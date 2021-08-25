Kamu borcu olanlar için son yapılandırma 31 Ağustos!

Borcu olan kişiler için Yapılandırma Kanunu kapsamında işlemlerini halletmek isteyenlerin bu hafta tüm işlerini halletmeleri gerekiyor. 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kamsamında kamuoyu borcu için son gün 31 Ağustos olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de açıklanan borç yapılandırma işlemleri için son gün 31 Ağustos olarak belirleniyor ve ilk taksit için son gün ise 1 Kasım olduğu karalaştırılıyor. Bu hususta yürürlüğe konan borç yapılandırması kanunu, nisan ayı ve daha öncesine ait olan sigorta primlerine, genel sağlık sigortası primlerine ve işsizlik sigortası primlerine ait borçları kapsıyor.

Kişilerin borç yapılandırma işlemlerinin onaylanmasıyla birlikte ödeme işlemleri iki ayda bir ödemesi yapılacak şekilde, vade farkı ödemesi ile birlikte 6, 9, 12 ve 18 aya kadar taksit imkanı sunuluyor. Ayrıca borcunu ödemek için 18 ay taksitle ödeme sistemini tercih eden kişiler, borc ödemede 36 ay taksitlendirme hakkına sahip olabiliyor.