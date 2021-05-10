Kamu bankaları duyurdu! İşte güncel faiz oranları

Yaklaşan Ramazan Bayramında ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar bankaların verdiği ihtiyaç,konut ve araç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı..
İhtiyaç, konut ve taşıt kredisi kullanmak isteyen vatandaşların büyük bir kısmı ilk olarak kamu bankalarının verdiği faiz oranlarını araştırıyor. Bankalar ise merkez bankasının faiz kararına göre vatandaşlara sundukları kredi faizlerini değiştiriyor. Peki bankaların verdiği konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi oranları kaç ? Kamu bankaları hangi faiz oranından vatandaşlara kredi veriyor.
İşte kamu bankalarının güncel kredi faiz oranları ;
VAKIFBANK'ın verdiği güncel faiz oranları
Taşıt kredisi: %1.34'den
İhtiyaç kredisi %1.54'den
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.
HALKBANK''ın verdiği güncel faiz oranları
İhtiyaç Kredilerinde %1,54
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
ZİRAAT BANKASI'nın verdiği güncel faiz oranları
Tüketici kredisi: %1.58
Emekli tüketici kredisi %51
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla