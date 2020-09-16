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Kamu Kurumlarına Tecrübesiz, ilköğretim, ortaöğretim mezunu 58 bin 196 personel işçi ve memur alımı 16 Eylül 2020 Çarşamba

Kamu Kurumlarına Tecrübesiz, ilköğretim, ortaöğretim mezunu 58 bin 196 personel işçi ve memur alımı ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 16 Eylül 2020 Çarşamba tarihli haberimizde Kamu Kurumlarına Tecrübesiz, ilköğretim, ortaöğretim mezunu 58 bin 196 personel işçi ve memur alımı konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 16 Eylül 2020 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

16 Eylül 2020 Çarşamba 19:45
Kamu Kurumlarına Tecrübesiz, ilköğretim, ortaöğretim mezunu 58 bin 196 personel işçi ve memur alımı 16 Eylül 2020 Çarşamba
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Kamu personel alımlarına başladı. Her yıl eksik olan bölümler için personel alımı gerçekleştiren kurumlar bu sene alım yapacakları personellerin tecrübeli olup olmamasına bakmadan alıp yapacak. Açıklanan ilanlara göre ilköğretim ve ortaöğretim mezunu birçok tecrübe sahibi olmayan kişiye iş imkanı sağlayacak kurumlar toplam 58.196 personel alımı gerçekleştirecek.

Tecrübesiz, ilköğretim, ortaöğretim mezunu 58 bin 196 personel işçi ve memur alımı

İşkur tarafından yayımlanan yeni iş ilanlarında kamu kurumlarına 58.196 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bünyesinde bulunan kurumlara alınacak olan personellerde tecrübe şartı aranmadan personel alımı yapılacak.

Başvuruda bulunan adaylar tecrübesi olması halinde diğer adaylara göre önce işe alınabilecek. Kişilerin başvurdukları alanlara göre işleri daimi veya dönemlik olabilmektedir. Toplum Yararına Programı adı altında bulunan kişilere öncelik vermesi beklenen İşkur, bu sayede yeni iş gücü imkanı sağlayacak.

Tecrübesiz, ilköğretim, ortaöğretim mezunun 58 bin 196 personel işçi ve memur alım kadroları nelerdir?


İşkur’un paylaştığı ilanlara göre tecrübe aranmaksızın başvurulacak işlerin listesi açıklandı. Toplam 58.196 kişinin alınacağı işler şu şekildedir:

  • Beden işçisi: 11 bin 86 kişi
  • Temizlik görevlisi: 1259 kişi
  • Ön muhasebeci: 1216 kişi
  • Makineci: 1181 kişi
  • Gaz altı kaynakçısı: 1146 kişi
  • Satış danışmanı: 1146 kişi
  • Şoför yük taşıma: 916 kişi
  • Turizm ve Otelcilik elemanı: 783 kişi
  • Konfeksiyon işçisi: 764 kişi
  • Çağrı merkezi müşteri temsilcisi: 725 kişi
  • Büro memuru: 644 kişi

Tecrübesiz, ilköğretim, ortaöğretim mezunun 58 bin 196 personel işçi ve memur alım şartları nelerdir?

Açıklanan iş ilanlarına başvuru yapacak kişilerin bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. İşkur tarafından belirlenen şartları yerine getiren kişiler başvurmaları halinde kamu kurumlarında çalışma fırsatı yakalayacak. Adaylarda aranan şartlar ise şöyle:

  • T.C. vatandaşı olmak
  • 18 yaş ve üzeri olmak
  • İşkur’a kayıtlı olmak
  • Kamu haklarından mahrum olmamak
  • 1 yıl ve üzeri herhangi bir suçu bulunmamak
  • İkamet şartları uygun olmak
  • Belirlenen eğitim şartlarında olmak
  • Güvenlik soruşturmasında tehdit bulundurmamak
  • Arşiv soruşturmasında pozitif sonuç almak
  • Çalışmayı engelleyecek sağlık sorunu bulunmamak

Tecrübesiz, ilköğretim, ortaöğretim mezunun 58 bin 196 personel işçi ve memur alımı başvuru nasıl yapılır?

Belirlenen şartların hepsini yerine getiren kişilerin başvuruları alınacaktır. Şartları sağlamış olan kişiler başvurularını ALO 170’i arayarak ya da İşkur’un resmi intenet sitesinde bulunan iş ilanına tıklayarak gerçekleştirebilmektedir. İş başvurusunu yapacak kişilerin İşkur’a kayıtlı olması gerekir. Aksi takdirde kişilerin başvuruları değerlendirilmez. Başvuru yapacak kişiler belirlenen alanlarda sadece bir iş koluna başvuru gerçekleştirebilmektedir. Birden fazla kuruma başvuru gerçekleştiren kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 



Son Güncelleme: 16.09.2020 19:45
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