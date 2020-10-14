Kamu çalışanları dikkat! Ekim ayı e-bordro yayımlandı

Kamuda çalışan sözleşmeli ve kadrolu personellerin 15 Ekimde alacakları maaş tutarlarına ilişkin e bordrolar belli oldu.

Kamu çalışanları kendi kişisel e devlet hesabına kimlik numaraları ve e devlet şifreleri ile giriş yapıp , Ekim ayına ilişkin maaş tutarlarında ki tüm ödeme kalemlerine e bordrolarını görüntülereyek ulaşabilirler.

E bordro görüntülemek için turkiye.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra, arama kısmına e bordro yazarak ulaşabilir venuzu görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca kamu çalışanları e devlet üzeriden aynı yerden geçmiş yıllara ait tüm maaş dekontlarını görüntüleyebilir.

E-BORDRO NEDİR?

"Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti" devlet memurlarının kendilerine ait bordroları listeleyip bordro detaylarını görüntüleyebildikleri bir hizmettir.