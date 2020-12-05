Kamu görevlileri 2021 yılında maaşlarına yapılacak zamları bekliyor

2021 yılına az bire kala vatandaşların gözü yeni yılda yapılacak zamlara çevrildi. Memurlar 2021 yılında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Bilindiği gibi her yıl asgari ücret ve memur maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılıyor.

2021 yılı memur maaşları ne olacak?

Memurlarda yapılan sözleşme gereği yılda iki kere zam yapılmaktadır. Bu zamlar yıl başında ve yılın ortası olan Haziran ayında yapılmaktadır. Zamlarda enflasyon oranı dikkate alınmaktadır. 2020 yılında oluşan enflasyon oranlarına göre 2021 yılında memurların alacağı maaşlar ortaya çıkmaya başladı.

Bu yıl enflasyon oranının %3’lük bir zam olarak geri dönmesi bekleniyor. Aynı şekilde Haziran ayında da %3’lük bir zam yapılabilir.

2021 yılı memur maaşları ne zaman açıklanacak?

Memurların yeni yıldaki maaşları kesin olarak 3 Ocak 2021 tarihinde belli olacak. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından maaşlara yapılacak zamlarda kesinleşecek. Tahmini olarak 2021 yılında memur maaşların şu şekilde olması bekleniyor;

Bakan Yardımcısı: 25,790 TL

Genel Müdür: 14,059 TL

Daire Başkanı: 11,446 TL

Bakanlık İl Müdürü: 11,446 TL

Uzman: 9,744 TL

Uzman Yardımcısı: 6,576 TL

Gelir Uzmanı: 6,504 TL

Gelir Uzman Yardımcısı: 5,336 TL

İl Göç Uzman Yardımcısı: 5,326 TL

Uzman Tabip: 7,904 TL

Veteriner: 6,798 TL

Mühendis: 6,855 TL

Öğretmen: 5,038 TL

İstatistikçi: 6,035 TL

Ekonomist: 4,677 TL

Kütüphaneci: 5,362 TL

Hemşire: 5,456 TL

Avukat: 6,519 TL

Vaiz: 5,258 TL

Polis Memuru: 5,995 TL

Şube Müdürü: 6,704 TL

Zabıt Memuru: 4,648 TL

Bilgisayar İşletmeni: 4,713 TL

Şef: 4,896 TL

Memur: 4,553 TL

Araştırmacı: 6,471 TL

Programcı: 5,435 TL

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 4,633 TL

Hizmetli: 4,024 TL

Öğretmen: 4,369 TL

İnfaz ve Koruma Memuru: 4,338 TL

Polis Memuru: 5,269 TL

Hizmetli: 3,643 TL

İmam – Hatip: 4,165 TL

VHKİ: 3,985 TL

Tekniker: 4,537 TL

Sınıf Hakim ve Savcı: 17,156 TL

Profesör: 11,778 TL

Doçent: 8,585 TL

Doktor Öğretim Üyesi: 7,206 TL

Araştırma Görevlisi: 6,357 TL

Öğretim Görevlisi: 6,197 TL