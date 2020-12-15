Kasım 2020'de Türkiye genelinde kaç konut satıldı? En çok konut satılan iller hangileri?

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı konut satışı rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Kasım ayında ülke genelinde 112.483 konut satışı gerçekleşti. Satışların en fazla olduğu il %18,8 oranla İstanbul olurken, megakenti 10,710 konut ve %9,5 oranla başkent Ankara takip etti. Üçüncü sırada ise Ege’nin incisi İzmir 6.574 satış ve %5,8’lik oranla yer alıyor. En az konut satışı yapılan il ise 78 konut ile Bayburt olarak açıklandı.
Kasım ayında 24 bin 450 ipotekli konut satışı yapıldı
Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını düşürdüğü Haziran ayı ve Ağustos ayı arasında ipotekli konut satışı rakamları artmıştı. Faiz oranlarının yeniden artmasının ardından Kasım ayında ipotekli konut satışlarının rakamı 24 bin 450 olarak geriledi.
Açıklanan rakamlara göre geçen yıl Kasım ayında satılan konut rakamlarının 2020 yılı Kasım ayında %44,3 azaldığı görüldü. Toplam konut satışlarının ipotekli satışlara göre oranı ise %21,7 oldu.
Şehirlere göre ipotekli konut satışları rakamları ise şu şekilde;
İstanbul: 5.004
Ankara: 2.735
İzmir: 1.676
Bursa: 980
Antalya: 875
Mersin: 711
Kocaeli: 646
Tekirdağ: 620
Gaziantep: 550
2020 yılının ilk 11 ayında 558 bin 706 ipotekli ev satışı gerçekleştirildi. 2020 yılının Ocak ayı ve Aralık ayı içerisinde yapılan konut satışlarında illere göre en çok konut satışı şu şekilde gerçekleşti;
İstanbul:100.919
Ankara: 71.615
İzmir: 39.641
Bursa: 22.864
Antalya: 19.192
Mersin: 16.547
Kocaeli: 15.748
Tekirdağ: 14.674
Adana: 14.655
Gaziantep:11.922