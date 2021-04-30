Kapıda ödeme olan alışveriş siteleri hangileridir? Trendyol, Hepsiburada, N11, Gittigidiyor kapıda ödeme seçeneği var mı?

Kapıda ödeme yapılan siteler hangileridir?

Kapıda ödeme alan sitelerin isimleri merak ediliyor. Bazı E-Ticaret sitelerinde kapıda ödeme yapılmazken bazılarında ise bu işlem gerçekleştirilmektedir. Online sipariş edilen bir ürünü kapıda ödeme yapabileceğiniz siteler hangileridir? E-Ticaret gelişmesi ile bu sitelerde online siparişler zaman geçtikçe artış gösteriyor. Vatandaşlar artık AVM’lere, mağazalara gitmeden intenet üzerinden alışverişlerini yapabiliyor. Peki kapıda ödeme yapılabilen intenet siteleri hangileridir?

Kapıda ödeme olan siteler hangileri?

-LC Waikiki

-Hepsiburada

-Mavi

-Kitapyurdu

-Migros

-BKM kitap

-Cimri

-Defacto

-Carrefour

-MediaMarkt

-Morhipo

-Tozlu

-PTT AVM

Bu sitelerin hepsi güvenilir olmanın yanı sıra kapıda ödeme işlemini de gerçekleştirmektedir. Bu sitelerde kapıda ödeme aktiftir fakat Covid-19 sebebi ile bu işlem iptal edilebilir. Bu konuda henüz net bir bilgi yoktur.

Kapıda ödeme olmayan siteler hangileri?

-Trendyol

-Gittigidiyor

-Çiçek Sepeti

-N11

Bu sitelerde kapıda ödeme seçeneği bulunmamaktadır. N11 sitesinde eskiden bu seçenek bulunuyordu fakat virüs salgını sebebiyle bu seçenek iptal edildi.

HepsiBurada kapıda ödeme bulunuyor mu?

Bu intenet sitesinde kapıda ödeme seçeneği vardır. Online olarak alınan ürünleri kapıda ödeme ile satın alabilirsiniz. Aynı şekilde ETF,Havale,online ödeme seçenekleri de bulunmaktadır.

Trendyol kapıda ödeme var mı?

Türkiye’nin en fazla tercihi edilen sitelerinden olan Trendyol’da kapıda ödeme seçeneği yoktur. Sitede yapılan açıklamada; ‘ Ödemelerinizi sadece kredi kartı ve banka kartı ile sipariş oluştuma aşamasında yapabilirsiniz’ denmiştir.

GittiGidiyor kapıda ödeme işlemi var mı?

En fazla tercih edilen diğer sitelerden biri de GittiGİdiyor olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat kapıda ödeme seçeneği bulunmamaktadır. Yapılan açıklamaya göre, Sıfır Risk güvencesinde işlemler gerçekleştirilmektedir.

N11 kapıda ödeme bulunuyor mu?

Önceden bu seçenek intenet sitesinde yer alıyordu fakat daha sonra Covid-19 sebebiyle kapıda ödeme seçeneği iptal edildi. Sitede, kapıda ödeme seçeneği şu an için kullanılmamaktadır, yazmakta. Yani ilerleyen zamanlarda bu yöntem tekrar kullanıma sunulabilir.

Çiçek Sepeti kapıda ödeme var mı?

Maalesef bu seçenek yoktur. Ancak bu site de oldukça güvenilirdir. Online olarak banka,havale,eft,kredi kartı ile ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kapıda ödeme imkanı bulunan kitap siteleri hangileridir?

Kitapyurdu,BKM Kitap bunların önünde gelmektedir. Bu sitelerde kapıda ödeme seçeneği mevcuttur.

Kapıda ödeme alan giyim siteleri hangileridir?

Mavi,LC Waikiki, Defacto’dan oldukça güvenilir bir şekilde ve kapıda ödeme imkanıyla alışveriş yapabilirsiniz.