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İşveren ve çalışanları kapsayan yeni torba yasa belli oldu

TBMM'ye gelerek yasalaşması beklenen yeni torba yasa belli oldu. Söz konusu yasa tasarısının işveren ve çalışanları kapsaması bekleniyor.

23 Ekim 2020 Cuma 16:11
İşveren ve çalışanları kapsayan yeni torba yasa belli oldu
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TBMM’ye gelen yakın zamanda yasalaşması beklenen torba kanunda işveren ve çalışanları ilgilendiren önemli düzenlemeler bulunuyor. Özellikle de işverenler açısından torbada bulunan teşvik düzenlemeleri işverenler noktasında da avantajlı şartları beraberinde getiriyor.

İşsizlik maaşı sona erip işe alınanlara sigorta primi devlet tarafından ödenecek

İşsizlik maaşını alan ve işsizlik maaşı süresi tamamlanan kişiler işsizlik maaşının bitim tarihi itibariyle en geç 90 gün içerisinde işe alan ve 12 ay süreyle işten çıkarmayan işverenler 12 ay süreyle sigortalının primi devlet tarafından karşılanacak.

6111 sayılı teşvik süresi uzatılacak

4447/10. madde sigorta prim teşvikleri 31 Aralık 2020’de sona eriyor. Torba Kanunla Cumhurbaşkanı’na söz konusu teşvikin 31 Aralık 2023’e kadar uzatılmasına yetkisi verilecek.

27103 sayılı teşvik süresi uzatılacak

İşverenler ve ev hizmeti personelini kapsayan 27103 teşviki 31 Aralık 2020’de sona eriyor. Torba yasa kapsamında teşvik süresini 31 Aralık 2023’e kadar uzatma yetkisi verilecek.

4447/21. madde teşvik süresi uzatılacak

4447/21. maddeye eklenen ve önceki yılın ortalamasına ilave olarak işe alınan gelir vergisi ve stopajın devlet tarafından karşılanmasına dair teşvik süresini 31 Aralık 2023’e kadar uzatılabilecek.

Kısa çalışma ödeneği uzatılabilecek


Pandemi nedeniyle kısa çalışma ödeneğinin uzatılma yetkisi 31 Aralık 2020’ye kadar uzatılabilecekti. Yeni torba yasayla kısa çalışma ödeneği yetkisi 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek.

7252 normalleşme desteği teşvikinde süre uzatılabilecek

Kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği alan çalışanları istihdam eden işverenlere kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinden yararlanma gün sayısı esas alınmak suretiyle 31 Aralık 2020’ye kadar uzatılabilecekti. Yeni torba yasa kapsamında bu teşvik 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek.

Evde online satış yapanlar vergiden muaf tutulacak

Sanayi tipi makine veya alet olmadan evde ürettiği ürünleri intenetten satanlar esnaf muafiyet belgesi alması halinde gelir vergisinden muaf tutulacak. Muafiyetten yararlanılabilmesi için;

Esnaf muafiyet belgesinin alınması,

Ticari hesap açılması,

Hasılatın bu hesaptan tahsil edilmesi,

Evde üretilmeyen, dışarıdan temin edilerek yapılan satışlar muafiyet kapsamında değerlendirilmeyecek.



Son Güncelleme: 23.10.2020 16:11
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Anahtar Kelimeler:
Torba YasaTBMM
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