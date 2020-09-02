İtalya' daki ev kirası fiyatları 2020

Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri arasında beşinci olan, Avrupa’nın en kalabalık ülkelerinden dördüncü olan İtalya yaklaşık olarak 61 milyonluk bir nüfusa sahip olan İtalya, gelir bakımından dünya genelinde sekizincidir. Ev kiraları ise bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Gelişmiş bölgede yani şehir içlerinde 400 Euro’ ya yakın fark görülebiliyor. İtalya’ da daire kiraları ise, 1 odalıysa ve şehir merkezine yakınsa averaj olarak 681 Euro kira ödemesi yaparsınız eğer şehir merkezinden uzaktaysa bu fiyat 538 Euro’ ya düşmektedir. 3 odalı dairelerde ise averaj olarak yaklaşık 1.270 Euro ödeme yapılıyor. Aynı şekilde şehir merkezinden uzaktaysa averaj olarak 962 Euro’ dan kiralamak mümkün.

Ev Kiralarının En Düşük Ve En Yüksek Fiyatlandırmaları:

Şehir merkezine yakın şehir içi alanlar:

*1 odalı 450 Euro ile 1200 Euro arası,

*3 odalı 800 Euro ile 2400 Euro arası,

Şehir merkezlerine uzak yerlerde:

*1 odalı 350 Euro ile 800 Euro arası,

*3 odalı 700 Euro ile 1500 Euro arası.

İtalya’da Ev Kiralamak:

İtalya’ da aslında ev kiralama pek yaygın değildir, İtalya’ da daha çok oda kiralama yaygındır ki özellikle öğrenciler oda kiralama yöntemini çok kullanır. Başka aileler veya kişiler ile evde beraber kalıyorsunuz. Tanımadığı insanlarla kalmayı istemeyenler ise stüdyo dairelere yönelebilirler, verilere göre stüdyo daire sayısı 3 odalı daire sayısından fazladır. Emlakçıların kendine aldığı payların çokluğu yüzünden İtalya’ da daire kiralamak intenet aracılığı ile yürüyor. İntenet sayesinde direk evi size kiralayacak kişi ile konuşmanız mümkün. Eğer eski kafalı bir insansanız İtalya’ da emlakçılıkta çok yaygındır. İtalya’da ev tutarken temkinli olmanızı gerektiren en önemli husus ise evin fotoğrafları çünkü İtalya’ nın çoğu bölgesinde evi gezmenize izin verilmez. Diğer bir husus ise ev arkadaşlarınıza dikkat etmeniz, eğer uyumsuzsanız büyük sorunlar yaşayabilirsiniz. Eşyaları olan evde denetim kesinlikle yapmalısınız yoksa beklenmedik maliyetlere tâbi olabilirsiniz. Verilen depozite ise 3 kira bedeli kadar olabiliyor. Alınan depozito kiraladığınız daire veya eve bir şey olmadığı halde geri iade ediliyor.

Roma’ da Bulunan Evlerin Kiraları:

Tüm dünya tarafından tanınan ünlü Roma şehri İtalya’nın en pahalı Şehri olarak geçer. 1 odalık stüdyo daire averaj olarak verilen kira şehir merkezi yakınlarında 970 Euro iken şehir merkezinden uzak alanlarda 675 Euro gibi bir fiyatta olur. Eğer 3 odalı bir evde kalmak istiyorsanız averaj kirası şehir merkezine yakın alanlarda 1896 Euro iken merkeze uzak alanlarda 1143 Euro gibi bir fiyattadır. Kiralar ise,

Şehir merkezine yakın şehir içi alanlar:

*1 odalı 700 Euro ile 1300 Euro arası,

*3 odalı 1400 Euro ile 2500 Euro arası.

Şehir merkezine uzak yerlerde:

*1 odalı 500 Euro ile 800 Euro arası,

Venedik’ te Bulunan Evlerin Kiraları:

İtalya’ nın meşhur şehirlerinden biri Venedik kira bakımından Roma’ ya göre daha düşüktür. Venedik’ te 1 odalı stüdyo daireyi fazlaca bulabilirsiniz. 3 odalı bir evi ise averaj kirası 1620 Euro tutarına sahip olarak şehir merkezi ve yakın alanlarda bulunabilir. Şehir merkezlerine uzak alanlarda ise 900 Euro’ dur.

Şehir merkezine yakın şehir içi alanlar:

*1 odalı 750 Euro ile 1200 Euro arası,

*3 odalı 1200 Euro ile 2500 Euro arası.

Şehir merkezine uzak yerlerde:

*1 oda 450 Euro ile 700 Euro arası,

*3 oda 800 Euro ile 1.100 Euro arası.

Milano’ da Bulunan Evlerin Kirası:

Genel olarak öğrenci şehri olarak geçen Milano’ da yaşam bir hayli güzel. İtalya’ nın tanınmış 3.üncü şehrinde Averaj geliri ise aylık 2.744 Euro’ dur. 1 odalı şehir içinde averaj olarak alınan kira 981 Euro iken şehir merkezine düşük alanlarda 683 Euro’ dur. 3 odalı evlerin averaj kiraları ise merkezde 2011 Euro şehir dışı 1274 Euro’ dur.

Şehir merkezine yakın şehir içi alanlar:

*1 odalı 800 Euro ile 1500 Euro arası,

*3 odalı 1400 Euro ile 3500 Euro arası

Şehir merkezlerine uzak yerlerde:

*1 odalı 500 Euro ile 850 Euro arası,

*3 odalı 900 Euro ile 1750 Euro arası

Floransa’ da Bulunan Ev Kiraları:

Aylık averaj geliri 2.804 Euro’ dur. Yaşam şartlarının iyi olduğu şehirde ise stüdyo daireler 744 Euro averaj kirası istemekte eğer şehir merkezine uzaksa 573 Euro’ dur. 3 odalı ise 1420 Euro avantaj kirası istenirken 982 Euro’ ya düşer.

Şehir merkezine yakın şehir içi alanlar:

*1 odalı 600 Euro ile 900 Euro arası.

*3 odalı 1000 Euro ile 1800 Euro arası.

Şehir merkezlerine uzak yerlerde:

*1 odalı 500 Euro ile 700 Euro arası,

*3 odalı 800 Euro ile 1200 Euro arası.

Napoli’ de Bulunan Evlerin Kirası:

Napoli kiralar açısından en ucuzudur. Tam bir öğrenci şehri olan Napoli’de şehir merkezinde stüdyo daireler için averaj kira 505 Euro iken şehir dışında 291 Euro’ dur. 3 odalı daireler ise averaj kirası 908 Euro iken, şehir merkezine uzakta 653 Euro’ dur.

Şehir merkezine yakın şehir içi alanlar:

*1 odalı 350 Euro ile 650 Euro arası,

*3 odalı 700 Euro ile 1100 Euro arası.

Şehir Merkezlerinden Uzakta:

*1 odalı 200 Euro ile 500 Euro arası,

*3 odalı 500 Euro ile 800 Euro arası.