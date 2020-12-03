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Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan resmi rakamlara göre aylık enflasyon yüzde 2,30 olarak, yıllık ise yüzde 14,03 olarak gerçekleşti.

03 Aralık 2020 Perşembe 10:17
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı.

Aylık enflasyon yüzde 2,30

TUİK tarafından açıklanan resmi rakamlara göre Kasım ayında gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 2,30 olarak gerçekleşirken, yıllık olarak ise yüzde 14.03 olarak gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %0,67 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %0,99 ile giyim ve ayakkabı, %5,19 ile haberleşme ve %7,00 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %29,42 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %18,67 ile ulaştırma oldu.

Aylık düşüş gösteren tek grup %0,19 ile eğitim oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Kasım ayında azalış gösteren tek ana grup %0,19 ile eğitim oldu. Alkollü içecekler ve tütün ana grubunda aylık değişim olmazken, en az artış gösteren gruplar %0,12 ile haberleşme ve %0,80 ile sağlık oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Kasım ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,51 ile ulaştırma, %4,16 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %1,69 ile ev eşyası oldu.

Kasım 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 54 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 322 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

 

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %13,72, aylık %2,14 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,50 artış gerçekleşti.

 



Son Güncelleme: 03.12.2020 10:17
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Anahtar Kelimeler:
TÜİKKasım Ayı Enflasyon
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