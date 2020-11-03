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Kasım 2020 TEFE TÜFE ve kira artış oranı

TÜİK Kasım ayı yurt içi üretici fiyat endeksi oranlarını açıkladı. Açıklanan rakamların ardından gözler yeni oranların piyasaya nasıl yansıyacağına çevrildi. Vatandaşlar Kasım 2020 TEFE TÜFE ve kira artış oranlarını araştırmaya başladı.

03 Kasım 2020 Salı 22:24
Kasım 2020 TEFE TÜFE ve kira artış oranı
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Ev sahiplerinin ve kiracıların merakla beklediği TEFE ve TÜFE oranları belli oldu. Her yıl Kasım ayında belirlenen oranlar açıklandı. Senelik olarak yapılan kira sözleşmelerine bu oranlara göre zam yapılıyor. 2018 yılında enflasyon oranlarının artmasının ardından kira ücretleri giderek yükselmişti. Bu artışın ardından kira hesaplamalarında bazı değişikliklere gidildi.


Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı’nın ortak olarak hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı yürürlüğü 2018 yılında girmişti. 2021 yılına kadar sürecek kararlara göre kira zamlarının üretici fiyat endeksi oranlarına göre yapılması kararlaştırıldı. Buna göre kira artışı üst sınır tüketici fiyat endeksi yani TÜFE oranına göre hesaplanmaya başlandı.

Kasım ayında TÜİK tarafından açıklanan TÜFE rakamlarına göre 2021 yılında kiralara yapılacak zamlar belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan yıllık TÜFE oranı %11,89 olurken aylık %2,13 oldu. Bunun dışında Yurt içi fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) oranı ise yıllık %18,20 aylık %3,55 oranında arttı.

Açıklanan rakamlar doğrultusunda 2021 yılında kiralara %11,74 oranında zam yapılabilecek. Yani 1.000 TL kira ödeyen bir kişinin yeni ev kirası 117 TL artarak 1.117 TL olacak.



Son Güncelleme: 03.11.2020 22:24
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Anahtar Kelimeler:
TEFETÜFEKira Artış Oranı
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