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Kadınlar için günlük 38 TL'ye doğum borçlanması fırsatı! 6 yıl önce emekli olabilirsiniz!

Kadın çalışanların erken emekli olma hayalleri gerçek oluyor. Doğum borçlanması ile günde sadece 38 TL karşılığında borçlanabilirsiniz. Ayrıca, 6 yıl önceden de erkenden emekli olma imkanına sahip olacaksınız. Çocuk şartı ile birlikte kaç çocuk ile erken emekli olunabilir konusu da merak edilmeye başlandı. Bütün bunların yanı sıra SGK prim borçlarınızı ödemenin yolları da belli oldu. İşte detaylar..

08 Eylül 2021 Çarşamba 18:03
Kadınlar için günlük 38 TL'ye doğum borçlanması fırsatı! 6 yıl önce emekli olabilirsiniz!
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Kadın çalışanlarımız, borçlanma sistemi ile primlerini taksitler şeklinde ödeyerek erkenden emekli ola hayallerine kavuşabilecekler. Özellikle de 50 yaşın başında olan kadın çalışanlar için emekli olma hakkını elde etme konusunda oldukça güzel bir uygulama. Fakat, borçlanma için çocuk şartı var. Erken emekli olabilmek için her çocukta borçlanma yapılabilir mi? işte çok fazla merak edilen doğum borçlanmasına dair detaylar..

Doğum borçlanması sayesinde erken emeklilik

Erkenden emekli olma konusunda 6 yıl fırsatından yararlanabilmeniz için doğum borçlanmasına yönelik olan sigorta primini ödemeniz gerekmektedir. Asgari ücret üzerinden yaklaşık olarak % 32 ‘lik bir ücreti kapsıyor. Yani, günlük olarak verilecek olan bu ücret karşılığında çok daha hızlı bir şekilde prim borçlarınızı kapatabilirsiniz. Bunu yapmanız içinde almış olduğunuz maaş miktarı son derece önemli bir rol oynamaktadır. Sigortada görünen maaşınız üzerinden prim borcunuzu ona göre oluşturulacak lan bir plan ile kapatabilme imkanına sahipsiniz.

3 çocuk için 6 yıl borçlanma hakkı

Kadınla, her çocuk başına Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2 sene borçlanma hakkına sahip olacaklar. 3 çocuktan sonrasında ise borçlanma hakkı değişmiyor. Yani toplamda 6 yıl öncesinden erken emekli olma şansınız var. Bu konu ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu ‘na prim ödemesinde bulunmalısınız ve borçlanma konusu hakkında da daha detaylı bir şekilde bilgi edinmek için talepte bulunmanız gerekmektedir.


Son Güncelleme: 08.09.2021 18:03
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MüjdeIstihdamKadınDoğum BorcuErken EmeklilikSGK
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