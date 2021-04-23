İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...

Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 23 Nisan 2021 Cuma bankaların güncel faiz oranları

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? bankaların güncel faiz oranları haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 23.04.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

23 Nisan 2021 Cuma 09:11
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 23 Nisan 2021 Cuma bankaların güncel faiz oranları
Takip Et:

Türkiye'de 1  haziranda başlayan normal hayata dönüş sürecinde ekonomik düzeyde düzenlemeler adına bazı destek paketleri planlandı. Konut kredisinden taşıt kredisine kadar birçok alanda fırsatlar sunmaya yönelik adımlar atıldı. Vatandaşlar ev sahibi fırsatı olma şansını yakaladı. Konut kredilerine olan ilginin bu kadar fazla olması konut satışlarında rekor kırılmasına neden oldu.

En düşük faiz oranları

Yaşanılan pandemi süreciyle birliikte faiz oranlarında düşüşler yaşandı. Kamu bankalarının da başını çektiği ayrıca katılım bankaları ve özel bankaların da katılımıyla birlikte başta 0 konutlarda ve ikinci el konutlarda kredi almak isteyen vatandaşlara dair düşük faizler verilmesine başlandı.

Kamu bankalarının faiz oranları şu şekilde oldu. Konut alımlarında 120 aya kadar vade sunan kamu bankaları kampanyanın da dahil olduğu fırsatlarla konutlarda Halkbank %1,65 Ziraat Bankası %1,65 arası faiz oranı sunuyor.

Diğer bir seçenek katılım bankaları

 Ziraat Katılım Bankaları vatandaşlara başka bir seçenek olarak konut kredilerinde %1,70 faiz oranıyla diğer kamu bankalarının yanında başka bir fırsat olarak görülüyor. Bunun yanında Türkiye Finans Katılım bankası tarafından %1,76 faiz oranıyla destek vermekte, Kuveyt Türk Katılım ise %1,64 faiz oranıyla imkan sunmaktadır.

Diğer bir seçenek özel bankalar

Başta uygun kredi oranları veren ING Bank %1,34 faiz oranıyla, Akbank %1,39 faiz oranıyla, İş Bankası ise %1,40 faiz oranı ile vatandaşlara finansman fırsatı sunuyor.




Son Güncelleme: 23.04.2021 09:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ihtiyaç KredisiKonut KredisiTaşıt KredisiBanka Faiz Oranları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gümrük vergisi sıfırlanan ürünler neler? İthalatta bazı ürünlerde ilave gümrük vergisi uygulanmayacak!
Gümrük vergisi sıfırlanan ürünler neler? İthalatta bazı ürünlerde ilave gümrük vergisi uygulanmayacak!
TOKİ 100 bin ucuz konut başvuru tarihleri ne? TOKİ kurasız konut başvurusu için şartlar neler?
TOKİ 100 bin ucuz konut başvuru tarihleri ne? TOKİ kurasız konut başvurusu için şartlar neler?
Yarın bankalar açık mı? 23 Nisan eft yapılabiliyor mu?
Yarın bankalar açık mı? 23 Nisan eft yapılabiliyor mu?
Thodex sahibi Faruk Fatih Özer'in mektubu
Thodex sahibi Faruk Fatih Özer'in mektubu
Thodex nedir, neden gündemde? Thodex battı mı?
Thodex nedir, neden gündemde? Thodex battı mı?
Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer kimdir, nereli, yaşı kaç?
Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer kimdir, nereli, yaşı kaç?

Popüler Haberler

Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 23 Nisan 2021 Cuma bankaların güncel faiz oranları
Çipli kimlik kartı kaybetme cezası ne kadardır? 2021 Kayıp kimlik kartı yenileme ücretleri
HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır? 2021 Plaka ile HGS sorgulama
Kırmızı Oda dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Sabah Sohbetleri sunucusu kimdir? Fatih Savaş hakkında bilgiler
Hıdırellez bereket duası nedir, nasıl yapılır? Hıdırellezde nasıl dilek tutulur?
Netflix Türkiye Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler var? Netflix Mayısıs 2021 takvimi yayınlandı
Boşanma dilekçeleri nerelere teslim edilir? 2021 Boşanma dilekçesi ücretleri
Camdaki Kız Nalan'ın bekaret testi sahnesine sosyal medyada tepki yağdı
Oruç kefareti nedir, hangi durumlarda gerekir?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 21 Nisan 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kırmızı Oda Miço nasıl öldü? Delikanlı Sadi hikayesi bitecek mi, diziden ayrılacak mı?
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
Alev Alev dizisi Çelebi kimdir? Gerçek adı ne? Cem Bender oynadığı diziler
Kuruluş Osman dizisi Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin'in hayatı!
Hadise O Ses Türkiye’den ayrılıyor mu?
10000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 23 Nisan 2021 Cuma Bankaların 10 Bin TL mevduat faiz oranları
Hercai ne zaman final yapacak? ATV Hercai neden final yapıyor?
2020-2021 YÖK Üniversitelerin uzaktan ve ikinci öğrenim ücretleri
TV8 canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölecek mi, kazadan kurtulacak mı? Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.