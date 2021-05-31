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Kamu çalışanlarına müjde! Sendikaların zam taleplerini belirlediler..

Binlerce kamu çalışanın beklediği haber geldi. Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçileri için hazırladıkları zam taleplerini açıkladılar. Sendikalar çalışanlar için en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini istediler.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:45
Kamu çalışanlarına müjde! Sendikaların zam taleplerini belirlediler..
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2020-2021 dönemi içerisinde mali ve sosyal haklar belirlenmesini sağlaması için başlatılan çalışmalar tamamlandı. Türk-İş ile Hak-İş, kamu işçilerine ödenmesi gereken zam taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundular. Sendikalar çalışanlar için en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini isterlerken ilk 6 ay yüzde 20 ve  diğer 6 aylar için de enflasyon ile birlikte artı yüzde 3'lük bir refah payı talep ettiler.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafından hazırlanan talep dosyasında ayrıca, sağlık kurumlarında görev alan işçilerin de ek ödemelerde faydalanması ve taşeron firmadan kadroya geçiş yapan işçilere de ayrıca tayin ve becayiş hakkı verilmesi belirtildi. Talep içerisine söz konusu bu işçilere yönelik zorunlu emekliliklerin kaldırılması da eklendi.

Sendikalar çalışan tüm işçiler için taban ücretin brüt 4 bin 800 TL olması isterlerken verilecek olan bu rakamın üzerinde de 2021 yılının ilk altı aylı süresi için yüzde 20 zam talep edildi. 2021 yılının ikinci altı ayı içinde işçilere TÜFE oranına 3 puanlık bir refah payının eklenmesi ve çıkan rakamlar oranında bir zam uygulanmasının gerekli olduğu belirtilen talepte kamuda çalışan tüm işçilere her yıl Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda 2 kez 1500 TL ek ödeme yapılmasının uygun olacağı bildirildi.


Son Güncelleme: 31.05.2021 13:45
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Anahtar Kelimeler:
Kamu çalışanlarıSendikaZam TalebiKamu IşçisiTürk İşHak İş
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