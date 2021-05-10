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Kamu bankaları duyurdu! İşte güncel faiz oranları

Yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte bankalardan ihtiyaç,konut ve araç kredi kullanmak isteyen vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını araştırıyor. Bankalar ise merkez bankası kararına göre vatandaşa verdikleri faiz oranlarını sık sık güncelliyor. Peki güncel faiz oraları ne? Kamu bankalarının ve özel bankaların güncel faiz oranları ne kadar ?

10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:33
Kamu bankaları duyurdu! İşte güncel faiz oranları
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Yaklaşan Ramazan Bayramında ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar bankaların verdiği ihtiyaç,konut ve araç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı..

İhtiyaç, konut ve taşıt kredisi kullanmak isteyen vatandaşların büyük bir kısmı ilk olarak kamu bankalarının verdiği faiz oranlarını araştırıyor. Bankalar ise merkez bankasının faiz kararına göre vatandaşlara sundukları kredi faizlerini değiştiriyor. Peki bankaların verdiği konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi oranları kaç ? Kamu bankaları hangi faiz oranından vatandaşlara kredi veriyor.

İşte kamu bankalarının güncel kredi faiz oranları ;

VAKIFBANK'ın verdiği güncel faiz oranları

Taşıt kredisi: %1.34'den

İhtiyaç kredisi %1.54'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

 

 

HALKBANK''ın verdiği güncel faiz oranları

İhtiyaç Kredilerinde %1,54

Taşıt Kredilerinde %1,54,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

 

ZİRAAT BANKASI'nın verdiği güncel faiz oranları

Tüketici kredisi: %1.58

Emekli tüketici kredisi %51

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

 

 


Son Güncelleme: 10.05.2021 17:33
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Konut KredisiGüncel Konut Kredisi
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