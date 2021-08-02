Joe Biden'ın aldığı satın alma kuralları, Kanadalı işletme sahiplerinde endişeye yol açtı!

Amerika başkanı olan Joe Biden tarafından belirlenen ve daha da katı bir hal alan ABD satın alma kuralları, tam 550 milyar dolar değeri olan altyapı paketindeki potansiyel korumacılık ile tıbbi tedarik ve askeri tedarik zincirlerini yabancı olan ülkelerden taşıma sözü, Kanada şirketlerinin Amerika Birleşik Devletleri tedarik pazarından çıkacağına dar olan korkularını artırmaktadır.

Çarşamba günü başkan Biden, uzun bir süredir sözünü vermiş olduğu Amerika Birleşik Devletleri Satın Alma Yasası ‘nı sıkılaştırmasının açıklamasında bulundu. Alınan yeni kurallara göre de, Amerika Birleşik Devletleri federal hükümeti tarafından satın alınmış olan mallar – araçlardan tutun da inşaat malzemelerine kadar olan her şey – bugün itibari ile % 55 ‘ten 2029 yılına kadar Amerikan yapımı olan içeriğin % 75 ‘ini içermek zorundadır.

Aynı zamanda yüklenicilerin de bu içerik gereksinimlerine uyduklarını kanıtlamaları için hükümete de daha fazla evrak gönderimi yapmak zorundadırlar.

Macungie, Pennsylvania ‘da bulunan Mack Truck montaj fabrikasının patronu ve konu ile ilgili ‘’ Kasabada artık yeni bir belediye başkanı var. Bizler de her bir ürünün yenilikçi parçalarını yapanlardan olmak istiyoruz. ‘’ şeklinde konuştu.

Başkan Joe Biden ise, Pennsylvania ‘da bulunan Mack kamyon fabrikasını ziyaret ettiğinde ‘’ Amerikan satın alma ‘’ için daha da katı bir halde olan kuralları teşvik etmektedir.

Aynı zamanda Joe Biden, hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin desteğini alan bir altyapı anlaşmasını, kamu arasını yollar yapmak, demiryolları inşa etmek ve geniş bant ağları yapan bir Amerika Birleşik Devletleri şirketlerine aktarmak için de kullanılacağına dair vaat de bulundu. Şirketleri bir takım hayali malları ithal etmeleri yerine ABD de üretim yapmalarına teşvik etmek için de bir plan açıklamasında bulundu.

Kanadalı olan şirketler için Amerika Birleşik Devletleri kamu alımlarının kesin değeri belirsizdir. Amerika Birleşik Devletleri Devlet Hesap Verebilirlik Ofisi tarafından da 2015 yılında yapılmış olan bir tahmin üzerine rakamı, özellikle de federal hükümetten tam olarak 674 milyon dolar da dahil olmak üzere bütün hükümet seviyeleri adına yıllık olarak 15 milyar dolar değerinde belirlemiştir.

Üst düzey olan bir Kanadalı hükümet yetkilisi ise, Ottawa ‘nın başkan Biden tarafından belirlenmiş olan Amerika Birleşik Devletleri tedarik kuralları hususunda özellikle herhangi bir endişe duymadığını çünkü bütün bu kuralların çoğunlukla da Dünya Ticaret Örgütü ‘nün hükümet satın alma anlaşması ile etkisiz bir hale getirileceğini dile getirdi. Söz konusu bu anlaşmaya göre de Kanada şirketlerinin birçoğu Amerika Birleşik Devletleri federal hükümet sözleşmesinde yer alan ABD satın alma koşullarından muaf tutulmuştur. Kaynak, Joe Biden ‘ın amacının ise ilk önce anlaşmaya taraf olmayan Çin gibi müttefik olmayan ülkelere ceza vermek gibi göründüğünü belirtti.

Yetkili, Kanada hükümetinin başkan Biden ya da Kongre üyelerinin hazırlanan altyapı paketine Amerika Birleşik Devletleri içerik gereksinimlerini koyacağından daha fazla kaygılandığını da dile getirdi. Yapılacak olan bu harcamaların çoğu da Dünya Ticaret Örgütü kurallarına tabi olmayan yerel ve eyalet hükümetlerince yönlendirilecektir. Yetkili, Kanada şirketlerinin enfekte olmamasını sağlayabilmek adına da Kanada ‘nın Beyaz Saray ‘a bu konuda feragat etmesi için baskıda bulunduğunu da belirtti.

Globe and Mail, Kanada hükümetinin başkan Biden ‘ın eylemleri hakkında ki düşüncelerini daha da iyi anlamak için ise yetkilinin kimliğini açıklamadı.

Sınırın her iki tarafında da müşterileri olan Ohio merkezli bir ticaret avukatı olarak görev yapan Daniel Ogxo, Buy American ‘ın Kanada için hala daha acıya sebep olabileceğini söyledi. Başkan Biden ‘ın daha yüksek olan uyumluluk gereksinimlerini karşılayabilmek için daha da fazla evrak işi yapma zorluğu sebebi ile hükümet sözleşmeli olarak Amerika Birleşik Devletleri şirketlerinin Kanada ‘dan mal tedarik etme konusundan vazgeçebileceklerini dile getirdi. Amerikan şirketleri de yasaları herhangi bir şekilde çiğnemekten korktukları için de Kanada ile artık herhangi bir iş yapmama kararını aldıkları için Buy American hakkında ki retoriğin de caydırıcı bir etkisi olma ihtimali var.

Sorun ise tamamen algı olacak. Şirketlerin ‘’ Kanadalılar ile uğraşmak için bütün u gereklilikleri uygulamayı hiç istemiyoruz ‘’ diyebileceğini ve sadece Amerika Birleşik Devletleri tedarikçilerin kullanabileceklerini belirtti.

En fazla etkilenebilecek olan Kanada şirketlerinin ise Amerika Birleşik Devletleri federal hükümet binalarının yapımında kullanılmakta olan inşaat bileşenlerini tedarik eden şirketler olduğunu söyledi ve bunlar arasında da metal imalat, teller, transformatörler ile hidrolik bulunmaktadır.

Kanada Ticaret Odası ‘nın politikadan sorumlu olarak görev yapan başkan yardımcısı olan Mark Agnew, Beyaz Saray ‘ın kritik olan malların tedarik zincirlerini Amerika Birleşik Devletleri ‘ne taşıma planı sebebinden dolayı Kanada ‘nın da bu durumdan zarar görebileceğini aktardı.

Joe Biden yönetimi, diğer ülkelerin Amerika Birleşik Devletlerine arzı kesmesini önleyebilmek amacı ile yerel olarak üretmek istedikleri bilgisayar bileşenlerinden tutun da ilaçlara kadar bir sürü ürünün listesini hazırladı. Yönetim aynı zamanda lityum, uranyum, alüminyum ile potasyumun da listesini yaptı.

Çarşamba günü ise, Biden, şirketleri yerel olan tedarikçiler bulmaya teşvik etmenin bir yolu olarak Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin onları Amerika Birleşik Devletlerine ait olan fabrikalardan almaları için de yeni teşvikler yaratacağını dile getirdi. Böyle bir hareket, büyük ölçüde de zaten Washington ‘un hayati önemi olan kaynaklarını keserek Amerika Birleşik Devletleri ordusunu ya da sağlık tesislerini de engelleyebileceğinden korkmakta olduğu Pekin ‘i hedef almaktadır. Fakat Bay Agnew ise böyle bir politikanın Kanada gibi müttefik olan ülkelere de bir zarar verebileceği konusunda uyarıda bulundu.

‘’ Hükümetimizin son derece önem arz eden mineraller konusunda ve ortak savunma sanayii tabanını da güçlendirmek adına kararlı olması gerekmektedir. ‘’ şeklinde konuştu. ‘’ Bu durum yalnızca Kanada ‘yı hedef almamaktadır, fakat bugün Kanada ‘nın özel bir muamele göreceğini de göstermekte olan hiçbir şey de görmedim. ‘’ sözlerini dile getirdi.

Kanadalı olan şirketler, Amerika Birleşik Devletleri ‘nin satın alma koruma önlemlerinin daha önceki turlarında da hırpalanmışlardı. Fakat geçmişte de çok büyük feragatnameler almışlardı. Önek olarak da eski başkan olan Barack Obama döneminde, 2009 yılı teşvik paketinde Kanada ‘ya özel olarak Amerika tarafından Satın Al İzni verildi.

Şimdiye kadar ise, Başbakan Justin Trudeau da bu kez benzer bir şey sağlayamadı. Bu senenin başlarında ise başkan Biden, Bay Trudeau ‘ya Amerika Birleşik Devletleri satın alma politikalarının mevcut olan ticari ilişkilere herhangi bir zarar vermeyeceğini dile getirdi. Fakat cumhurbaşkanı da kamuoyuna herhangi bir katı sözde de bulunmadı.