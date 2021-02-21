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Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 21 Şubat 2021 Pazar bankaların güncel faiz oranları

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? bankaların güncel faiz oranları başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 21-02-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

21 Şubat 2021 Pazar 06:16
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 21 Şubat 2021 Pazar bankaların güncel faiz oranları
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Türkiye'de 1  haziranda başlayan normal hayata dönüş sürecinde ekonomik düzeyde düzenlemeler adına bazı destek paketleri planlandı. Konut kredisinden taşıt kredisine kadar birçok alanda fırsatlar sunmaya yönelik adımlar atıldı. Vatandaşlar ev sahibi fırsatı olma şansını yakaladı. Konut kredilerine olan ilginin bu kadar fazla olması konut satışlarında rekor kırılmasına neden oldu.

En düşük faiz oranları

Yaşanılan pandemi süreciyle birliikte faiz oranlarında düşüşler yaşandı. Kamu bankalarının da başını çektiği ayrıca katılım bankaları ve özel bankaların da katılımıyla birlikte başta 0 konutlarda ve ikinci el konutlarda kredi almak isteyen vatandaşlara dair düşük faizler verilmesine başlandı.

Kamu bankalarının faiz oranları şu şekilde oldu. Konut alımlarında 120 aya kadar vade sunan kamu bankaları kampanyanın da dahil olduğu fırsatlarla konutlarda Halkbank %1,65 Ziraat Bankası %1,65 arası faiz oranı sunuyor.

Diğer bir seçenek katılım bankaları

 Ziraat Katılım Bankaları vatandaşlara başka bir seçenek olarak konut kredilerinde %1,70 faiz oranıyla diğer kamu bankalarının yanında başka bir fırsat olarak görülüyor. Bunun yanında Türkiye Finans Katılım bankası tarafından %1,76 faiz oranıyla destek vermekte, Kuveyt Türk Katılım ise %1,64 faiz oranıyla imkan sunmaktadır.

Diğer bir seçenek özel bankalar

Başta uygun kredi oranları veren ING Bank %1,34 faiz oranıyla, Akbank %1,39 faiz oranıyla, İş Bankası ise %1,40 faiz oranı ile vatandaşlara finansman fırsatı sunuyor.



Son Güncelleme: 21.02.2021 06:16
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