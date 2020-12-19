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Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? Aralık 2020

Birçok kişinin merak ettiği Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

19 Aralık 2020 Cumartesi 02:07
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? Aralık 2020
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Türkiyede 1  haziranda başlayan normal hayata dönüş sürecinde ekonomik düzeyde düzenlemeler adına bazı destek paketleri planlandı. Konut kredisinden taşıt kredisine kadar birçok alanda fırsatlar sunmaya yönelik adımlar atıldı. Vatandaşlar ev sahibi fırsatı olma şansını yakaladı. Konut kredilerine olan ilginin bu kadar fazla olması konut satışlarında rekor kırılmasına neden oldu.

19 Aralık 2020 Cumartesi En düşük faiz oranları

Yaşanılan pandemi süreciyle birliikte faiz oranlarında düşüşler yaşandı. Kamu bankalarının da başını çektiği ayrıca katılım bankaları ve özel bankaların da katılımıyla birlikte başta 0 konutlarda ve ikinci el konutlarda kredi almak isteyen vatandaşlara dair düşük faizler verilmesine başlandı.

Kamu bankalarının faiz oranları şu şekilde oldu. Konut alımlarında 180 aya kadar vade sunan Kamu bankaları kampanyanın da dahil olduğu fırsatlarla konutlarda %1,49 ila %1,65 arası faiz oranı sunuyor.

Diğer bir seçenek katılım bankaları

Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım Bankaları vatandaşlara başka bir seçenek olarak konut kredilerinde %1,65 faiz oranıyla diğer kamu bankalarının yanında başka bir fırsat olarak görülüyor. Bunun yanında Türkiye Finans Katılım bankası tarafından %1,58 faiz oranıyla destek vermekte, Kuveyt Türk Katılım ise %1,64 faiz oranıyla imkan sunmaktadır.

Diğer bir seçenek özel bankalar

Başta uygun kredi oranları veren ING Bank %1,34 faiz oranıyla, Akbank %1.41 faiz oranıyla, İş Bankası ise %1.40 faiz oranı ile vatandaşlara finansman fırsatı sunuyor.



Son Güncelleme: 19.12.2020 02:07
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