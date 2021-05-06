Kadın girişimcilere devlet desteği. KOSGEB 60.000 TL destek!

KOSGEB kadın girişimcilere 60.000 TL destek veriyor!

Bitmeyen ev harcamaları ve zor yaşam şartları, kadınları özellikle de ev hanımlarını kendi ayakları üzerinde durmaya teşvik etti. Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke ekonomisine katkı sağlayacak yeni bir iş yeri açmak için kadınların ve ev hanımlarının hayallerini gerçeğe dönüştürüyor! 24 ay süreyle 15.000 TL kredi imkanı sunuyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2021 kadın girişimcilere destek!

Kendi parasını kazanmak isteyen kişiler, uzun zamandır akıllarında yaptıkları planları gerçekleştirmek için, kaçırılmayacak bir fırsatı ellerinde bulunduruyor. İş kurmak ya da ev işini geliştirmek için, projeleri hakkında bilgi almak için Bakanlık ile kredi kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kadın girişimciler ile iletişime geçiyor. Projesi komisyon tarafından onaylanan ev hanımları, 2 yıl ödeme olmadan 6 yıl geri ödeme ile kredi imkanından faydalanabiliyorlar. Bakanlık tarafından Vakıflar aracılığı ile sağlanan destek talebi için belirli koşullar vardır.

Bu koşullar aşağıda verilmiştir.

-T.C Vatandaşı olmak

-Reşit olmak

-Başvuruya değer görülen bir projenin bulunması

-Kredi onay için Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığının onayı

-Sosyal güvencesi bulunmamak

-Aktif esnaf olmamak

-Sabit bir gelirin bulunmaması

-Banka kredileri için teminatın bulunmaması

-Proje ile ilgili eğitim alınmış olması

-Herhangi bir hibe almamış olmamak

Bu desteğin yanı sıra KOSGEB, kadın girişimcilere ek olarak 10.000 TL hibe desteği de veriyor.

Kadın girişimcilere devlet desteği KOSGEB 60.000 TL

KOSGEB, yeni işleri için 30 yaş altı girişimcilere, gazilere, engellilere, şehit yakınlarına ve 18 yaş üstü her kadın girişimciye 10.000 TL ek hibe imkanı sunuyor. Geleneksel Girişimcilik Destek Programı tarafından sağlanan destek oranına ek olarak, İmalat iş fikri sektörlere ilave edilirse İleri Girişimcilik Destek Programı ile bu ücret 370.000 TL olacak. Ancak, henüz KOSGEB’den hibe almadıysanız;

-18 yaş üstü

-Terör örgütlerine bağlı değilseniz

-İş fikriniz KOSGEB tarafından desteklenen sektörler arasında ise

-Alacağınız Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile de desteklerden yararlanabilirsiniz

Destekler arasında kadın girişimcilerin alabileceği birden fazla hibe oranı vardır. Kurum, işletmenizi kurarken gerçek kişi iseniz 5.000 TL, sermaye şirketi iseniz 10.000 TL hibe veriyor. Performans dönemi, işletmenizi kurduğunuz 1. ay ile 12. ay arasındaki dönemdir. Personel günü prim ödeme tutarı bu süre içinde günlük 1080 ya da daha çok ise yıl sonunda ek 20.000 TL hibe alabilirsiniz.

18 yaşından büyük olanlar yıl sonunda ek 5000 TL hibe alabilirler. Toplam iş yeriniz ilk senesinde 30.000 TL hibe alabilirsiniz. Aynı şekilde işinizi 12.24 ay içerisinde yürütürseniz ve prim gün sayısını tamamlarsanız, hibe performansından 20.000 TL, kadın girişimci olarak 5000 TL alabilirsiniz. Bu program dahilinde toplamda 60.000 TL destekten faydalanabilirsiniz. İş fikri yüksek teknolojik düzeyde ise 300.000 TL tutarındaki harcamalarını %75’ini, 225.000 TL’yi hibe olarak elde edebilirsiniz. Satın alınan makinelerin yerli ürünlerin Resmi Gazete’de yayınlanan beyannameye uygun olması şartı bulunmaktadır. Bunun ardından KOSGEB’e kayıtlı olmalı ve ilgili belgeleri kuruma ulaştırmalısınız.

Mikro kredi imkanı

Mikro kredi, işini kurmak isteyen kadınlara verilmektedir. Az bir harçlık sistemi olmasına rağmen, ev hanımlarının geri ödeme yapabilmesi oldukça kolaydır. İlk olarak tasarlanan proje TGMF’ye sunulmalıdır. Başvurudan sonraki bir hafta içerisinde belirli bir tarih alınır ve yüz yüze görüşme sağlanır. Proje değerlendirilir. Proje ile ilgili 1 haftalık eğitimden sonra kredi yetkililer tarafından verilir. Bu imkandan yararlanabilmek için,herhangi bir belge talebi, garanti ya da kefalet istenmemektedir.

Kadın girişimcilere yapılabilecek işler

-Terzilik

-Toprak sanatları

-Oymacılık

-Eski oyuncak sanatları üretimi

-El işi ve örgü

-Halı dokuma

-Ev ürünleri

-Organik bahçe ürünleri

bu alanlarda 100 TL ve 1000 TL arasında ödeme yapılmaktadır. Miktar az olsa bile hane halkı sermayesi için ulaşılabilir bir miktardır.