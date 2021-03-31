Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte devlet desteği: 2 ay 2.841 TL!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kafa restoran gibi işletmelerde çalışan kişiler hakkında yeni devlet desteklerinin detayları belli oldu. Çalışanlara hem prim hem de nakdi ödeme yapacak olan devlet 2 boyunca toplam 2.841 TL ödeme yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan nakdi ödemeler ile ilgili devlet desteklerinin Nisan ile Mayısıs ayları olmak üzere 2 ay süreceği belirtilirken, çalışanlara bin 341 TL prim desteğinin yanı sıra bin 500 lira da nakdi destek verileceği aktarıldı.

Söz konusu devlet desteğinde normalleşme süreci içerisinde ücretsiz izin haklarından yararlanamayan ve bu uygulama kapsamında aynı şekilde sigorta primi desteği alamayan restoran, kafe ve lokanta gibi işletmelerde çalışanlar yararlanacak. Hükümet tarafından açıklanan normalleşme destekleri ile birlikte kısa çalışma ödeneklerine bağlı nakdi ücret desteklerinden yararlanmak isteyen çalışanların aynı işletmede haftalık olarak normal çalışma sistemlerine dönmeleri halinde uygulandığı ifade edildi.