Kamu çalışanları dikkat! Ekim ayı e-bordro yayımlandı

Kamuda çalışan sözleşmeli ve kadrolu personellerin 15 Ekimde alacakları maaş tutarlarına ilişkin e bordrolar belli oldu.
Kamu çalışanları kendi kişisel e devlet hesabına kimlik numaraları ve e devlet şifreleri ile giriş yapıp , Ekim ayına ilişkin maaş tutarlarında ki tüm ödeme kalemlerine e bordrolarını görüntülereyek ulaşabilirler.
Ayrıca kamu çalışanları e devlet üzeriden aynı yerden geçmiş yıllara ait tüm maaş dekontlarını görüntüleyebilir.
E-BORDRO NEDİR?
"Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti" devlet memurlarının kendilerine ait bordroları listeleyip bordro detaylarını görüntüleyebildikleri bir hizmettir.
E BORDRO GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Son Güncelleme: 14.10.2020 00:23