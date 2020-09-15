İyidere Lojistik Limanı İnşaat ihalesini Cengiz İnşaat aldı

Rize’de yapılması planlanan İyidere Lojistik Limanı için düzenlenen inşaat ihalesi sonuçlandı. Maliyeti 1 milyar 719 milyon lira olan ihale tartışmalı 21b usulüyle gerçekleştirildi. İhale sonuçları 1 Eylül 2020 tarihide açıklandı.
2 gün öncede ihale almıştı
Cengiz İnşaat bu ihaleden 2 gün önce 14 Temmuz tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği en büyük ihale olan Trabzon Taşkale Yolu Zigana İkmal İnşaatı ihalesini de aldı. Bu projenin değeri ise 953 milyon lira olarak biliniyor.
Deniz doldurulacak
Rize’de yapılması planlanan limanda konteyner, genel kargo, kuru yük ve ro-ro gemilerine hizmet verilecek.
Son Güncelleme: 15.09.2020 14:24