Kamu ve özel bankalarda konut kredisi faiz oranları yükseldi!

Konut Kredisi Faiz Oranları Yükseldi!
Son açıklanan enflasyon oranlarının ardından birçok banka kredi faiz oranlarını yükseltti. Faiz oranı yükseltilen krediler arasında konut kredileri de yer almaktadır. Sıfır daire ve ikinci el daire satın alanlara verilen konut kredilerinde uygulanan faiz oranı %0,64 olarak belirlenmişti. Kredi için uygulanan faiz oranı %0,87 oranına yükseltildi.
Ziraat Bankası Konut Kredisi Güncel Durum
Kredi: 100.000 TL
Faiz oranı: %0,87
Aylık taksit: 1345 TL
Halkbank Konut Kredisi Güncel Durum
Kredi: 100.000 TL
Faiz oranı: %0,87
Aylık taksit: 1345 TL
Vakıfbank Konut Kredisi Güncel Durum
Kredi: 100.000 TL
Faiz oranı: %0,87
Aylık taksit: 1345 TL
İş Bankası Konut Kredisi Güncel Durum
Kredi: 100.000 TL
Faiz oranı: %0,87
Aylık taksit: 1345 TL
ICBC Bank Konut Kredisi Güncel Durum
Kredi: 100.000 TL
Faiz oranı: %0,92
Aylık taksit: 1379 TL
Altenatif Bank Konut Kredisi Güncel Durum
Kredi: 100.000 TL
Faiz oranı: %0,95
Aylık taksit: 1400 TL
QNB Finansbank Konut Kredisi Güncel Durum
Kredi: 100.000 TL
Faiz oranı: %0,99
Akbank Konut Kredisi Güncel Durum
Kredi: 100.000 TL
Faiz oranı: %0,99
Aylık taksit: 1427 TL
Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Güncel Durum
Kredi: 100.000 TL
Faiz oranı: %1,01
Aylık taksit: 1441 TL
Fibabanka Konut Kredisi Güncel Durum
Kredi: 100.000 TL
Faiz oranı: %1,05
Aylık taksit: 1469 TL
ING Bank Konut Kredisi Güncel Durum
Kredi: 100.000 TL
Faiz oranı: %1,09
Aylık taksit: 1497 TL
TEB Konut Kredisi Güncel Durum
Kredi: 100.000 TL
Faiz oranı: %1,15
Aylık taksit: 1540 TL
Garanti Bankası Konut Kredisi Güncel Durum
Kredi: 100.000 TL
Faiz oranı: %1,21
Aylık taksit: 1584 TL
HSBC Konut Kredisi Güncel Durum
Kredi: 100.000 TL
Faiz oranı: %1,50
Aylık taksit: 1801 TL