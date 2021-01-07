Kamu bankalarının birleştiği ATM’ler

Ocak ayı itibari ile gerçekleştirilecek olan protokol ile 2021 yılı içinde uygulanacak olan protokol sebebi ile belirlenen bankaların ATM’leri ortak kullanıma sunulacaktır. 15 binden fazla ortak kullanıma sunulacak ATM kurulurken kamu bankaları ile tek bir ATM müşterilere hizmet sunarak 1 milyar liradan fazla tasarruf imkanı sunmayı hedefliyor. Ortak olan ATM’ler nelerdir? Hangi bankalar ortak ATM kullanımına geçecek? Yapılan işlemden dolayı ücret alınmadan işlem yapılacak bankalar aşağıdaki gibidir:

Halkbank,

Vakıfbank,

Ziraat Katılım,

Vakıf Katılım,

PTTBank

Emlakbank

Burada belirtmiş olduğumuz bankalar 2021 yılında uygulanacak protokol sayesinde kullanılacaktır. 7/24 ATM’den işlem yapıp finansal olarak da işlemlerinizi halletmede kullanabilirsiniz. Hemen hemen hepimizin kolaylıkla ulaşacağı ATM’lerde milyonlarca işlem yapılmaktadır.

ATM’ler bankaların gelir kaynakları aynı zamanda gider olarak masrafları ortada. ATM’lerin bakımları, kiraları, enerji gideri ve yazılımları gibi bilmediğimiz bir sürü giderleri bulunmaktadır bunlar da bankalara masraf olarak dönmektedir. Ortak bankaların sebebi ise bu masrafların önüne geçebilmek adına kamu bankalarının kullanımıdır.

Ortak ATM kullanımı Ocak 2021’de gerçekleşecek protokolün imzalanması ile hayata geçecektir. Kullanıma geçtiği süreç itibari ile kamu bankalarında tahsilat ücretleri olmadan işlemlerinizi yapabileceksiniz.

