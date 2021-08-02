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Karabük, ayçiçek üretimi ile agro turizm gerçekleştirmek istiyor

Karabük, doğa ve kültür turizmine ev sahipliği yapıyor. Ayçiçek üretimi ile de agro turizm gerçekleştirmek isteyen Karabük, ayçiçeği üretimine başladı. Karabük'te ayçiçeği üretimi nasıl ilerliyor? Bu haberimizde Karabük'ün ayçiçeği üretimine ilişkin detayları sizler için derledik. İşte Karabük'ten ayçiçeği üretimi ile agro turizm atağı...

02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:57
Karabük, ayçiçek üretimi ile agro turizm gerçekleştirmek istiyor
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Türkiye’nin kuzeyde buluanan Karabük şehri, kültür ve doğa turizmine ev sahipliği yapmaktadır.Ayçiçeği tarlalarıyla agroturizmde dikkatleri çekmektedir. Karabük ayçiçeği tarlaları nedir?

Karabük ayçiçeği tarlaları

Eskipazar'da Tarım Bakanlığı'nın desteğiyle çiftçiler tarafından oluşturulan 350 bin metrekarelik ayçiçeği tarlası, profesyonel ve amatör fotoğrafçılar tarafından doğa fotoğraf stüdyosu olarak kullanıldı ve ekonomiye katkı sağlandı.

Yeşil gövde ve yapraklarıyla göz dolduran ayçiçekleri, gün doğumu ve gün batımında ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor. Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada kentin çok geniş bir tarım alanına, kültürel ve doğal zenginliklere sahip olduğunu aktardı.

Gürrell, son yıllarda bu tarım alanlarının değerlendirildiğini belirterek, "Eskipazar'da 350.000 metrekarelik bir alana ayçiçeği ekiliyor. Bu tarlalar açıldığında çok cezbedici bir görüntüye sahip. Alan hasat ediliyor. Dönem çok güzel bir atmosfer sağladı. Dönem. Safran. İnsanlar buraya gelip hasat ettiler. Lavanta tarlası Tarım Bakanlığı tarafından kuruldu. Turizme hizmet ediyor. Turizm sektörünü bu şekilde giderek çeşitlendiriyoruz."

Gürel, ayçiçeklerinin de güzel manzaralar sunduğunu belirterek, "Ekonomiye katkı sağlıyor ve turizm amaçlı da kullanılıyor. Safranbolu dünyada iyi korunmuş ender şehirlerden biri. UNESCO kültür mirası listesinde yer alıyor ve orada da  doğa turizmi yolu açılacak ." ifadelerini kullandı

Her turistin farklı ilgi alanlarına değinen Gürel, "Bazıları kültür turizmi ile ilgileniyor, bazıları ise doğa ve spor turizmi ile ilgileniyor. Burada misafir sayısını artırmak ve kalış sürelerini uzatmak da önemli. . Misafirlerimiz için tur çeşitliliği sağlamak çok önemli İlginç  görüntü her zaman harikadır.Ayçiçeği, safran veya diğer bitkiler olabilir.Bunlar fotoğraf çekmek için çok uygundur ve bölgedeki turizmin gelişmesine renk katacaktır." Açıklamalarında bulundu.

Karabük her açıdan dikkat çekmektedir

Osmanlı İmparatorluğu'na ait hanlar, hamamlar, camiler, çeşmeler, köprüler ve tarihi sarayların yanı sıra UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınan Safranbolu şehri ve Hadrianópolis Antik Kenti olarak bilinen şehir de bulunmaktadır. ve Deniz  sayesinde Karabük'e her yıl yaklaşık 1,5 milyon turist gelmektedir.

Tabiat parkları, şelaleler, göller, yaylalar, kanyonlar, kamp alanları ve "ormanlar denizi" olarak bilinen ülkenin en büyük ormanı, ülkenin acil korunmaya muhtaç 100 sıcak noktasından biri haline geldi. Yenice bölgesinde yer alan Karabük, doğa turizmi ile de dikkat çekiyor.

Kayıt altına alındıktan sonra "milli bitki" haline gelen safran, kendi ağırlığının 100.000 katına kadar olan bir sıvıyı sarıya boyayabildiği için "mucize bitki" olarak adlandırılıyor. Kilogramı 40 bin TL’den  alıcı bulduğu için adını "dünyanın en pahalı fabrikası" olarak  ilan etti.


Son Güncelleme: 02.08.2021 21:57
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Anahtar Kelimeler:
Karabük Agro TurizmKarabük Ayçiçeği üretimi
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