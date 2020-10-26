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Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 26 Ekim 2020 Pazartesi

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 26.10.2020 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

26 Ekim 2020 Pazartesi 15:25
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 26 Ekim 2020 Pazartesi
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Düşük faiz oranları sonrası pek çok vatandaş ya var olan konutunu yenilemek ya da ev sahibi olmak için, ihtiyaç kredisi çekerek acil ihtiyaçlarını tek seferde almak için ya da araçlarını alıp değiştirmek için kredi çekmek istiyor. Kredi çekerken de kendisi için en uygun bankayı bulmaya çalışıyor. Bankların verdiği kredi oranı bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor.

Konut kredisi çekerek ev sahibi olmak isteyen kiracılar ve yeni bir eve geçmek isteyen ev sahipleri için konut kredisi kampanyaları kamu bankaları ve özel bankalar tarafından sürekli olarak güncellenerek hazırlanmakta.

En uygun kredi veren bankalar 25 Ekim 2020

Pandemi sebebiyle ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşların imdadına bankalar koştu. Düşük kredi imkânı ile pek çok vatandaş kredi çekti. Kimisi tatil için, kimisi araç ve ev almak için kimisi ise ihtiyaç kredi çekerek ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların kapısını çaldı. 

En uygun oranlar hangi bankada?

Yapılan güncellemelerin ardından bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarında ciddi bir yükseliş  olduğu görüldü. En uygun ihtiyaç kredisi faiz oranının yüzde 0.75'ten yüzde 1.19 seviyesine, 0.49 faiz oranlı sıfır araç kredisi kampanyası da sona ermesi ardından taşıt kredisi faiz oranlarında da 1,17 bandına yükseliş yaşandığı görüldü.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 1.25

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Konut Kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.35

İhtiyaç kredisi: 1.44

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.39

Taşıt kredisi: 1.37

İhtiyaç kredisi: 1.90

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.44

Taşıt kredisi: 1.42


Konut kredisi: 1.25

AKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.60

Konut kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.37

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.30

Ev kredisi: 1.25

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi 1.81

Konut kredisi: 1.33

Taşıt kredisi: 1.49

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.30

Konut kredisi: 1.34

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.19

Konut kredisi: 1.39

Taşıt kredisi: 1.61



Son Güncelleme: 26.10.2020 15:25
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