Kasım 2020'de Türkiye genelinde kaç konut satıldı? En çok konut satılan iller hangileri?

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı konut satışı rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Kasım ayında ülke genelinde 112.483 konut satışı gerçekleşti. Satışların en fazla olduğu il %18,8 oranla İstanbul olurken, megakenti 10,710 konut ve %9,5 oranla başkent Ankara takip etti. Üçüncü sırada ise Ege’nin incisi İzmir 6.574 satış ve %5,8’lik oranla yer alıyor. En az konut satışı yapılan il ise 78 konut ile Bayburt olarak açıklandı.

Kasım ayında 24 bin 450 ipotekli konut satışı yapıldı

Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını düşürdüğü Haziran ayı ve Ağustos ayı arasında ipotekli konut satışı rakamları artmıştı. Faiz oranlarının yeniden artmasının ardından Kasım ayında ipotekli konut satışlarının rakamı 24 bin 450 olarak geriledi.

Açıklanan rakamlara göre geçen yıl Kasım ayında satılan konut rakamlarının 2020 yılı Kasım ayında %44,3 azaldığı görüldü. Toplam konut satışlarının ipotekli satışlara göre oranı ise %21,7 oldu.

Şehirlere göre ipotekli konut satışları rakamları ise şu şekilde;

İstanbul: 5.004

Ankara: 2.735

İzmir: 1.676

Bursa: 980

Antalya: 875

Mersin: 711

Kocaeli: 646

Tekirdağ: 620

Adana: 566

Gaziantep: 550

2020 yılının ilk 11 ayında 558 bin 706 ipotekli ev satışı gerçekleştirildi. 2020 yılının Ocak ayı ve Aralık ayı içerisinde yapılan konut satışlarında illere göre en çok konut satışı şu şekilde gerçekleşti;

İstanbul:100.919

Ankara: 71.615

İzmir: 39.641

Bursa: 22.864

Antalya: 19.192

Mersin: 16.547

Kocaeli: 15.748

Tekirdağ: 14.674

Adana: 14.655

Gaziantep:11.922