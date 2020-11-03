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Kasım 2020 TEFE TÜFE ve kira artış oranı kaç TL oldu? Kasım ayı kira artışı kaç tl olacak? Örnek kira hesaplaması

2020 senesi Kasım ayında TEDE ve TÜFE kira artış oranlarının ne kadar olduğu merak edilenler arasında yer aldı. Kira hesaplamalarında kullanılan oranlar araştırılıyor...

03 Kasım 2020 Salı 18:26
Kasım 2020 TEFE TÜFE ve kira artış oranı kaç TL oldu? Kasım ayı kira artışı kaç tl olacak? Örnek kira hesaplaması
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2020 senesi Kasım ayında TÜİK enflasyon rakamlarının hangi miktarlarda oldukları ev sahipleri tarafından merak edilenler arasında yer aldı. TÜFE ve TEFE kapsamında belirlenen kiralar hem kiracılar hem de gayrimenkul sahipleri tarafından ilgi gösterilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında yüzde 0.97 olarak artış gösteren tüketici fiyatları geçtiğimiz senenin aynı ayında yüzde 9.26 olarak gözlemlenirken yüzde 11.75 seviyesine kadar çıktı. TÜİK verilerine göre tüketici fiyatlarındaki dokuz aylık artış yüzde 8.33 olarak belirtilirken 12 aylık ortalamaya göre artış da yüzde 11.47 oldu.

Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından ortaya konan Orta Vadeli Ekonomi Programı geçtiğimiz senenin Eylül ayında duyuruldu. Yeni Ekonomi Paketi bünyesinde kira zamlarının artık üretici fiyat endeksine göre değil, tüketici fiyat endeksine göre hesaplanacağı ifade edildi.

Enflasyona Göre Kira Zammı Hesaplama

Konut Kirası: 1.000 TL


TÜİK TEFE TÜFE Ekim 2020 Kira Artış Oranı: % 11,47

Ekim Ayı Kira Zammı Tutarı: 114,70 TL

Ekim Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.114,70 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Ekim ayında ödeyeceği

kira zammı 112,70 lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.114,70 TL lira olarak görülmektedir.

Kasım Ayı Kira Zammı Ne Kadar?

2020 senesi Kasım ayı kira zam oranı henüz belli olmadı. İlgili açıklama yapıldığında yine sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.



Son Güncelleme: 03.11.2020 18:26
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Kira Artış OranıTÜFETEFE
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