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Kalekim halka arz eşit mi oransal mı? Kalekim halka arz hisse fiyatı ne kadar olacak?

Kalekim halka arz hakkında son gelişmeler yaşanıyor. Yatırımcıların merakla beklediği haber geldi! Kalekim halka arz hangi tarihte düzenlenecek? Hisse fiyatları kaç TL olacak, hangi yöntem tercih edilecek? İşte son detaylar...

01 Mayıs 2021 Cumartesi 20:06
Kalekim halka arz eşit mi oransal mı? Kalekim halka arz hisse fiyatı ne kadar olacak?
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kalekim’in paylarının halka arzı için düzenlediği izahname başvurusunun onaylaması sonrası Kalekim’in halka arz tarihi merak edilmektedir. Kalekim halka arz eşit mi olacak yoksa oransal mı? Halka arz hisse fiyatları kaç TL olacak? Soruları merak edilmektedir.

Kalekim, ürünlerini ülkemiz hariç yaklaşık 80 ülkede satışa sunuyor. Halka arz ile birlikte kendine katacağı yeni ortaklar arıyor. SPK onayı sonrası Kalekim’in halka arz tarihi araştırılıyor.

Halka arz hangi tarihte?

SPK tarafından izahname onayı kazanan Kalekim, halka arz taleplerini 6-7 Mayısıs tarihlerinde alacak. Fiyat ise 13,75-14,75 TL olacaktır.

Halka arz eşit mi oransal mı olacak?

Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacaktır. Halka arza Ak Yatırım liderlik edecektir. Komisyon 29 üyeden oluşmaktadır.

Hisse fiyatı

H. İbrahim Bodur Holding’in 15 milyon TL nominal bedelli 1,5 milyar adet B grubu hisse halka arz edilecektir. Yoğun talep olursa 4,5 milyon TL nominal bedelli 450 milyon adetlik A grubu hisse de ek satışa sunulacaktır. Halka arzda 1 TL nominal değerli pay 13,75-14,75 TL fiyat aralığından satılacaktır.

Penta Teknoloji’de ise Gözde Girişim’e ait 5.401.901 TL, Sinan Güçlü için 245.874 TL, Mustafa Ergün’e ait 243.659 TL, Bülent Koray Aksoy’a ait 243.659 TL, Mürsel Özçelik’e ait 243.659 TL nominal değerli toplam 6.378.752 tane pay halka arz edilecektir. Yoğun talep durumunda 2.756.809 tane payın ek satışı yapılacaktır. 1 TL nominal değerli paylar 32-38 TL aralığında satılacaktır.

İzahname için buraya tıklayınız.

Yatırım danışmanlığı, mevduat kabul etmeyen bankalar ve müşteri arasında imzalanır ve yatırım danışmanlığı sözleşmesi ile sunulur. Mali durumunuz ve risk tercihlerinize göre yatırım yapmanız gerekir.




Son Güncelleme: 01.05.2021 20:06
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Anahtar Kelimeler:
KalekimHalka Arz
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