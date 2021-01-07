İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Kamu bankalarının birleştiği ATM’ler

Ülkemizde ortak kullanımda olan bankalar hangileridir? Ortak ATM’ler nelerdir? Ortak ATM’ler yapılan işlemlerden ücret kesiyor mu? Ortak ATM olma kararı alan bankalar hangileridir? Sizler de bu ve benzer soruların cevaplarını merak ediyorsanız haberimizi inceleyeniz…

07 Ocak 2021 Perşembe 17:46
Kamu bankalarının birleştiği ATM’ler
Takip Et:

Ocak ayı itibari ile gerçekleştirilecek olan protokol ile 2021 yılı içinde uygulanacak olan protokol sebebi ile belirlenen bankaların ATM’leri ortak kullanıma sunulacaktır. 15 binden fazla ortak kullanıma sunulacak ATM kurulurken kamu bankaları ile tek bir ATM müşterilere hizmet sunarak 1 milyar liradan fazla tasarruf imkanı sunmayı hedefliyor. Ortak olan ATM’ler nelerdir? Hangi bankalar ortak ATM kullanımına geçecek? Yapılan işlemden dolayı ücret alınmadan işlem yapılacak bankalar aşağıdaki gibidir:

Halkbank,

Vakıfbank,

Ziraat Katılım,

Vakıf Katılım,

PTTBank

Emlakbank

Burada belirtmiş olduğumuz bankalar 2021 yılında uygulanacak protokol sayesinde kullanılacaktır. 7/24 ATM’den işlem yapıp finansal olarak da işlemlerinizi halletmede kullanabilirsiniz. Hemen hemen hepimizin kolaylıkla ulaşacağı ATM’lerde milyonlarca işlem yapılmaktadır. 

ATM’ler bankaların gelir kaynakları aynı zamanda gider olarak masrafları ortada. ATM’lerin bakımları, kiraları, enerji gideri ve yazılımları gibi bilmediğimiz bir sürü giderleri bulunmaktadır bunlar da bankalara masraf olarak dönmektedir. Ortak bankaların sebebi ise bu masrafların önüne geçebilmek adına kamu bankalarının kullanımıdır. 

Ortak ATM kullanımı Ocak 2021’de gerçekleşecek protokolün imzalanması ile hayata geçecektir. Kullanıma geçtiği süreç itibari ile kamu bankalarında tahsilat ücretleri olmadan işlemlerinizi yapabileceksiniz. 



Son Güncelleme: 07.01.2021 17:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ortak ATMKamu BankalarıVakıfBankAkbankProtokol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 araç muayene fiyatları belli oldu
2021 araç muayene fiyatları belli oldu
Merkez Bankası repo ihalesini bugün gerçekleştirdi
Merkez Bankası repo ihalesini bugün gerçekleştirdi
2021 yılı için kira zammı oranları belirlendi! Ocak ayın zamlı kira bedeli nasıl hesaplanır?
2021 yılı için kira zammı oranları belirlendi! Ocak ayın zamlı kira bedeli nasıl hesaplanır?
Alkollü içkilere vergi zammı! ÖTV yüzde 17.07 artırıldı
Alkollü içkilere vergi zammı! ÖTV yüzde 17.07 artırıldı
Milyonlarca memurun ocak zammı belli oldu! Öğretmen, polis, doktor, avukat ocak zammı maaşları ne kadar oldu?
Milyonlarca memurun ocak zammı belli oldu! Öğretmen, polis, doktor, avukat ocak zammı maaşları ne kadar oldu?
Memur ve emeklinin Ocak zammı belli oldu
Memur ve emeklinin Ocak zammı belli oldu

Popüler Haberler

2021 Yılı Memur ve emekli maaşlarına yapılan zam belli oldu! Memura ve emekliye ne kadar zam yapıldı?
1.000 TL Maddi Yardım Başvurusu için 2. faz devam ediyor. 3. fazın başvuruları başladı!
Evde bakım maaşı yatan iller 7 Ocak 2021 Perşembe - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Yaralı Kalbim dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Baş Hatun Zübeyde kimdir?
Halk süt yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 İBB ve Antalya belediyesi halk süt yardımı başvuru formu
Bursa'da dolabın içine saklanan kadın polisler tarafından yakalandı
Gürültü yapan komşu nereye şikayet edilir? Gürültü yapan komşu ne kadar ceza alır?
Rüyada dondurma yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada dondurma yemek görmenin anlamı
Şok marketlerde 8-12 Ocak tarihlerinde gelecek indirimli ürünler neler?
Futbolda Bay geçmek ne demektir? Bay geçmenin anlamı
Behzat Ç. Erdal Beşikçioğlu kadrodan ayrılıyor mu?
Araba temizliği nasıl yapılır, nasıl yıkanır? Araba yıkarken dikkat edilmesi gereken noktalar
Arka Sokaklar Şule kimdir? Gerçek adı nedir? Ecem Öz kimdir hakkında bilgiler
Diriliş Osman Ne Zaman Başlayacak? TRT Yeni Dizi Tarihi Belli Oldu mu?
2021 Survivor gönüllüler takımı Steven kimdir?
Akrep dizisi Avukat Ayşem kimdir? Beril Pozam hakkında bilgiler
Survivor Ayşe Yüksel kimdir?
Survivor 2021 Yiğit Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kaç yaşında, nerelidir?
2021 Pakistan asgari ücret ne kadar?
Bim 12 Ocak Salı günü hangi ürünler gelecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.