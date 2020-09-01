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Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 1 Eylül 2020 Salı bankaların güncel faiz oranları

Okurlarımızın merak ettikleri Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? bankaların güncel faiz oranları haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 1 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizde Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

01 Eylül 2020 Salı 12:33
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 1 Eylül 2020 Salı bankaların güncel faiz oranları
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Düşük faiz oranları sonrası pek çok vatandaş ya var olan konutunu yenilemek ya da ev sahibi olmak için, ihtiyaç kredisi çekerek acil ihtiyaçlarını tek seferde almak için ya da araçlarını alıp değiştirmek için kredi çekmek istiyor. Kredi çekerken de kendisi için en uygun bankayı bulmaya çalışıyor. Bankların verdiği kredi oranı bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor.

Konut kredisi çekerek ev sahibi olmak isteyen kiracılar ve yeni bir eve geçmek isteyen ev sahipleri için konut kredisi kampanyaları kamu bankaları ve özel bankalar tarafından sürekli olarak güncellenerek hazırlanmakta.

En uygun kredi veren bankalar

Pandemi sebebiyle ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşların imdadına bankalar koştu. Düşük kredi imkânı ile pek çok vatandaş kredi çekti. Kimisi tatil için, kimisi araç ve ev almak için kimisi ise ihtiyaç kredi çekerek ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların kapısını çaldı. Hal böyle olunca emlak satışları salgına rağmen hız kesmedi ve rekorlar kırarak satışlar yapıldı.  Düşük faizli kredilerden faydalanarak ev sahibi olmak isteyenler hangi bankadan en uygun kredi alınır öğrenmek istiyor.

En uygun oranlar hangi bankada?

Ülkemizde kamu katılım ve özel banka olarak adlandırılan bankalar hizmet vermektedir. Her gruptan bankalar kendi kampanyalarını hazırlamış ve ihtiyaç sahiplerine en uygun biçimde sunmuştur. Kredi oranlarının uzun zaman sonra bu kadar düşüş yaşaması ile birlikte konut kredileri 0 ya da ikinci el ayrımı olmaksızın normalleşme süreci kapsamında artışa geçti. İşte bankaların müşteriler için hazırladığı faiz oranları;

Kamu Bankaları

Kamu bankalarının 180 aya kadar vadeyle sunduğu en uygun faizler;

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank en uygun faizli bankaların başında geliyor. 0 konutlar için belirlemiş olduğu %0,64 faiz oranı, ikinci el konutlarda ise %0,74 olarak belirlenmiştir.

Katılım Bankaları

Katılım bankalarından Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Türkiye Finans Katılım kamu bankalarından sonra en uygun faiz oranları belirleyen ikinci bankalardır. Hazırlamış oldukları %0,74 faiz oranı ile konut kredisini ilgililere sunuyor.

Bir diğer katılım bankası olan Kuveyt Türk Katılım Bankası ise %0,82 ile listenin devamında yer alıyor.

Özel bankalar

Özel bankalar Kamu Bankaları ve katılım bankalarının sonrasında yer alarak uygun faiz miktarı belirliyor. Bunlardan;

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 1.09

HALKBANK FAZİ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.21

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 0.99

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.15

Sarıpanjur konut kredisi: 1. 09

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.07

Konut kredisi: 1.49


Taşıt kredisi: 1.45

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.2

Taşıt kredisi: 1.26

Konut kredisi: 1.29

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.20

Ev kredisi: 1.15

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.65

Taşıt kredi: 1.33

Konut kredisi: 1.19

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.44

Konut kredisi: 1.29

Taşıt kredisi: 1.47

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.25

Konut Kredisi:1.45

Taşıt kredisi: 1.25

DENİZBANK FAZİ ORANLARI

İhtiyaç Kredisi: 1. 66

Taşıt Kredisi: 1. 46

Konut Kredisi: 1 . 29

 

 

 



Son Güncelleme: 01.09.2020 12:33
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