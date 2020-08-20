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Kamu ve özel bankalarda konut kredisi faiz oranları yükseldi!
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Kamu ve özel bankalarda konut kredisi faiz oranları yükseldi!

Konut kredisi faiz oranları yükseldi! Enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte bankalar kredilerin faiz oranlarını arttırmaya başladı. Konut kredileri de faiz oranı yükselen kredilerden biri oldu. Konut kredilerinin son durumu kredi çekmeyi düşünün vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

20 Ağustos 2020 Perşembe 16:56
Kamu ve özel bankalarda konut kredisi faiz oranları yükseldi!
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Konut Kredisi Faiz Oranları Yükseldi!

Son açıklanan enflasyon oranlarının ardından birçok banka kredi faiz oranlarını yükseltti. Faiz oranı yükseltilen krediler arasında konut kredileri de yer almaktadır. Sıfır daire ve ikinci el daire satın alanlara verilen konut kredilerinde uygulanan faiz oranı %0,64 olarak belirlenmişti. Kredi için uygulanan faiz oranı %0,87 oranına yükseltildi.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Güncel Durum

Kredi: 100.000 TL

Faiz oranı: %0,87

Aylık taksit: 1345 TL

Halkbank Konut Kredisi Güncel Durum

Kredi: 100.000 TL

Faiz oranı: %0,87

Aylık taksit: 1345 TL

Vakıfbank Konut Kredisi Güncel Durum

Kredi: 100.000 TL

Faiz oranı: %0,87

Aylık taksit: 1345 TL

İş Bankası Konut Kredisi Güncel Durum

Kredi: 100.000 TL

Faiz oranı: %0,87

Aylık taksit: 1345 TL

ICBC Bank Konut Kredisi Güncel Durum

Kredi: 100.000 TL

Faiz oranı: %0,92

Aylık taksit: 1379 TL

Altenatif Bank Konut Kredisi Güncel Durum

Kredi: 100.000 TL

Faiz oranı: %0,95

Aylık taksit: 1400 TL

QNB Finansbank Konut Kredisi Güncel Durum

Kredi: 100.000 TL

Faiz oranı: %0,99


Aylık taksit: 1427 TL

Akbank Konut Kredisi Güncel Durum

Kredi: 100.000 TL

Faiz oranı: %0,99

Aylık taksit: 1427 TL

Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Güncel Durum

Kredi: 100.000 TL

Faiz oranı: %1,01

Aylık taksit: 1441 TL

Fibabanka Konut Kredisi Güncel Durum

Kredi: 100.000 TL

Faiz oranı: %1,05

Aylık taksit: 1469 TL

ING Bank Konut Kredisi Güncel Durum

Kredi: 100.000 TL

Faiz oranı: %1,09

Aylık taksit: 1497 TL

TEB Konut Kredisi Güncel Durum

Kredi: 100.000 TL

Faiz oranı: %1,15

Aylık taksit: 1540 TL

Garanti Bankası Konut Kredisi Güncel Durum

Kredi: 100.000 TL

Faiz oranı: %1,21

Aylık taksit: 1584 TL

HSBC Konut Kredisi Güncel Durum

Kredi: 100.000 TL

Faiz oranı: %1,50

Aylık taksit: 1801 TL



Son Güncelleme: 20.08.2020 16:56
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