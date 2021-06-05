İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? Haziran 2021

Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi?’a dair gelişmeleri 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

05 Haziran 2021 Cumartesi 03:56
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? Haziran 2021
Takip Et:

Türkiye'de 1  haziranda başlayan normal hayata dönüş sürecinde ekonomik düzeyde düzenlemeler adına bazı destek paketleri planlandı. Konut kredisinden taşıt kredisine kadar birçok alanda fırsatlar sunmaya yönelik adımlar atıldı. Vatandaşlar ev sahibi fırsatı olma şansını yakaladı. Konut kredilerine olan ilginin bu kadar fazla olması konut satışlarında rekor kırılmasına neden oldu.

En düşük faiz oranları

Yaşanılan pandemi süreciyle birliikte faiz oranlarında düşüşler yaşandı. Kamu bankalarının da başını çektiği ayrıca katılım bankaları ve özel bankaların da katılımıyla birlikte başta 0 konutlarda ve ikinci el konutlarda kredi almak isteyen vatandaşlara dair düşük faizler verilmesine başlandı.

Kamu bankalarının faiz oranları şu şekilde oldu. Konut alımlarında 120 aya kadar vade sunan kamu bankaları kampanyanın da dahil olduğu fırsatlarla konutlarda Halkbank %1,65 Ziraat Bankası %1,65 arası faiz oranı sunuyor.

Diğer bir seçenek katılım bankaları

 Ziraat Katılım Bankaları vatandaşlara başka bir seçenek olarak konut kredilerinde %1,70 faiz oranıyla diğer kamu bankalarının yanında başka bir fırsat olarak görülüyor. Bunun yanında Türkiye Finans Katılım bankası tarafından %1,76 faiz oranıyla destek vermekte, Kuveyt Türk Katılım ise %1,64 faiz oranıyla imkan sunmaktadır.

Diğer bir seçenek özel bankalar

Başta uygun kredi oranları veren ING Bank %1,34 faiz oranıyla, Akbank %1,39 faiz oranıyla, İş Bankası ise %1,40 faiz oranı ile vatandaşlara finansman fırsatı sunuyor.


Son Güncelleme: 05.06.2021 03:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ihtiyaç KredisiKonut KredisiTaşıt KredisiBanka Faiz Oranları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? Bir metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar? 1 metreküp doğal gaz kaç lira? 1 metreküp doğal gaz kaç dolara eşit?
Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? Bir metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar? 1 metreküp doğal gaz kaç lira? 1 metreküp doğal gaz kaç dolara eşit?
Esnafa hibe desteği başvuruları başladı mı? Esnafa hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? E-devlet hibe desteği başvurusu 2021
Esnafa hibe desteği başvuruları başladı mı? Esnafa hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? E-devlet hibe desteği başvurusu 2021
Mayıs 2021 Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak?
Mayıs 2021 Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak?
Vergi borcu yapılandırma E beyanname şifresi nasıl ve nereden alınır?
Vergi borcu yapılandırma E beyanname şifresi nasıl ve nereden alınır?
Enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar oldu?
Enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar oldu?
Vergi ve borç yapılandırması hangi borçları kapsıyor? Vergi yapılandırmasında son başvuru tarihi ne zaman?
Vergi ve borç yapılandırması hangi borçları kapsıyor? Vergi yapılandırmasında son başvuru tarihi ne zaman?

Popüler Haberler

Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? Haziran 2021
Kırmızı Oda 40. bölüm izle tek parça! Kırmızı Oda son bölüm izle!
Bozkır Aslanı Celaleddin 3. bölüm izle tek parça! Bozkır Aslanı Celaleddin son bölüm kesintisiz izle!
Son Yaz 21. bölüm izle tek parça! Son Yaz son bölüm izle!
Arka Sokaklar 592. bölüm izle tek parça! Arka Sokaklar son bölüm izle!
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti nasıl yapılır?
5 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışı: Dizi, film ve programları
5 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
TV 8 canlı yayın akışı 5 Haziran 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
Sadakatsiz dizisindeki Sinan karakteri kimdir? Cemal Hünal nereli, yaşı kaç?
2 Haziran 2021 reyting sonuçları; Kuruluş Osman, Sadakatsiz reyting birincisi kim oldu?
Şarjı en uzun süre giden telefonlar hangileri? 2021
Kırmızı Oda dizisi Nihal kimdir? Esra Ronabar kimdir, nereli yaşı kaç?
Berat Rüzgar Özkan kimdir? Kaç yaşındadır?
6199 nitelik kodu nedir? Personel alımı 6199 nitelik kodu özel şart anlamı
Telefon ile güzel fotoğrafı nasıl çekilir? Telefonla net fotoğraf çekmek için ipuçları
E devlet ile trafik cezası sorgulama ve online internetten ödeme 2021
Exxen Yavuz'un konusu ve oyuncu kadrosu
5 Haziran 2021 Cumartesi TRT Spor yayın akışı TRT Spor kanalında bugün neler var?
Halkbank çiftçi tarımsal kredi kampanyaları! 2021 Halkbank Ziraatçi kredisi başvuru şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.