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Kamu çalışanları dikkat! Ekim ayı e-bordro yayımlandı

Kamuda çalışan personeller için ekim ayı maaş bilgilerinin yer aldığı ekim ayı E-bordroları e devlet üzeriden yayımlandı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 00:23
Kamu çalışanları dikkat! Ekim ayı e-bordro yayımlandı
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Kamuda çalışan sözleşmeli ve kadrolu personellerin 15 Ekimde alacakları maaş tutarlarına ilişkin e bordrolar belli oldu.

Kamu çalışanları kendi kişisel e devlet hesabına kimlik numaraları ve e devlet şifreleri ile giriş yapıp , Ekim ayına ilişkin maaş tutarlarında ki tüm ödeme kalemlerine e bordrolarını görüntülereyek ulaşabilirler.


E bordro görüntülemek için turkiye.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra, arama kısmına e bordro yazarak ulaşabilir ve ekim ayı e bordronuzu görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca kamu çalışanları e devlet üzeriden aynı yerden geçmiş yıllara ait tüm maaş dekontlarını görüntüleyebilir.

E-BORDRO NEDİR?

"Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti" devlet memurlarının kendilerine ait bordroları listeleyip bordro detaylarını görüntüleyebildikleri bir hizmettir. 

E BORDRO GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 



Son Güncelleme: 14.10.2020 00:23
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E BordorEkim Ayı E Bordro
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