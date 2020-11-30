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Kasım 2020 işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman hesaba yatmaya başlayacak? İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

Kendi isteği ve kusuru dışında işten çıkarılan ve gerekli koşulları sağlayan sigortalılara ödenen işsizlik maaşının Kasım ayı ödemelerinin ne zaman gerçekleştirileceği merak edilenler arasında yer alıyor. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin yapılacağı tarihe ilişkin bir açıklamada bulundu...

30 Kasım 2020 Pazartesi 23:26
Kasım 2020 işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman hesaba yatmaya başlayacak? İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?
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İŞKUR tarafından her ay işsizlik maaşı alan vatandaşların hesaplarına yapılan ödemelerin Kasım ayında ne zaman gerçekleştirileceği merak edilenler arasında yer alıyor. İşsizlik maaşı vatandaşların kendi kusurları ya da istekleri dışında işten çıkarılmaları halinde ödeniyor. İşsizlik maaşına başvuranların başvuruları olumlu sonuçlanması halinde vatandaşlara düzenli olarak işsizlik maaşı verilmeye başlanıyor.

Kasım ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek?

İŞKUR tarafından yapılan işsizlik maaşı ödemelerinin ne zaman gerçekleştirileceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayı işsizlik maaşının ne zaman yatırılacağına dair bir açıklamada bulundu. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamada ödemelerin 4 Aralık tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi.

İşsizlik maaşı alma koşulları nelerdir?

Bir vatandaşın işsizlik maaşını alabilmesi için öncelikle kendi istek ve kusuru dışından işten çıkarılmış olması gerekmektedir. Hizmet akdinin sonlandırılmasından önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olunması lazımdır. Aynı zamanda hizmet akdinin feshedilmesinden önceki 3 sene içinde en azından 600 gün işsizlik sigortası priminin ödenmesi gerekmektedir. Kişilerin hizmet akdinin sonlanması ardından 30 gün içinde İŞKUR üzerinden başvuruda bulunmaları lazımdır.

İŞKUR’a işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Hizmet akdi sonlandırılan vatandaşların 30 gün içinde İŞKUR üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İŞKUR üzerinden başvuru yapmak isteyenler buraya tıklayarak başvuru ekranına erişim sağlayabilmektedirler.

İşsizlik maaşının alınabilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır olmaları gerekmektedir. Başvurunun sonuçlanmasıyla beraber kişilerin iş arayan kayıtları yapılmakta ve sonrasında iş bulunduğunda bu işlere yerleşmeleri sağlanarak işsizlik maaşları kesilmektedir.

Günlük işsizlik maaşı, sigortalıların son 4 senelik prime esas kazançları üzerinden hesaplanmakta ve günlük ortalama brüt kazancın yüzde 40’ı olarak ödenmektedir. Bu şekilde hesaplanan işsizlik maaşları, brüt asgari ücretin yüzde 80’inden fazla olamamaktadır. İşsizlik maaşlarına damga vergisi dışında herhangi bir vergi uygulanmamaktadır.



Son Güncelleme: 30.11.2020 23:26
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IşkurIşsizlik Maaşıİşsizlik Ödeneği
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