İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına...

Kamu ve özel sektörde görevli Fizyoterapist maaşları ne kadardır? Fizyoterapist çalışma saatleri ve 2020 güncel maaşları

Gündemde büyük yankı uyandıran Kamu ve özel sektörde görevli Fizyoterapist maaşları ne kadardır? Fizyoterapist çalışma saatleri ve güncel maaşları ile ilgili olarak merak edilen 7 Eylül 2020 Pazartesi günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Kamu ve özel sektörde görevli Fizyoterapist maaşları ne kadardır? Fizyoterapist çalışma saatleri ve güncel maaşları ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 7 Eylül 2020 Pazartesi tarihli haberimizde derledik.

07 Eylül 2020 Pazartesi 15:48
Kamu ve özel sektörde görevli Fizyoterapist maaşları ne kadardır? Fizyoterapist çalışma saatleri ve 2020 güncel maaşları
Takip Et:

Fizyoterapist maaşları çalışılan kuruma, medeni hal, çocuk sayısı ve hizmet yılına bağlı olarak değişiklik gösterir. Fizyoterapistler ortalama 3000 TL ila 5000 TL arasında ücretler alıyor. Kendi klinikleri veya tedavi merkezleri açılarak da hastaneye çalışılabiliyor.

Fizyoterapist olmak için neler yapılmalıdır?

Fizyoterapist olmak isteyenler yükseköğretim kurumlarının FTR bölümlerinden mezun olmalıdır. Özel üniversiteler ve devlet üniversitelerde olan bir bölümdür. Fizik tedavi teknikeri olmak isteyen bireylerin 2 yıllık fizyoterapi ön lisans bölümünü tamamlamaları gerekir ve öte yandan zorunlu staj olanağı da bulunuyor.

Fizyoterapistler hangi tedavi yöntemlerini uygular?

Fizyoterapistler; fiziksel rahatsızlıkların giderilebilmesi için tedavi uygularlar. Tam ya da kısmi felçli alanlar, periferik sinir yaralanması, kırık, skolyoz, kardiyo veya romatizmal rahatsızlıkları gibi uzuvlardaki rehabiliteler için çok sayıda hastalık için tedavi uygulanır. Gelişen teknolojilerle fizyoterapide kullanılan cihazlar da gelişmiştir.

Uygulanan tedavi yöntemleri ise;

Egzersiz,

Elektroterapi,

Manuel terapi,

Sıcak ve soğuk tedavi uygulanır.

Fizyoterapistlerin sorumlulukları nelerdir?

Fizyoterapistlerin sorumlulukları çalıştıkları işyeri ve işyerinin sahip olduğu donanımlardır. Belli başlı görevleriyse;

İş güvenliği ve meslek etiği kapsamında çevre korumayı ön planda tutup görevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi,

Hastanın eklem bölgesi, sinir sistemi ve kaslarında şikayet etmelerine neden olabilecek konuyu belirlemek,

Koyulan tanıya göre uygulanacak tedavi süreci ile rehabilitasyon programının oluşturulması,

Tedavini etkili olabilmesi için destekleyici tedaviler uygulanması,

Tedavinin kayda alınıp tedavide ilerleme kaydedilmesi halinde izlenmesi,

Yaş gruplarına özel tedavi programları oluşturulmasıdır.

Fizyoterapistlerin iş imkanları nasıldır?

Fizyoterapistlerin iş olanaklarında bakıldığında son yıllarda geçmiş döneme göre daha fazla iş potansiyeli bulunuyor. İnsanların sağlıklarına çok daha fazla dikkat etmesi gerekmekte ve sağlıklı yaşam sürebilmek için araştırmalar yapılmaktadır. Bu nedenle ağrısız hayat ve motive olmuş bir beden istenir. Bu süreçte 4 yıl içinde fizyoterapist olan kişiler geçmiş döneme kadar 2 kat daha fazladır. Tedavi konusundaki çeşitliliğin artış göstermesi de fizyoterapist maaşlarında artış yaşanmasını sağlıyor.

Fizyoterapist çalışma şartları nelerdir?

Fizyoterapistler sağlık sektöründe istihdam ediliyorlar ve çalışma şartları da buna göre belirleniyor. Sağlık sektöründeki çalışanlara nazaran daha iyi standartlarda mesleklerini icra edebilen fizyoterapistlerin muayene odaları bulunur ve terapiler bu odalarda yapılır. Molalarda dinelebilmeleri için de bir oda bulunuyor. Bilgisayar, telefon veya yazıcı gibi donanımlar da fizyoterapistlere zimmetlenir.

Fizyoterapistlerin çalışma saatleri nasıldır?

Fizyoterapistlerin çalışma sıklığı göz önünde bulundurulduğunda hasta sayısına bağlı olarak değişmektedir. Genel itibariyle yoğun tempoda çalışan fizyoterapistlerin çalışma saatleri ise vardiya ve nöbet sistemidir. Çalışma saatleriyse 08.00 – 17.00 arasında, 09.00 ile 18.00 arasında çalışılabiliyor. Nöbet sistemindeyse iki tercih bulunur. 12 – 24, 24- 48, olmak üzere 12 saat çalışıp 24 saat izin kullanma hakkı bulunuyor.

Kamuda çalışan fizyoterapistler ne kadar maaş alıyor?


Kamu kurumlarında fizyoterapist olarak çalışan kişiler maaşlara ek olarak döner sermayeden para alırlar. Aylıklar ise ortalama 3000 TL ila 3250 TL arasında değişiklik gösteriyor. Döner sermayeden olan tutarsa 1300 TL olabiliyor. Bu nedenle kamu kuruluşlarında istihdam edilenler 4000 TL ila 5000 TL arasında maaş alıyor.

Kamuda yeni çalışan fizyoterapistler ne kadar maaş alır?

Kamuda çalışan fizyoterapistlerin maaşlarına göre yeni işe giren fizyoterapistlerin hizmet dökümleri;

Maaşlarda yüzde 15 oranında 294.65 TL gelir vergisi,

Yüzde 7.59 oranı ile 39.80 TL damga vergisi,

SGK kesintileri yüzde 14 oranında ve 559.32 TL’dir,

Bireysel emeklilik sistemindeki kesintiler yüzde 3 oranında ve 119 TL’dir,

İshaklar 5.243.98 TL,

Maaştan yapılan kesintiler 1.012.77 TL,

Net maaş tutarı ise 4.231.21 TL’dir.

Özel sektörde fizyoterapist maaşlarını etkileyen şartlar nelerdir?

Özel sektördeki fizyoterapistlerin maaşları; bilgi, tecrübe ve hasta potansiyeline bağlı olarak değişiklik gösteriyor. El becerisinin iyi olması ve göz koordinasyonlarının sağlanması,

Hastalarla daima iletişimde kalabilmeleri,

Fizik tedavi süreci uzun süreli olduğundan sabır, dikkat ve sorumluluk alabilmesi,

Karşılaşılan problemleri tedavi etmek için biyoloji ve kimya alanlarında yeterli donanım ve bilgiye sahip olmaları gerekmektedir.

2020 yılında fizyoterapist maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

2019 yılında hesaplanan enflasyon artış oranları yüzde 6.49’dur. 1 Ocak 2020 itibariyle kamu görevlileri maaşlarına yüzde 4, enflasyon farkı yüzde 1.49 oranındadır. Son zamlarla birlikte 3492 TL ile 5024 TL arasında maaş veriliyor.

Yurtdışında fizyoterapistlere ne kadar ödeme yapılıyor?

Yurtdışında çalışan fizyoterapistler dolar bazında maaş aldıklarından Türkiye’de göre çok daha yüksek maaş alıyorlar. ABD’de son derece popüler olan bu meslekte yıllık 64.806 dolar para kazanılabiliyor. Bu da aylık 3010 dolara tekabül ediyor.

Hizmet yıllarına göre fizyoterapistler ne kadar maaş alır?

25 yıl hizmet süresini dolduran çalışanlar 4831,

24 yıl hizmet süresini dolduran çalışanlar 4800,

23 yıl hizmet süresini dolduran çalışanlar ise 4780 TL maaş almaktadır.

 



Son Güncelleme: 07.09.2020 15:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fizyoterapi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BDDK duyurdu! tüketici kredilerinde vade düşürüldü
BDDK duyurdu! tüketici kredilerinde vade düşürüldü
Eylül ayı yaşlı ve engelli maaş ödemeleri başladı
Eylül ayı yaşlı ve engelli maaş ödemeleri başladı
TUİK enflasyonu açıkladı! Kira zam oranları belli oldu
TUİK enflasyonu açıkladı! Kira zam oranları belli oldu
İŞKUR tarafından kamu hastanelerinde çalışmak üzere KPSS'siz peronel alımı yapılacak!
İŞKUR tarafından kamu hastanelerinde çalışmak üzere KPSS'siz peronel alımı yapılacak!
Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları hesaplara yatmaya başladı
Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları hesaplara yatmaya başladı
Son 20 yılın çeyrek altın fiyatları
Son 20 yılın çeyrek altın fiyatları

Popüler Haberler

SGK cenaze ve ölüm yardımları hangi durumlarda verilir? 2020 Sgk cenaze ödeneği nasıl alınır?
80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 7 Eylül 2020 Pazartesi Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları
Gelinim Mutfakta 2020 yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak, neden başlamadı?
Hangi hastalık malulen emeklilik için yeterlidir? Malulen emeklilik şartları 2020
Youtube kanal satış işlemleri nasıl olur? 2020 Youtube Kanal satışı yasal mıdır?
Emekli maaşını yüksek almak için neler yapılabilir? 2020 Erken emeklilik için ipuçları
Esra Erol yayından kaldırıldı mı? 7 Eylül 2020 Pazartesi Esra Erol yeni sezon ne zaman başlayacak?
Bim'de satılan Bilicra akıllı çocuk saati nasıl alınır mı? Bilicra akıllı çocuk saati inceleme ve kullanıcı yorumları
Fazlası Zarar sunucusu Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Diyetisyen maaşları ne kadardır? 2020 Hangi kurumlarda çalışabilirler? Kaç saat çalışırlar?
Bursa Şehir Hastanesi ne zaman hizmete açılacak?
Zümrüdüanka yeni bölüm neden yok? Zümrüdüanka neden yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?
İVME Finansman Paketi Nedir? Paket Desteklerinden Nasıl Yararlanılır?
Ücretsiz corona virüs testi nereden nasıl yapılır? Koronavirüs testi yapan hastaneler ve koronavirüs belirtileri
Box Office Türkiye'de en fazla izlenen 50 korku filmi
Vişnelerin faydaları nelerdir? Evde lezzetli vişne reçeli nasıl yapılır?
Aile hekimini değiştirmek mümkün müdür? 2020 aile hekimi ne kadar sürede değişir?
Diyetisyen 2020 yılında ne kadar maaş alıyor? Diyetisyen görevleri nelerdir?
Show TV Arıza dizisi oyuncuları kimler, dizi konusu nedir?
A TV Beni Bırakma yeni sezonda Sıla olacak mı? Sude Doğar diziden ayrılacak mı?
Moldova yaşam şartları nasıl? 2020 Moldova asgari ücretleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.