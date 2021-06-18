Kapalıçarşı’da altın!

24 ayar külçe altının gramı %0,10 yükselişle birlikte 497,20 lirayla kapalıçarşı’da günü bitirdi. Diğer altınlar ne kadar? Detayları haberimizde…
18 Haziran 2021 Cuma 17:59
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24 ayar külçe altının gramı %0,10 yükselişle birlikte 497,20 lirayla kapalıçarşı’da günü bitirirken çeyrek altın 805,00 TL ile günü tamamladı. Cumhuriyet altını 3.296.00 ile satışını tamamlarken 24 ayar külçe altının gram fiyatıysa %0,10 yükselişle birlikte 497,20 TL ile günü tamamladı.
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