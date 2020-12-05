Kamu görevlileri 2021 yılında maaşlarına yapılacak zamları bekliyor

2021 yılına az bire kala vatandaşların gözü yeni yılda yapılacak zamlara çevrildi. Memurlar 2021 yılında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Bilindiği gibi her yıl asgari ücret ve memur maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılıyor.
2021 yılı memur maaşları ne olacak?
Memurlarda yapılan sözleşme gereği yılda iki kere zam yapılmaktadır. Bu zamlar yıl başında ve yılın ortası olan Haziran ayında yapılmaktadır. Zamlarda enflasyon oranı dikkate alınmaktadır. 2020 yılında oluşan enflasyon oranlarına göre 2021 yılında memurların alacağı maaşlar ortaya çıkmaya başladı.
Bu yıl enflasyon oranının %3’lük bir zam olarak geri dönmesi bekleniyor. Aynı şekilde Haziran ayında da %3’lük bir zam yapılabilir.
2021 yılı memur maaşları ne zaman açıklanacak?
Memurların yeni yıldaki maaşları kesin olarak 3 Ocak 2021 tarihinde belli olacak. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından maaşlara yapılacak zamlarda kesinleşecek. Tahmini olarak 2021 yılında memur maaşların şu şekilde olması bekleniyor;
Bakan Yardımcısı: 25,790 TL
Genel Müdür: 14,059 TL
Daire Başkanı: 11,446 TL
Bakanlık İl Müdürü: 11,446 TL
Uzman: 9,744 TL
Uzman Yardımcısı: 6,576 TL
Gelir Uzmanı: 6,504 TL
Gelir Uzman Yardımcısı: 5,336 TL
İl Göç Uzman Yardımcısı: 5,326 TL
Uzman Tabip: 7,904 TL
Veteriner: 6,798 TL
Mühendis: 6,855 TL
Öğretmen: 5,038 TL
İstatistikçi: 6,035 TL
Ekonomist: 4,677 TL
Kütüphaneci: 5,362 TL
Hemşire: 5,456 TL
Avukat: 6,519 TL
Vaiz: 5,258 TL
Şube Müdürü: 6,704 TL
Zabıt Memuru: 4,648 TL
Bilgisayar İşletmeni: 4,713 TL
Şef: 4,896 TL
Memur: 4,553 TL
Araştırmacı: 6,471 TL
Programcı: 5,435 TL
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 4,633 TL
Hizmetli: 4,024 TL
Öğretmen: 4,369 TL
İnfaz ve Koruma Memuru: 4,338 TL
Polis Memuru: 5,269 TL
Hizmetli: 3,643 TL
İmam – Hatip: 4,165 TL
VHKİ: 3,985 TL
Tekniker: 4,537 TL
Sınıf Hakim ve Savcı: 17,156 TL
Profesör: 11,778 TL
Doçent: 8,585 TL
Doktor Öğretim Üyesi: 7,206 TL
Araştırma Görevlisi: 6,357 TL
Öğretim Görevlisi: 6,197 TL