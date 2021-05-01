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Kalekim halka arz ne zaman başlayacak? Kalekim hisse fiyatı ne kadar olacak?

Kalekim'in halka arz için yaptığı başvuru SPK tarafından onay aldı. Bu gelişmenin sonrasında birçok yatırımcı Kalekim halka arzının hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı. Merak edilen 'Kalekim halka arz ne zaman başlayacak, hisse fiyatı ne kadar olacak?' sorularının yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 21:41
Kalekim halka arz ne zaman başlayacak? Kalekim hisse fiyatı ne kadar olacak?
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Kale Grubu şirketi Kalekim, hisselerinin halka arzı için yaptığı izahnâme başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay aldı.

Kalekim halka arz ne zaman?

Kalekim'in yaptığı açıklamaya göre, SPK tarafından izahnâme başvurusu onaylanan şirketin halka arzında talep toplama tarihleride 6-7 Mayısıs 2021, fiyat aralıkları ise 13,75-14,75TL olarak belirtildi.

Bireysel yatırımcılara eşit dağıtımın yapılacağı ve Ak Yatırım liderliğinde halka arza, toplam 29 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık etmektedir.

Ürünlerini Türkiye'nin yanında seksenden fazla ülkede tüketici ve profesyoneller ile buluşturan Kalekim, halka arz ile bünyesine katılan yeni ortaklar ile sürdürülebilir büyümeyi hedeflemekte.

Kalekim halka arzında H. İbrahim Bodur Holding'in 15milyon TL nominal bedelli 1,5milyar tane B grubu hisse halka arz edilecektir. Fazla talebin gelmesi durumunda 4,5milyon TL nominal bedelli 450milyon adetinde A grubu hisseninde ek satışının yapılabileceği öğrenildi. Halka arzda 1TL nominal değerli hisse 13,75-14,75TL fiyat aralığından satışı yapılacaktır.




Son Güncelleme: 01.05.2021 21:41
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