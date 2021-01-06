İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? Ocak 2021

Okurlarımızın da sıkı bir şekilde takip ettikleri Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? haberinin gündeme aktarılan en yeni detaylarını öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 6 Ocak 2021 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz.

06 Ocak 2021 Çarşamba 10:09
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? Ocak 2021
Takip Et:

Türkiye'de 1  haziranda başlayan normal hayata dönüş sürecinde ekonomik düzeyde düzenlemeler adına bazı destek paketleri planlandı. Konut kredisinden taşıt kredisine kadar birçok alanda fırsatlar sunmaya yönelik adımlar atıldı. Vatandaşlar ev sahibi fırsatı olma şansını yakaladı. Konut kredilerine olan ilginin bu kadar fazla olması konut satışlarında rekor kırılmasına neden oldu.

En düşük faiz oranları

Yaşanılan pandemi süreciyle birliikte faiz oranlarında düşüşler yaşandı. Kamu bankalarının da başını çektiği ayrıca katılım bankaları ve özel bankaların da katılımıyla birlikte başta 0 konutlarda ve ikinci el konutlarda kredi almak isteyen vatandaşlara dair düşük faizler verilmesine başlandı.

Kamu bankalarının faiz oranları şu şekilde oldu. Konut alımlarında 120 aya kadar vade sunan Kamu bankaları kampanyanın da dahil olduğu fırsatlarla konutlarda %1,49 ila %1,67 arası faiz oranı sunuyor.

Diğer bir seçenek katılım bankaları

 Ziraat Katılım Bankaları vatandaşlara başka bir seçenek olarak konut kredilerinde %1,70 faiz oranıyla diğer kamu bankalarının yanında başka bir fırsat olarak görülüyor. Bunun yanında Türkiye Finans Katılım bankası tarafından %1,76 faiz oranıyla destek vermekte, Kuveyt Türk Katılım ise %1,62 faiz oranıyla imkan sunmaktadır.

Diğer bir seçenek özel bankalar

Başta uygun kredi oranları veren ING Bank %1,34 aiz oranıyla, Akbank %1,41 faiz oranıyla, İş Bankası ise %1,40 faiz oranı ile vatandaşlara finansman fırsatı sunuyor.



Son Güncelleme: 06.01.2021 10:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ihtiyaç KredisiKonut KredisiTaşıt KredisiBanka Faiz Oranları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası repo ihalesini bugün gerçekleştirdi
Merkez Bankası repo ihalesini bugün gerçekleştirdi
2021 yılı için kira zammı oranları belirlendi! Ocak ayın zamlı kira bedeli nasıl hesaplanır?
2021 yılı için kira zammı oranları belirlendi! Ocak ayın zamlı kira bedeli nasıl hesaplanır?
Alkollü içkilere vergi zammı! ÖTV yüzde 17.07 artırıldı
Alkollü içkilere vergi zammı! ÖTV yüzde 17.07 artırıldı
Milyonlarca memurun ocak zammı belli oldu! Öğretmen, polis, doktor, avukat ocak zammı maaşları ne kadar oldu?
Milyonlarca memurun ocak zammı belli oldu! Öğretmen, polis, doktor, avukat ocak zammı maaşları ne kadar oldu?
Memur ve emeklinin Ocak zammı belli oldu
Memur ve emeklinin Ocak zammı belli oldu
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı

Popüler Haberler

2021 Devlet destekli geri ödemesiz evalımı başvurusu nasıl yapılır?
Zümrüdüanka dizisi Menekşe kimdir? Doğa Zeynep Doğuşlu doğum tarihi
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Gerçek adı ne? Bahtiyar Engin oynadığı diziler
2021 Bayram ikramiyesine zam var mı? 2021 Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi?
Vergi levhası nedir? 2021 Vergi levhası bulundurma zorunluluğu güncellendi
Sadakatsiz dizisi Asya karakteri kimdir? Cansu Dere kimdir, nereli, kaç yaşında?
Zümrüdüanka Behram kimdir? Menderes Samancılar biyografisi
Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki Emine karakteri Kimdir? Naz Göktan dizideki rolü ve hayatı
Kuruluş Osman dizisi Peçenek Kızı kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat'ın yer aldığı diziler
Sağlık Bakanı Koca 6 Ocak 2021 Çarşamba corona virüsü verilerini paylaştı! 6 Ocak 2021 Çarşamba Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman final yapacak?
Bedelli askerlik için kredi veren bankalar ve Bedelli askerlik kredi şartları
Zemheri dizisi Beykoz Eski Kundura Fabrikası nerededir?
Kira yardımı kimlere ödenir? Kira yardımı başvuru şartları ve ödenme koşulları
Kayyum nedir? Kayyum atamasının anlamı nedir? Kayyum ataması nasıl yapılır?
Doğduğun Ev Kaderindir Burhan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Teoman Kumbaracıbaşı kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman dizisi Abdurrahman Alp karakterini kim canlandırıyor? Celal Al biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman dizisi Cerkutay karakteri kimdir? Çağrı Şensoy'un hayatı ve yer aldığı diziler
Zümrüdüanka dizisinde Cihan karakterine İsmail Hacıoğlu hayat veriyor
Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? Gözde Sena Altuner kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sadakatsiz dizisindeki Volkan karakteri Kimdir? Caner Cindoruk dizideki rolü ve hayatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.