Kadın sigortalılar doğum borçlanması ile birlikte 6 sene erken emekli olabiliyor!

Çalışmakta olan kadınların emeklilik haklarını elde edebilmeleri için bazı koşuları sağlamaları gerekmektedir. Bu koşullar arasında ilk işe başlama tarihi, prim günü ve yaş koşulu olarak öne çıkmaktadır. Erken emeklilik şansından yararlanabilmek için doğum borçlanması yapabilecekleri gibi diğer koşulları da sağlamaları halinde erken emekli olabilmektedirler.

SSK Kadınlarda Emeklilik Yaşı

1 Mayısıs 2008’den itibaren sigorta girişi olanlar 7200 prim günü ve 58 yaş koşulu sağlamaları halinde emekli olabilmektedir. Fakat bu tarihler arasında önemli husus ise 7200 prim gününün 21.12.2035’e kadar tamamlanmasıdır. E-devlet sistemi üzerinden emeklilik yaşı hesaplanabilmektedir.

01 Eylül 1981 ile 23 Mayısıs 1984 arası işe başlayan, 40 yaş ve 5.000 gün prim,

24 Mayısıs 1984 ile 23 Mayısıs 1985 arası işe başlayan, 41 yaş ve 5.000 gün prim,

24 Mayısıs 1985 ile 23 Mayısıs 1986 arası işe başlayan, 42 yaş ve 5.075 gün prim,

24 Mayısıs 1986 ile 23 Mayısıs 1987 arası işe başlaya, 43 yaş ve 5.150 gün prim,

24 Mayısıs 1987 ile 23 Mayısıs 1988 arası işe başlayan, 44 yaş ve 5.225 gün prim,

24 Mayısıs 1988 ile 23 Mayısıs 1989 arası işe başlayan, 45 yaş ve 5.300 gün prim,

24 Mayısıs 1989 ile 23 Mayısıs1990 arası işe başlaya, 46 yaş ve5.375 gün prim,

24 Mayısıs1990 ile 23 Mayısıs 1991 arası işe başlayan, 47 yaş ve 5.450 gün prim,

24 Mayısıs 1991 ile 23 Mayısıs 1992 arası işe başlayan, 48 yaş ve 5.525 gün prim,

24 Mayısıs 1992 ile 23 Mayısıs 1993 arası işe başlayan, 49 yaş ve 5.600 gün prim,

24 Mayısıs 1993 ile 23 Mayısıs 1994 arası işe başlayan, 50 yaş ve5.675 gün prim,

24 Mayısıs 1994 ile 23 Mayısıs 1995 arası işe başlayan, 51 yaş ve 5.750 gün prim,

24 Mayısıs 1995 ile 23 Mayısıs 1996 arası işe başlayan, 52 yaş ve 5.825 gün prim,

24 Mayısıs 1996 ile 23 Mayısıs 1997 arası işe başlayan, 53 yaş ve 5.900 gün prim,

24 Mayısıs 1997 ile 23 Mayısıs 1998 arası işe başlayan, 54 yaş ve 5.975 gün prim,

24 Mayısıs 1998 ile 23 Mayısıs 1999 arası işe başlayan, 55 yaş ve 5.975 gün prim,

24 Mayısıs 1999 ile 08 Eylül 1999 arası işe başlayan, 56 yaş ve 5,975 gün prim,

09 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arası işe başlayan, 58 yaş ve 7.000 gün prim,

01 Mayısıs 2008 ile 2035 yılına kadar işe başlayanlar 7.200 gün prim ve 58 yaş sonunda emekliliğe hak kazanırlar.

3600 Gün ve 15 Aylık Sigortalılık Süresi

Sigortalı olma tarihi 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ise 4500 iş günü 25 senelik sigortalı çalışma süresi ile 58 yaşın tamamlanması halinde emekli olunabilmektedir. SSK ya da diğer sigorta kolları hakkında 2008 senesi ve sonrası için 5400 gün 61 yaşın tamamlanması gerekmektedir.

23 Mayısıs 2002 tarihinden önce prim günlerini tamamlayanlar 50 yaş,

24 Mayısıs 2002 ve 23 Mayısıs 2005 tarihleri arasında prim günlerini tamamlayanlar 52 yaş,

24.05.2005 ve 23.04.2008 tarihleri arasında prim günlerini tamamlayanlar 54 yaş,

24 Mayısıs 2008 ve 23 Mayısıs 2011 tarihleri arasında prim günlerini tamamlayanlar 56yaş,

24.05.2011 tarihinden önce prim günlerini tamamlayanlar ise 58 yaşında 3600 iş günü ile emekli olabilir.

Kadın Memurlarda Yaş Haddinden Emekli Olmak

08.09.1999 tarihinde sigorta girişi bulunan kadınlar 50 ve daha üst yaşlarda olan 61 yaşını doldurmaları halinde veya 65 yaşını doldurduklarında, fiili hizmet sürelerinin 10. Senesini bitirdiklerinde kendi isteklerine göre emekli olabilmektedirler. 30 Nisan 2008’e kadar 50 yaşı ve 15 sene kalan süre için kadın memurlar 15 senelik sigorta primi ödeyerek 61 yaş haddinden emekli olabilmektedirler.

01 Mayısıs 2008 ve 31 Aralık 2035 tarihleri arasında sigorta girişleri olanlar 5.400 gün prim ödeyip, 61 yaşında emekli olabilirler,

01 Ocak 2038 ve 31 Aralık 2037 tarihleri arasında sigorta girişi olacaklar 5.400 gün prim ödeyip, 62 yaşında emekli olabilirler,

01 Ocak 2038 ve 31 Aralık 2039 tarihleri arasında sigorta girişi olacaklar 5.400 gün prim ödeyip, 63 yaşında emekli olabilirler.

01 Ocak 2040 ve 31 Aralık 2041 tarihleri arasında sigorta girişi olacaklar 5.400 gün prim ödeyip, 64 yaşında emekli olabilirler.

01 Ocak 2042 tarihi sonrasında girecekler ise 5.400 gün prim ödeyip, 65 yaşında emekli olabilirler.

Kadınlarda BAĞKUR Emeklilik Yaşı

BAĞKUR kapsamında emekli olacak kadınların 9000 gün sigorta primlerini doldurmaları lazımdır. 31 Aralık 2036 senesine kadar primlerini dolduranlar 58 yaşında emekli olabilmektedirler.

31 Aralık 2037 tarihinde 9.000 gün primini ödeyenler, 59 yaşında emekli olabilir,

31 Aralık 2039 tarihinde 9.000 gün primini ödeyenler, 60 yaşında,

31 Aralık 2041 tarihinde 9.000 gün primini tamamlayanlar, 61 yaşında,

31 Aralık 2043 tarihinde 9.000 gün primini tamamlanacaksa, 62 yaşında,

31 Aralık 2045 tarihinde 9.000 gün primini tamamlayacak olan kadınlar, 63 yaşında,

31 Aralık 2047 tarihinde 9.000 gün primini tamamlayacak olan kadınlar, 64 yaşında,

31 aralık 2049 tarihinde dek 9.000 gün primini tamamlayan bağ-kur’lu kadınlar 65 yaşında emekli olabilmektedirler.

Doğum Borçlanması ile Emeklilik

Doğumdan önce sigortalı olarak çalışmak,

Çocuğun sağ doğması,

Doğumdan sonra 2 yıl sigortasının olmaması,

Doğum yapan kadınlar çalışma hayatlarını sürdüremediklerine geriye dönük prim ödemesi yapabilmektedirler. Doğum borçlanması hakkıyla yapılabilen bu uygulama ile birlikte kadınların erken yaşta emekli olmaları mümkün hale gelmektedir. Yapılan düzenlemeler ile birlikte kadınlar 3 çocuk için 2160 gün prim günü kazanıp 6 yıl erken emekli olabilmektedirler. Bu hakkın elde edilebilmesi için kişilerin sağlaması gereken koşullar aşağıdaki gibidir.

Ayrıca doğum borçlanmasından faydalanabilecek olan kadınların 4A, 4B ve 4C kapsamlarında olması gerekmektedir. 2 yaşını doldurmamış olan bir çocuğu evlat edinen kadınlar da yine en çok 3 çocuk için olacak şekilde doğum borçlanması yapabilmektedirler.

Doğum Borçlanması Başvurusu

Doğum Borçlanması için aşağıdaki kısımda sıralanmış olan belgelerin temin edilerek Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvuru yapılması gerekmektedir. Memurlar, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Dair Başkanlığı’na borçlanma talep dilekçesiyle başvuruda bulunabilmektedirler.

Kimlik fotokopisi,

Borçlanma talep dilekçesi,

Emeklilik gün sayısının belirtildiği belge,

Doğum Borçlanması İçin Ne Kadar Ödenir?

Doğum borçlanması için ödenen tutarlar her sene değişiklik göstermektedir. Bu tutarlar 2020 senesinde aşağıdaki kısımda sıralandığı şekilde ifade edilmiştir.