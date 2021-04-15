Kanal İstanbul'la neler değişecek? Boğaz varken hemen yanına neden kanal yapılıyor? Kanal yapılırsa neler olacak?

Kanallar, doğal su kaynakların geçtiği boğazlar olmadığı zamanlarda kısa yol olarak yapılan su yollarıdır. Süveyş Kanalı, Kiel Kanalı, Korint Kanalı, Panama Kanalı bunlara önektir. O bölgelerde boğaz olmadığından dolayı kanal yapılmıştır.

Türkiye’de boğaz varken kanalın neden yapıldığına sebep olarak boğazda yaşanan kaza risklerini azaltmak için olduğu söylenmektedir. Kanal yapıldığı takdirde 10 ilçe,19 mahalle ve yaklaşık olarak 40 bin hektarlık alan yok olacak. Bundan dolayı birçok insan zorunlu olarak göç gerçekleşecek. 1.1 milyar metreküplük kazı işlemleri gerçekleştirilecek. Bu kazı işlemleri sonucunda fay hatlarının kırılacağı ve depremlerin tetikleneceği söylenmektedir. Ayrıca bitki florası da bu kanal çalışmasından etkilenecek.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin de tehlikeye gireceği konuşulmaktadır. Kanalın maliyeti ise 75 Milyar TL olacak. Kanal ile ilgili detaylı ve yeterli bilgi sağlanamamaktadır. Kanalın asıl amacının ne olduğu merak edilmektedir.