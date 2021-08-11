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Kamu işçisi ne kadar zam alacak? Kamu işçileri zam tutarı 2021

Kamu işçilerinin zamlarına ilişkin ilk toplantılar gerçekleşti. Yapılan toplantılardan sonra 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri doğrultusunda 700 binden fazla kamu işçisinin maaşlarına verilecek olan zam belli oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...

11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:57
Kamu işçisi ne kadar zam alacak? Kamu işçileri zam tutarı 2021
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Kamu işçilerinin maaşlarına yapılacak olan zam ile alakalı gerekli görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerden sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk İş Başkanı Ergün Atalay ile beraber basın toplantısı gerçekleştirdi ve zam oranlarını açıkladı. İşte detaylar…

Kamu işçisinin maaşına ne kadar zam gelecek?

Yapılan toplantılar doğrultusunda kamuda görev alan işçilerin taban ücretlerinin 4 bin 100 TL olduğu açıklandı. Açıklamalara göre ücretlere 2021-2022 yılının ilk altı ayında %12, son altı ayında ise %5 enflasyon farkı oranında zamlar yapıldı.

Bakan Bilgin, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu sözleşme, Türkiye 'nin toplumsal barışına hizmet verecek bir sözleşmedir." 

Neler olmuştu?

Geçtiğimiz aylarda Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Hak-İş ortak bir karar olarak, kamu çerçeve sözleşmesinde asgari ücretin 4 bin 800 TL’ye çıkarılmasını ve bunun yanı sıra ilk altı ay için de bütün maaşlara %20 zam yapılmasını istemişti.

Bunun karşısında hükümet de ilk altı ay için %9 zam teklifi yapmıştı. Hükümet ilk olarak brüt 3 bin 577 TL asgari ücret ile 3 bin 750 TL arasındaki ücretlere 100 TL seyyanen zam ve bunun yanı sıra brüt 3 bin 750 TL ile 4 bin TL arasında olan ücretlere ise 60 TL seyyanen zam teklifi vermişti lakin bu teklifler sendikalar tarafından reddedilmişti.

2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili süreç 31 Mayıs'ta başlamıştı ve Bakanlıkları, üniversiteleri, hastaneleri, il özel idarelerini, demiryollarını, şeker fabrikalarını ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyordu.


Son Güncelleme: 11.08.2021 15:57
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Anahtar Kelimeler:
ZamKamuİşçisi
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