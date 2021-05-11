İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Kamu işçilerinin ikramiyeleri bayram öncesi hesaplarda olacak

Kamuda çalışan binlerce sözleşmeli kamu işçisinin ilgilendiren önemli açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den geldi. Bilgin, sayıları 700 bini bulan işçilerin ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplarda olacağını duyurdu.

11 Mayıs 2021 Salı 09:40
Kamu işçilerinin ikramiyeleri bayram öncesi hesaplarda olacak
Takip Et:

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tüm kesimlere ödemeler yapmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde 13 milyondan fazla emekli vatandaşlar Bayram ikramiyelerinin ödenmesinin ardından, dünde kamuda görevli milyonlarca memura Mayıs ayı maaşları Ramazan Bayramı sebebiyle erkenden ödenmişti.

Kamu işçilerinin ikramiyeleri bayram öncesi hesaplarda olacak

Bugünde kamuda görevli sayıları 700 bini kamu işçilerinin ilgilendiren önemli bir haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, kamuda görevli işçilerin ikramiyelerinin Ramazan Bayramı öncesinden hesaplarında olacağını duyurdu.

Öte yandan kamu işçilerine yapılan ilave tediye ödemeleri yıl içinde 4 taksit olarak işçilere ödeniyor. İlk taksit ödemesi Ocak ayında yapılırken, ikinci taksit Mayıs, üçüncü taksit Temmuz ve son taksit ödemesi ise Aralık ayı içerisinde yapılıyor.

 


Son Güncelleme: 11.05.2021 09:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İkramiyeKamu Işçi Ikramiyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?
2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?
Mercan Kimya halka arz ne zaman gerçekleşecek?
Mercan Kimya halka arz ne zaman gerçekleşecek?
Arefe Günü borsa açık mı, işlem yapılabiliyor mu?
Arefe Günü borsa açık mı, işlem yapılabiliyor mu?
2.el araç fiyatlarında son durum ne? 2. el arabalarda fiyat yükseliş beklentisi
2.el araç fiyatlarında son durum ne? 2. el arabalarda fiyat yükseliş beklentisi
Binance yüzde 20 komisyon indirimi nasıl alınır? Binance komisyon indirim referans kodu
Binance yüzde 20 komisyon indirimi nasıl alınır? Binance komisyon indirim referans kodu
Kısa çalışma ödeneğim yatmadı, ne yapmalıyım? Kısa çalışma ödeneği ayın kaçında yatar?
Kısa çalışma ödeneğim yatmadı, ne yapmalıyım? Kısa çalışma ödeneği ayın kaçında yatar?

Popüler Haberler

Whatsapp gibi konuşma programları 2021
2021 Yeni normalleşme planı nasıl olacak?
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucu hükmü
Canlı izle Konyaspor Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya - TS maçı Selçuk Sports Netspor izle
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
Apple'dan Durdurma Karar Geldi. İOS 14.5 Sürüm Hataları Neden Oldu?
2021 Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?
Konyaspor Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konya Trabzon Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat kargo Arefe günü açık mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri
2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan’ı kim canlandırıyor? Vildan Atasever'in biyografisi
Maraşlı dizisindeki Firuzan karakteri kimdir? Rojda Demirer nereli, yaşı kaç?
Kimler gelir vergisi mükellefidir? 2021 Gelir vergisi nasıl hesaplanır?
KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? 2021 Mayıs KYK burs ve kredi ödeme tarihleri
Güz Masalı hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Tekrar bölümleri saat kaçta?
Bekçi Alım Başvuru Şartları Nelerdir? 2021 Bekçi Alımı Hakkında Bilgiler
TRT1 Hayatın Ritmi programı sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir?
Arefe günü eczaneler açık mı, kapalı mı 2021? Arefe günü ve bayramda eczanelet çalışacak mı?
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
Masum 415. bölüm Kanal 7 canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Masum yeni son bölüm izle
Bayramda mezarlıklar ziyarete edilebilecek mi, yasak var mı? Arefe günü mezarlık ziyaretleri yasak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.