçtiğimiz dönemde corona virüsünün etkisi nedeniyle gizli faiz oranını seçti.

Kasım ayı PPK Toplantısının Tarihi ve Saati Kesinleşti

Murat, Merkez Bankası başkanlığını yapmıştı ancak Corona virüsünün etkisiyle faiz indirimi kesintiye uğradı. Faiz oranlarının Temmuz ve Ağustos aylarında artması bekleniyor. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yardım için Merkez Bankası'na başvurmadı. Faiz oranları ne yükseldi ne de azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası istikrarlı faiz oranlarını koruma eğilimindedir.

Amerikalıların bunu, 19 Kasım 2020'de Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında Kasım ayında yapılan PPK toplantısında açıklaması bekleniyor. Karar ne üretecek? Ülke ekonomisini iyileştirecek mi? Tüm dikkatler toplantıda alınacak karara odaklanmıştır. Diğer aylarda yapılan toplantılarda tarihleri ​​belli oldu.

Türkiye Cumhuriyeti ABD Merkez Bankası ve Merkez Bankası Ayı MPC toplantısı 22 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Kasım PPK toplantısı 19 Kasım 2020, PPK Aralık toplantısı 24 Aralık 2020 ve PPK Ocak toplantısı 21 Ocak 2021'de yapılacaktır.

Toplantı Sonuçlarının Olumlu Etkisi Olacak Mı?

Türkiye aleyhine kararlar beklenen toplantıda, birçok iktisatçının aynı fikirde olmadığı fikrini ortaya çıkardı. Pek çok iktisatçının aldığı kararlar, Türkiye dolar, avronun altında kalmadığı sürece ekonomiyi etkilemeyeceğine, hatta bir grup iktisatçının kararına göre ekonominin gevşediğine inanıyor.

Pandeminin olumsuz etkisi tüm dünyada ciddi şekilde etkiledi. Özellikle Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkelerin sıkıntılı sürecine kendini kaptırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, olumlu eylem ve kararları azaltmak için ekonomide sorun yaratması bekleniyor. Türkiye şimdi 19 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek toplantıyı bekliyor.