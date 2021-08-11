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Kamu çalışanlarının zam pazarlığı sonuçlandı! İşte, masaya sunulan teklif..

700 bin kamu işçisini ilgilendiren zam pazarlığında Türk-İş ve Hak-İş'in ortak hazırladığı ortak teklifi hükümete iletildi. İşte, masaya sunulan teklif ve kamu çalışanlarının alacakları zam oranları ve maaş miktarları..

11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:15
Kamu çalışanlarının zam pazarlığı sonuçlandı! İşte, masaya sunulan teklif..
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Türk-İş ve Hak-İş tarafından gerçekleştirilen ortak görüşmeler çerçevesinde hazırlanan teklif toplu sözleşme görüşmeleri için hükümete sunuldu. Hazırlanan teklifte kamu işçisine verilecek olan düşük brüt ücretin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesi istenirken önümüzdeki yıl ile 2022 yılının ilk 6 ayı yüzde 20, diğer 6 aylar için de enflasyon farkıyla birlikte yüzde 3 refah payı verilmesinin beklenildiği belirtildi.

Toplu sözleşmeler kapsamında en düşük maaşın 3950 TL ila 4000 TL arasında olması beklenirken hükümet ve işçi konfederasyonları tarafından varılan anlaşmada verilecek olan zam oranlarının da gün içinde kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Talepler arasında ayrıca tüm memurlara 3600 ek göstergenin verilmesi ve sözleşmeli olanlarında kadroya alınması konuları da sunulurken memurlara bayramlarda ikramiyesi ödenmesiyle gelir vergilerinin yüzde 15'lik oranını aşmış olan kısmının da yine hükümet tarafında karşılanması maddeleri sunulan teklifin içinde yer alıyor. 

TAYİN HAKLARI KONUSU DA MASAYA YATIRILDI

Maaşlara yapılacak olan zamların yanı sıra kamu işçilerine yönelik tayin hakları konusunda yapılacak uzlaşı da gündeme geldi. Tayin ve çalışma yeri değiştirme konularında bir müjdeli haber çıkması bekleniyor.

EMEKLİLERİN ZAM ORANLARI DA BELİRLENİYOR!

İlgili sendikalar ile hükümet arasında yapılan zam pazarlığından sadece memurlar değil emeklilerde faydalanıyor. Memur emeklilerine 2022 ve 2023 yılları süresinde verilecek olan 4 ayrı zam oranlarının da karar bağlanacağı belirtildi. Memurlarla birlikte memur emeklileri de Ocak ve Temmuz aylarında yapılan toplu sözleşme anlaşmalarıyla 6 aylık enflasyon zam oranlarının farkını alabiliyor. 


Son Güncelleme: 11.08.2021 15:15
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