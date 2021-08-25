Kamu borcu olanlar için son yapılandırma 31 Ağustos!

Borcu olan kişiler için Yapılandırma Kanunu kapsamında işlemlerini halletmek isteyenlerin bu hafta tüm işlerini halletmeleri gerekiyor. 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kamsamında kamuoyu borcu için son gün 31 Ağustos olarak belirlendi.
Kişilerin borç yapılandırma işlemlerinin onaylanmasıyla birlikte ödeme işlemleri iki ayda bir ödemesi yapılacak şekilde, vade farkı ödemesi ile birlikte 6, 9, 12 ve 18 aya kadar taksit imkanı sunuluyor. Ayrıca borcunu ödemek için 18 ay taksitle ödeme sistemini tercih eden kişiler, borc ödemede 36 ay taksitlendirme hakkına sahip olabiliyor.
Son Güncelleme: 25.08.2021 16:59