Kadınlar 3600 günden emekli olma şartları nelerdir? Kadınlara erken emeklilik fırsatı

Ülkemizde emeklilik yasası geçtiğimiz yıl içerisinde değişmişti. Bu kapsamda erken emekli olmanın yolları aranmaktadır. Kadınların 3600 gün prim ödemesi durumunda emekli olma fırsatı vardır. Vatandaşlarımız kadınların 3600 günden nasıl emekli olacağını, kadınlar 3600 günden emekli olma şartları nelerdir sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

Kadın vatandaşlarımızın 08.09.1999 tarihinden önce sigorta girişi yapmış olmaları durumunda 3600 günden sonra emekli olmaları için sigorta tarihine göre belirlenen yaşı tamamlamaları ve 15 yıl boyunca sigorta sürelerini doldurmaları gerekmektedir. Bu kapsamda 1999 senesinden önce emekli olan bir kadın vatandaşımızın emekli maaşı, 2008 tarihinde emekli olan kadın vatandaşımıza göre daha yüksek maaş alacağı bilinen bir gerçektir.

Kadınların 3600 Günden Emekli Olma Şartları

Yalnıza 4A sigorta koluna bağlı olarak çalışan kadın vatandaşlarımızın 3600 günden emekli olmaları mümkün hale gelmiştir. Ayrıca 08.09.1999 tarihinden önce sigorta girişi yaptırmaları şartı da bulunmaktadır. Diğer sigorta türlerine bağlı olarak çalışan kadın vatandaşlarımızın yaşlarını doldurduktan sonra emekli olmaları mümkündür. Yaş şartı ve sigorta giriş tarihine göre sigortalılık süresi belli olmaktadır.

Kadınların 3600 Günden Emekli Olma Şartları Nelerdir?

15 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

3600 gün sigorta primi ödenmiş olması gereklidir.

Sigortalılık süresinin ve prim gün sayısının yanında emeklilik yaşını doldurmaları gerekiyor.

Ayrıca 1999 senesinin Eylül ayından önce sigorta girişi yapmış olmaları gerekiyor.

Kadınların 3600 Günden Emekli Olma Yaş Şartları Nelerdir?

Eğer sigorta prim gün sayısı ile sigortalı olma süresi 24.05.2002 tarihi ile 23.05.2005 tarihleri arasında bir tarihe denk geliyorsa kadın vatandaşlarımızın 52 yaşında emekli olması mümkün hale gelir.

Eğer sigorta prim gün sayısı ile sigortalı olma süresi 24.05.2005 tarihi ile 23.05.2008 tarihleri arasında bir tarihe denk geliyorsa kadın vatandaşlarımızın 54 yaşında emekli olması mümkün hale gelir.

Eğer sigorta prim gün sayısı ile sigortalı olma süresi 24.05.2008 ile 23.05.2011 tarihleri arasında bir tarihe denk geliyorsa kadın vatandaşlarımızın 56 yaşında emekli olması mümkün hale gelir.

Eğer sigorta prim gün sayısı ile sigortalı olma süresi 24.05.2011 tarihine denk geliyorsa kadın vatandaşlarımızın 56 yaşında emekli olması mümkün hale gelir.

1981 yılından önce sigorta girişi yaptırmış olan kadın bireylerin 50 yaşını doldurmaları halinde emekli olmaları mümkündür.

1999 tarihinden önce sigorta girişi yaptırmış olan kadın bireylerin 60 yaşını doldurmaları halinde emekli olmaları mümkündür.

Tarımdan Emekli Olan Kadınların 3600 Günden Emekli Olma Şartları

Tarım alanında faaliyet gösteren işletmelerden emekli olan kadın vatandaşlarımızın 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu kişiler 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa dayanarak 3600 günden emekli olma fırsatları vardır. Bu kapsamda kadınlardan 58 yaş istenirken erkeklerden 60 yaş istenir. En az 15 sene boyunca SSK’lı olma şartı vardır. En az 3600 gün boyunca sigorta primi ödemek gereklidir.

1999 Yılından Önce İşe Giren Kadınların 3600 Günden Emekli Olma Şartı

8 Eylül 1999 senesinden evvel sigortalı olan kadınlar, 2009 25 sayılı kanun kapsamında emekli olmaktadır. Bu kişilere kademeli olarak yaş şartı uygulanır. 1999 tarihinden önce 13 yıllık sigorta süresi dolmamış olan kişilerin 3600 prim gün sayısı ile emekli olma şansı uygulanır.

09.09.1986-23.05.1989: 40 yaş

24.05.1989-23.02.1990: 41 yaş

24.02.1990-23.11.1990: 42 yaş

24.11.1990-23.08.1991: 43 yaş

24.08.1991-23.05.1992: 44 yaş

24.05.1992-23.02.1993: 45 yaş

24.02.1993-23.11.1993: 46 yaş

24.11.1993-23.08.1994: 47 yaş

24.08.1994-23.05.1995: 48 yaş

24.05.1995-23.02.1996: 49 yaş

24.02.1996-23.11.1996: 50 yaş

24.11.1996-23.08.1997: 51 yaş

24.08.1997-23.05.1998: 52 yaş

24.05.1998-23.02.1999: 53 yaş

24.02.1999-08.09.1999: 54 yaş

Sigortalılık süresi baz alınarak kişinin ne zaman emekli olacağı hesaplanır. Yaş hesaplanırken iki yıllık bir gecikme olursa emeklilik yaşı bir sene uzar. Eğer 13 sene sigortalılık süresini dolduran kişi 13 sene boyunca çalışmış ise erken emekli olma şansı vardır. Şu tarihler arasında sigortalı olan ve işe başlayan kişilerin emeklilik yaşı hesaplanmıştır:

O 506 sayılı kanunun 60 inci maddesine göre 3600 günü dolduran kadınlara emeklilik fırsatı doğar. Bu Yasada belirtilen şartlar arasında 3600 prim gününü doldurmak ve 15 yıl boyunca sigortalı olmak gerekiyor. Bu durumda erkeklerde 55 yaşında emekli olunurken, kadınlarda 50 yaşında emekli olunur. Son dönemlerde yapılan değişikliklere göre emeklilik şartında sigortalılık süresi 15 yıldan 25 yıla çıkarıldı. Ayrıca prim gün sayısı 3600 günden 4000 500.000’e çıkarıldı.7 4447 sayılı kanun çerçevesinde 1999 senesinden önce işe girmiş olan vatandaşlarımızın 15 sene boyunca sigortalı olma halinde ve 3600 gün boyunca prim yatırmış olmaları halinde erken emekli olma şansı son düzenlemeyle ortadan kaldırıldı. Yine de daha önce kazanılmış haklar alınamaz ilkesi gereğinde bu hakların korunabilmesi için 506 sayılı kanun çıkarıldı. Bu kanunun 81. maddesine belirtildi.

Bağkur emeklisi olan vatandaşlarımızın 3600 prim gününü doldurmaları halinde erken emekli olma gibi bir şansları yoktur. Bağkurlu olup 2008 tarihi öncesinde işe girmiş ve 15 yıl boyunca sigortalı olarak çalışmış olan kişilerin emekli olabilmesi için en az 5400 prim ödemesi yapması gerekiyor. 1999 tarihinden önce işe başlamış olan bağkurlu vatandaşlarımız 4447 sayılı kanun kapsamında 15 yıl boyunca sigortalı olmaları halinde 60 yaşında emekli olurlar.

Buna göre bağkurluların emekli olma için yaş şartı aşağıda belirtilmiştir: