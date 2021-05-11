Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tüm kesimlere ödemeler yapmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde 13 milyondan fazla emekli vatandaşlar Bayram ikramiyelerinin ödenmesinin ardından, dünde kamuda görevli milyonlarca memura Mayıs ayı maaşları Ramazan Bayramı sebebiyle erkenden ödenmişti.

Kamu işçilerinin ikramiyeleri bayram öncesi hesaplarda olacak

Bugünde kamuda görevli sayıları 700 bini kamu işçilerinin ilgilendiren önemli bir haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, kamuda görevli işçilerin ikramiyelerinin Ramazan Bayramı öncesinden hesaplarında olacağını duyurdu.

Öte yandan kamu işçilerine yapılan ilave tediye ödemeleri yıl içinde 4 taksit olarak işçilere ödeniyor. İlk taksit ödemesi Ocak ayında yapılırken, ikinci taksit Mayıs, üçüncü taksit Temmuz ve son taksit ödemesi ise Aralık ayı içerisinde yapılıyor.