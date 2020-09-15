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İyidere Lojistik Limanı İnşaat ihalesini Cengiz İnşaat aldı

Rize’de yapılması planlanan limanın ihalesi sonuçlandı. 1 milyar 719 milyon değerinde İyidere Lojistik Limanı ihalesini Cengiz İnşaat kazandı.

15 Eylül 2020 Salı 14:00
İyidere Lojistik Limanı İnşaat ihalesini Cengiz İnşaat aldı
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Rize’de yapılması planlanan İyidere Lojistik Limanı için düzenlenen inşaat ihalesi sonuçlandı. Maliyeti 1 milyar 719 milyon lira olan ihale tartışmalı 21b usulüyle gerçekleştirildi. İhale sonuçları 1 Eylül 2020 tarihide açıklandı.


İhaleyi 1 milyar 370 milyon lira ile Cengiz İnşaat ile Yapı ve Yapı İnşat İş Ortaklığı kazandı. Yapılan sözleşmeye göre inşaatın 1.200 günde yani 11 Aralık 2023 tarihinde bitmesi hedefleniyor.

2 gün öncede ihale almıştı

Cengiz İnşaat bu ihaleden 2 gün önce 14 Temmuz tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği en büyük ihale olan Trabzon Taşkale Yolu Zigana İkmal İnşaatı ihalesini de aldı. Bu projenin değeri ise 953 milyon lira olarak biliniyor.

Deniz doldurulacak

Rize’de yapılması planlanan limanda konteyner, genel kargo, kuru yük ve ro-ro gemilerine hizmet verilecek.  



Son Güncelleme: 15.09.2020 14:24
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RizeLimanİyidere
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