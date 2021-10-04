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İzmir’de İZDENİZ feribot seferlerine zam yapıldı

İzmir’de deniz ulaşımına zam yapıldı. Kış tarifesinin başlayacağı Ekim ayıyla birlikte yeni fiyat tarifesi merak ediliyordu. İZDENİZ araba vapuru fiyatlarını ve yeni fiyat tarifesini açıkladı.

04 Ekim 2021 Pazartesi 16:49
İzmir’de İZDENİZ feribot seferlerine zam yapıldı
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İzmir Körfezi’nde ulaşım hizmeti veren İZDENİZ Ekim ayıyla birlikte kış tarifesine geçti. Kış tarifesiyle birlikte İZDENİZ fiyatları değişti.

Yapılan değişiklik sonrasında yeni fiyatlar merakla bekleniyordu. Buna göre 4 Ekim Pazartesi günü itibariyle İZDENİZ seferlerinde en düşük arabalı vapur ücreti 12 TL oldu. İZDENİZ resmi hesabından yapılan açıklamada yaz boyunda 56 olan sefer sayısının kış döneminde 61’e çıkarılacağını ayrıca sefer saatinin 23:00’den 23:20’ye uzatıldığını da duyurdu. Yeni fiyat tarifesi ise şu şekilde oluştu:

MOTOSİKLET - 12 TL

OTOMOBİL - 23 TL

MİNİBÜS - KAMYONET - 45 TL

MİDİBÜS - 60 TL

OTOBÜS - KAMYON - 80 TL

TIR - 170 TL


Son Güncelleme: 04.10.2021 16:49
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Anahtar Kelimeler:
İZDENİZIzmir
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