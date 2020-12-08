Kasım 2020 nakdi ücret desteği hesaplara ne zaman yatacak?

Nakdi ücret desteği alan vatandaşlar Kasım ayında yardımların ne zaman yatacağı merak edilmeye devam ediyor. 2020 Kasım ayında nakdi yardım ücretlerinin ayın kaçında yatacağı araştırılıyor.

Kasım ayı nakdi yardım ücret desteği ne zaman yatacak?

Kasım ayı nakdi yardım ücret desteği 8 – 9 Aralık’ta hesaplara yatırılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan nakdi yardım ücret desteği hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk desteklerin 8 – 9 Aralık tarihinde yatırılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk açıklamalarında, ‘Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ödemeler banka hesapları üzerinden, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.’ Dedi.