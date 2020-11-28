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Kasım 2020 sıfır araç kampanyaları 0 - 0,99 kredi imkanları ile

2020 Kasım ayında hangi otomotiv şirketleri kampanya yaptı? İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Sıfır araçlardaki Kasım ayı kampanyaları neler? Hangi otomotiv şirketleri Kasım ayında kampanya yapıyor? İkinci el araç piyasasının pandemi ve ekonomideki problemlerden dolayı artmasından dert yanan vatandaş sıfır araç almak için otomotiv şirketlerinin kampanyalarını araştırmaya koyuldu.

28 Kasım 2020 Cumartesi 10:13
Kasım 2020 sıfır araç kampanyaları 0 - 0,99 kredi imkanları ile
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Kasım Ayında Sıfır Araç Kampanyaları Açıklandı! %0-99 Kredi İmkanı!

Otomotiv şirketleri yepyeni kampanyalar yaparak araç alım sektörünü canlandırmayı amaçlıyorlar. Kasım ayına özel olarak Ford, Honda, Renault, Toyota, Nissan, Fiat, Opel, Hyundai, Volkswagen gibi araç markaları özel araç kampanyalarını başlattıklarını açıkladılar. Kredi oranlarının düşüşe geçmesiyle beraber araba fiyatları daha cazip bir hale gelmiştir.

2020 yılının sonlarına gelinmesinde araç satan firmalar Kasım ayına özel olarak kampanya başlattıklarını bildirdiler. Sıfır araçta bazı fiyat indirimleri ve uygun vadelerle, sıfır faiz oranlarına sahip kampanyalar yaparak araç almak isteyenleri kendilerine çekmek istiyorlar. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç yaptığı açıklamada, bayilerin yeni yıl kampanyalarına başladıklarını, sıfır araçlar için %3 ile %10 arasında indirim yaptıklarını söyledi. Sıfır araçlar içinyapılan kampanyaların ikinci araçların fiyatlarının düşüreceğini belirtmiştir.

Sıfır Araç Fiyatları İkinci Eli Etkileyecek Mi?

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, bayilerin yeni yılın yaklaşmasından dolayı sıfır araçların fiyatlarında % 3 ile %10 arasında indirim yaptıklarını belirterek, Sıfır araçlara yapılan kampanyaların ikinci el otomobil fiyatlarının da düşüşe geçmesini sağlayacağını söyledi.

Erkoç, yaptığı açıklamada, bu yılın en başından beri tüm dünyada etkisini gösteren pandemi hastalığının hızlı bir şekilde yayılmasından dolayı ve araç taleplerinin düşüşe geçmesiyle fiyatlardaki yükselişin dengede kaldığını söyledi.

Otomotiv şirketlerinin, yaşanan salgın hastalıktan dolayı Haziran ve Temmuz aylarında düzgün olarak çalışma şekline geçildiğini ifade ederken, üretimine başlanan araçların Türkiye’ye gelmesinde ve satışının yapılmasının Eylül ayını bulduğunu söyledi.

Erkoç, sıfır araçlardaki temin sürecinde yaşanan zorlukların ve taleplerde yaşanan problemlerin ikinci el araçların fiyatını da etkilediğini belirtti.

Erkoç, fiyatlarda yükseliş yaşandığını belirterek, yılın sonlarına doğru sıfır araçlara olan taleplein dengesinin sağlanmaya başladığını söyledi. Bu durumdan dolayı ikinci el araç piyasasında da bir dengelenme olduğunun yaşandığını belirtti. Vatandaşların taleplerdeki yaşadığı sorunlardan dolayı sıfır araç temininde problem yaşamalarından dolayı ikinci el araçları yüksek fiyatlarda aldıklarını fakat şuan bayilerin yeni yıl kampanyalarına başlamalarıyla ikinci el araçların fiyatlarında da düşüş olacağını açıkladı.

Erkoç bu süreçte 8 milyon araç satışının beklendiğini de aktardı.

İkinci el araçların fiyatını sıfır araçların belirlediğini vurgulayan Erkoç, son dönemlerde dövizin sabit bir seyirde olduğunu belirterek, yıl sonuna kadar sıfır araçların fiyatlarında herhangi bir artış olmayacağını aktardı. Fakat 2021 yılında da salgının olumsuz etkilerinin devam etmesi, olası bir üçüncü dalganın oluşabilmesinin ve ekonomideki yaşanacak olan sorunların sıfır araçların teminine ve üretime etkisinin olacağını söyledi. Bu durumlardan dolayı vatandaşlara şuan araba almanın zamanı olduğunu ve bu konuyu değerlendirmelerini söyledi. Bu dengelenmeyle devam eden fiyatların yılbaşına kadar artış göstermeyeceğini tahmin ettiğini vurguladı.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, salgından dolayı ekonomideki yaşanan zorlukların olmasına rağmen ikinci el araçlara yıl boyunca talep olduğunu, ikinci el araç sektöründe bu yılın sonuna kadar toplamda 8 milyonun üzerinde araç satışı yapılmasını beklediğini söyledi.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araçlara taleplerin devamlı olacağını da söylemeden geçemedi.

Opel Kasım Ayı Kampanyaları!

Opel araçlarında 75.000 TL’ye varacak olan yüzde 0 faizden başlayacak kredi tekliflerinden hemen yararlanabilirsiniz. CORSA 50 bin TL, 15 ay %0,89 kredi seçeneği olduğunu belirtti.

Opel modellerinin fiyatları:

ASTRA HB 50.000 TL, %0,89 kredi seçeneği ile

GRANDLAND X 75.000 TL, %0,89 kredi seçeneği ile


CROSSLAND X 50.000 TL, %0,89 kredi seçeneği ile

COMBO 50.000 TL, %0,89 kredi seçeneği ile

COMBO CARGO 50.000 TL, %0,89 kredi seçeneği ile

Araçlarının satış fiyatlarını açıkladı.

 

Fiat Kasım Ayı Kampanyaları!

FİAT PANDA 129.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacaktır.

Egea konforuna sahip olmak artık herkesin hakkı Egea Haatchback 49.900 TL’den başlayan fiyaatlarla satışa sunuluyor.

Peşin, Ayda 2.990 TL taksitle Sportif SUV Fiat 500X Sport şimdi 12.000 TL’ye varan indirimlerle satışa sunuluyor.

Alçaltılmış gövde, özel tasarıma sahip detaylar ile 150 HP’lik 1.3 turbo benzinli motora sahip 2020 model Fiat 500X Sport, 12.000 TL’ye varan indirim fırsatlarıyla satışa sunuluyor.

Ford Kasım Ayı Kampanyaları!

Binek araçlarda avantaja sahip kampanyalardan yararlanarak düşük faizle yeni bir Ford otomobil sahibi olabilirsiniz. Her şey dahil Finans Paketi ile kasko, Ford güvence yada bakım paketi ile satın alımlarda geçerli olan; Yepyeni Ford Puma, Fİesta, Ecosport, Focus Titanium, Focus Trend X Benzinli, S- Max ve Galaxy model satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, yüzde 0,991 faiz- Yeni Ford Kuga model otomobillerin satın alımında geçerli 240.00 TL, 24 ay, yüzde 1,092 faiz kampanyaları Ford yetkili satıcılarında. 16 Kasım 2020 tarihine kadar geçerli aylık 60.00 TL’ye 24 ay, yüzde 0,99 faiz otomobil satış kampanyası içinde belirtilen aylık yüzde 0,99 kampanya faizi, gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç almalarında konu olduğu 60.00 Tl tutarlı ve 24 ay vadeye sahip FordFinans kredilerinde geçerli olacaktır. Belirtilen faiz oranlarına karşılık gelen aylık taksit tutarı ise 2.888,03 TL’dir. Bu kredi tutarı, taksit tutarı ve vade için; bir kereye mahsus peşin olarak tahsil edilen 337,75 TL’dir. Doya masrafları ve vergileri fiyata dahil edildiğinde FordFinans kredisinin aylık olarak toplam maliyeti ise %1,2200, yıllık toplam maliyet oranı %15,6690 olmaktadır. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. kampanya ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. 26 Kasım 2020 tarihine kadar geçerli aylık 240.000 TL’ye 24 ay, %1,09 faiz otomobil satış kampanyası kapsamı içinde belirtilen aylık %1,09 kampanya faizi, gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımları konusunda 240.000 TL tutarlı ve 24 ay vadeye sahip FordFinans kredilerinde geçerlidir. Belirtilen faiz oranına karşılık gelen aylık taksit tutarı ise 11.716,32 TL’dir. Bu kredinin tutarı, taksit tutarı ve vadesi için; bir kereye mahsus ve peşin olarak tahsil edilen 1282,75 TL’dir. Dosya masrafları ve vergiler de dahil edildiğinde FordFinans kredisinin aylık toplam maliyet oranı ise %1,3400; yıllık toplam maliyet oranı da %17,3050 olmaktadır. Ford Otomotiv San. A.Ş. kampanya ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

Ford Fiesta, Ecosport, Focus Titanium, Focus Trend X Benzinli, S- Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, %0,991 faiz oranıyla satışa sunulmaktadır.

Yeni Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 240.00 TL, 24 ay, %1,092 faiz oranlarıyla satışa sunuluyor.

Yepyeni Ford Puma model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 120.00 TL, 24 ay, %0,993 faiz oranlarıyla satışa sunuluyor.

VolksWagen Kasım Ayı Fırsatları!

VDF klasik Kredi Kampanyası 03.11.2020 tarihine kadar geçerlidir. Volkswagen Finans’tan %1,44 avantajlı faiz oranlarıyla kredi imkanları araç sahiplerini bekliyor. Bundan dolayı araç kredinize, Volkwagen’inizi ilk günkü gibi korumanızı sağlayan Hep Yeni Paketi’nden iki yenilikçi sigorta ürününü eklemeniz yeterli olacaktır.  Kampanya dahilinde, 6 ila 36 aylık vadeler ile % 1,44,48 aylık vadelerle %1,47,60 aylık vadelerde 60 aylık vadelerde de %1,49’luk faiz oranları uygulanmakta.

Honda Kasım Ayı Kampanyaları!

Honda Civic modellerinde Kasım ayı içerisinde % 0.68 oranındaki faizle 12 ay vadeli 60.000 Tl kredi imkanı sağlanarak araç sahibi olabilirsiniz.

Peugeot 208 Kasım Ayı Fırsatı!

%0 faiz imkanı, 15 bin TL kredi, 12 ay vade, aylık ödemesi ise 1500 TL olan Peugeot 208 modeline bu oranlarda sahip olabilirsiniz.

Peugeot 308 Kasım Ayı Fırsatı!

%0 faiz imkanı 45.000 TL kredi imkanı, 12 ay vade, aylık ödeme 3750 TL ile Peugeot 308 modeline sahip olabilirsiniz.

Peugeot 508 modeline ise, %0 faiz, 40.000 TL kredi imkanı, 12 ay vade, aylık ödeme 3333 TL ile bu modele sahip olabilirsiniz.

Citroen Kasım Ayı Kampanyası!

Berlingo Kombi modelinde 25 bin TL 12 ay %0 faiz kampanyası bulunuyor.

C5 Aircross SUV modelinde ise 100.00 Tl 15 ay 50,99 faiz oranı kampanyasıyla araç alıcılarına imkanlar sunuluyor.



Son Güncelleme: 28.11.2020 10:13
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Anahtar Kelimeler:
Araç KampanyasıOpelFiatFaizHondaCitroenVolkswagenPeugeot
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