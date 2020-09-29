Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 29 Eylül 2020 Salı bankaların güncel faiz oranları

Düşük faiz oranları sonrası pek çok vatandaş ya var olan konutunu yenilemek ya da ev sahibi olmak için, ihtiyaç kredisi çekerek acil ihtiyaçlarını tek seferde almak için ya da araçlarını alıp değiştirmek için kredi çekmek istiyor. Kredi çekerken de kendisi için en uygun bankayı bulmaya çalışıyor. Bankların verdiği kredi oranı bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor.
Konut kredisi çekerek ev sahibi olmak isteyen kiracılar ve yeni bir eve geçmek isteyen ev sahipleri için konut kredisi kampanyaları kamu bankaları ve özel bankalar tarafından sürekli olarak güncellenerek hazırlanmakta.
En uygun kredi veren bankalar 28 Eylül 2020
Pandemi sebebiyle ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşların imdadına bankalar koştu. Düşük kredi imkânı ile pek çok vatandaş kredi çekti. Kimisi tatil için, kimisi araç ve ev almak için kimisi ise ihtiyaç kredi çekerek ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların kapısını çaldı.
En uygun oranlar hangi bankada?
Yapılan güncellemelerin ardından bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarında ciddi bir yükseliş olduğu görüldü. En uygun ihtiyaç kredisi faiz oranının yüzde 0.75'ten yüzde 1.14 seviyesine, 0.49 faiz oranlı sıfır araç kredisi kampanyası da sona ermesi ardından taşıt kredisi faiz oranlarında da 1,17 bandına yükseliş yaşandığı görüldü.
Ziraat Bankası
İhtiyaç: 1.32
Konut: 1.29
Taşıt: 1.30
İş Bankası
İhtiyaç: 1.30
Konut: 1.25
Taşıt: 1.30
İNG Bank
İhtiyaç: 1.19
Konut: 1.24
Taşıt: 1.17
Denizbank
İhtiyaç: 1.76
Konut: 1.34
Taşıt: 1.41
QNB Finansbank
İhtiyaç: 1.14
Konut: 1.31
Taşıt: 1.45
Konut Kredisi Faiz Oranları
Yapı Kredi Bankası
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.35
Aylık ödeme: 1687 lira
Toplam geri ödeme: 204.158 lira
Vakıfbank
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.29
Toplam geri ödeme: 197.645 lir
TEB
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.34
Aylık ödeme: 1680 lira
Toplam geri ödeme: 203.242 lira
Akbank
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.27
Aylık ödeme: 1628 lira
Toplam geri ödeme: 197.038 lira
Garanti BBVA
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.31
Aylık ödeme: 1657 lira
Toplam geri ödeme: 200.501 lira
HSBC
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.55
Aylık ödeme: 1840 lira
Toplam geri ödeme: 222.796 lira
Altenatifbank
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.20
Aylık ödeme: 1576 lira
Toplam geri ödeme: 190.906 lira
ICBC Bank
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.17
Aylık ödeme: 1555 lira
Toplam geri ödeme: 188.070 lira