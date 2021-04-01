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Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? Nisan 2021

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 1 Nisan 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

01 Nisan 2021 Perşembe 23:47
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? Nisan 2021
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Türkiye'de 1  haziranda başlayan normal hayata dönüş sürecinde ekonomik düzeyde düzenlemeler adına bazı destek paketleri planlandı. Konut kredisinden taşıt kredisine kadar birçok alanda fırsatlar sunmaya yönelik adımlar atıldı. Vatandaşlar ev sahibi fırsatı olma şansını yakaladı. Konut kredilerine olan ilginin bu kadar fazla olması konut satışlarında rekor kırılmasına neden oldu.

En düşük faiz oranları

Yaşanılan pandemi süreciyle birliikte faiz oranlarında düşüşler yaşandı. Kamu bankalarının da başını çektiği ayrıca katılım bankaları ve özel bankaların da katılımıyla birlikte başta 0 konutlarda ve ikinci el konutlarda kredi almak isteyen vatandaşlara dair düşük faizler verilmesine başlandı.

Kamu bankalarının faiz oranları şu şekilde oldu. Konut alımlarında 120 aya kadar vade sunan kamu bankaları kampanyanın da dahil olduğu fırsatlarla konutlarda Halkbank %1,65 Ziraat Bankası %1,65 arası faiz oranı sunuyor.

Diğer bir seçenek katılım bankaları

 Ziraat Katılım Bankaları vatandaşlara başka bir seçenek olarak konut kredilerinde %1,70 faiz oranıyla diğer kamu bankalarının yanında başka bir fırsat olarak görülüyor. Bunun yanında Türkiye Finans Katılım bankası tarafından %1,76 faiz oranıyla destek vermekte, Kuveyt Türk Katılım ise %1,64 faiz oranıyla imkan sunmaktadır.

Diğer bir seçenek özel bankalar

Başta uygun kredi oranları veren ING Bank %1,34 faiz oranıyla, Akbank %1,39 faiz oranıyla, İş Bankası ise %1,40 faiz oranı ile vatandaşlara finansman fırsatı sunuyor.



Son Güncelleme: 01.04.2021 23:47
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Ihtiyaç KredisiKonut KredisiTaşıt KredisiBanka Faiz Oranları
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