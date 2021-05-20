İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 20 Mayıs 2021 Perşembe

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 20.05.2021 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

20 Mayıs 2021 Perşembe 21:14
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 20 Mayıs 2021 Perşembe
Takip Et:

Türkiye'de 1  haziranda başlayan normal hayata dönüş sürecinde ekonomik düzeyde düzenlemeler adına bazı destek paketleri planlandı. Konut kredisinden taşıt kredisine kadar birçok alanda fırsatlar sunmaya yönelik adımlar atıldı. Vatandaşlar ev sahibi fırsatı olma şansını yakaladı. Konut kredilerine olan ilginin bu kadar fazla olması konut satışlarında rekor kırılmasına neden oldu.

En düşük faiz oranları

Yaşanılan pandemi süreciyle birliikte faiz oranlarında düşüşler yaşandı. Kamu bankalarının da başını çektiği ayrıca katılım bankaları ve özel bankaların da katılımıyla birlikte başta 0 konutlarda ve ikinci el konutlarda kredi almak isteyen vatandaşlara dair düşük faizler verilmesine başlandı.

Kamu bankalarının faiz oranları şu şekilde oldu. Konut alımlarında 120 aya kadar vade sunan kamu bankaları kampanyanın da dahil olduğu fırsatlarla konutlarda Halkbank %1,65 Ziraat Bankası %1,65 arası faiz oranı sunuyor.

Diğer bir seçenek katılım bankaları

 Ziraat Katılım Bankaları vatandaşlara başka bir seçenek olarak konut kredilerinde %1,70 faiz oranıyla diğer kamu bankalarının yanında başka bir fırsat olarak görülüyor. Bunun yanında Türkiye Finans Katılım bankası tarafından %1,76 faiz oranıyla destek vermekte, Kuveyt Türk Katılım ise %1,64 faiz oranıyla imkan sunmaktadır.

Diğer bir seçenek özel bankalar

Başta uygun kredi oranları veren ING Bank %1,34 faiz oranıyla, Akbank %1,39 faiz oranıyla, İş Bankası ise %1,40 faiz oranı ile vatandaşlara finansman fırsatı sunuyor.


Son Güncelleme: 20.05.2021 21:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ihtiyaç KredisiKonut KredisiTaşıt KredisiBanka Faiz Oranları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 20 Mayıs 2021 Perşembe
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 20 Mayıs 2021 Perşembe
Taksicilere 3 bin TL hibe desteği şartları neler? Taksicilere hibe desteği ne zaman verilecek? Taksici esnafı hibe desteği başvurusu nasıl yapılacak?
Taksicilere 3 bin TL hibe desteği şartları neler? Taksicilere hibe desteği ne zaman verilecek? Taksici esnafı hibe desteği başvurusu nasıl yapılacak?
Nefes kredisi nedir, ne zaman verilecek? 2021 Nefes kredisi başvuru şartları ve başvuru tarihleri
Nefes kredisi nedir, ne zaman verilecek? 2021 Nefes kredisi başvuru şartları ve başvuru tarihleri
Esnaf hibe desteği başvurusunu nereden yapacak?
Esnaf hibe desteği başvurusunu nereden yapacak?
Çiftçilerin hangi kredileri ertelenecek? Çiftçi kredileri ne zamana kadar erteleniyor? Çiftçi borç erteleme başvuru detayları
Çiftçilerin hangi kredileri ertelenecek? Çiftçi kredileri ne zamana kadar erteleniyor? Çiftçi borç erteleme başvuru detayları
19 Mayıs borsa açık mı, kapalı mı, tatil mi olacak? Borsa 19 Mayıs'ta açık mı?
19 Mayıs borsa açık mı, kapalı mı, tatil mi olacak? Borsa 19 Mayıs'ta açık mı?

Popüler Haberler

Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 20 Mayıs 2021 Perşembe
Sol Yanım dizisi reyting nasıl? Sol Yanım dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi nasıl, alınır mı? Heifer sterilizasyon spreyi Bim'de satışı başladı
Rüyada büyük fare görmek görmek neye işaret eder? Rüyada büyük fare görmenin anlamları ve yorumları
PS plus abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2021 Playstation'dan abonelik ücretlerine zam!
Alev Alev dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler hakkında bilgiler
Bir Zamanlar Kıbrıs nerede, hangi şehirde çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve çekim mekanları
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Mucize Doktor dizisindeki Vuslat karakteri kimdir?
OpenPlatform (OPEN) coin nedir? OPEN Token açıklaması
Ripple XRP 14 Mayıs 2021 saat kaçta? Ripple XRP-SEC mahkeme kararı ne zaman açıklanacak?
Çukur neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Çukur yeni bölümü ne zaman?
Eminevim ile nasıl ev sahibi olunur? 2021 Eminevim nasıl bir sistem
Yasak Elma sezon bitti mi, sezon finali mi yapıyor? Yasak Elma yeni sezonda devam edecek mi, ne zaman başlayacak?
Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Gerçek adı nedir? Cihangir Ceyhan nereli, yaşı kaç?
Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter kimdir? Gerçek adı ne? Merve Bulut oynadığı diziler
Mucize Doktor dizisindeki Tolga karakteri kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova Vahide Perçin olmayacak mı? Hünkar karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Sol Yanım dizisi Eda kimdir? Gerçek adı ne? Ecem Atalay oynadığı diziler
Mucize Doktor dizisindeki Ezo karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.